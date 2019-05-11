 "Бєгі, Сірожа, бєгі!" - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта

Сарган считает, что Лещенко "погорел" как враг Дональда Трампа. Об этом она написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Депутат-"жестяная челюсть" погорел как враг Трампа в окружении нового президента. Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, в поисках крайних. Беги, Сирожа, беги!", – написала Сарган.
Ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что опубликованная нардепом Сергеем Лещенко "амбарная книга" Партии регионов является фейком.
Также на Цензор.НЕТ: Джулиани: опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"
В ответ на это Лещенко заявил, что Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко. По словам нардепа, Луценко систематически дезинформировал адвоката Джулиани, чтобы сохранить за собой должность генпрокурора.
Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко
Посмотрите на фото Лещенки
тот именно сраколиз ?
Заявление Царева)))
а!!!!....
Я предупреждал, что если Игорь Валерьевич не уменьшит свои аппетиты, то он может вляпаться в неприятности. Почему-то мне кажется, что Зеленский в этой ситуации выберет Запад, и поэтому Коломойскому прийдется распрощаться с надеждой вернуться на Украину.
Можно было бы сказать - беги Беня, беги, но на самом деле, бежать то ему некуда.
Единственное место, где он может спрятаться - это Израиль.
Я предупреждал, что если Игорь Валерьевич не уменьшит свои аппетиты, то он может вляпаться в неприятности. Почему-то мне кажется, что Зеленский в этой ситуации выберет Запад, и поэтому Коломойскому прийдется распрощаться с надеждой вернуться на Украину.
Можно было бы сказать - беги Беня, беги, но на самом деле, бежать то ему некуда.
Единственное место, где он может спрятаться - это Израиль.