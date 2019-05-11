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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (536) Луценко (7453) Сарган (342) Трамп (2240) Джулиани (1)

 "Бєгі, Сірожа, бєгі!" - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта

Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган своеобразно отреагировала на слова нардепа Сергея Лещенко о том, что глава ГПУ якобы лгал адвокату Трампа Джулиани.

Сарган считает, что Лещенко "погорел" как враг Дональда Трампа. Об этом она написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутат-"жестяная челюсть" погорел как враг Трампа в окружении нового президента. Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, в поисках крайних. Беги, Сирожа, беги!", – написала Сарган.

Бєгі, Сірожа, бєгі! - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта 01

Ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что опубликованная нардепом Сергеем Лещенко "амбарная книга" Партии регионов является фейком.

Также на Цензор.НЕТ: Джулиани: опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

В ответ на это Лещенко заявил, что Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко. По словам нардепа, Луценко систематически дезинформировал адвоката Джулиани, чтобы сохранить за собой должность генпрокурора.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3126402
 
   
 Топ комментарии
 
Де вся банда з ГПУ буде через пів року?
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Перебухала с шефом? Это пресс-секретарь Генпрокурора! Капец!!! Где вы их находите!? Жена в Раде матюкается, пресс-секретарь в непонятно-приблатнённой манере изъясняется... Какие-то старые хабалки! "Бєгі, Сірожа, бєгі!" - Сарган ответила Лещенко - Цензор.НЕТ 912
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Який генпрокурор, така і речниця. Швидше б їх всіх уже вимела нова влада.
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Сарган? Та ні. Так ніби кругла і табло запухше...
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Да, Сарган абсолютно нормальна - вы абсолютно правы.
Посмотрите на фото Лещенки "Бєгі, Сірожа, бєгі!" - прес-секретар Генпрокурора Сарган насміхається з депутата Лещенка через справу Манафорта - Цензор.НЕТ 8260
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я так понял, порохоботы поддерживают Югика Луценку и всю нашу ГПУ аки Лексеича?
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Кто не сраколиз тот враг Трампа, агент кремля, марионетка Коломойского, ну или просто дебил )))
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А кто не враг Трампа, не агент кремля, не марионетка коломойского или не дебил,

тот именно сраколиз ?
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мова не пресс-секретаря генпрокурора, а малудухі з одеського шалмана, тьолочки на на прийомочке.
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Щоб Сарган не побєжала ще раніше, ніж Серьожа. "Бєгі, Сірожа, бєгі!" - прес-секретар Генпрокурора Сарган насміхається з депутата Лещенка через справу Манафорта - Цензор.НЕТ 5702
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Не совсем понятно, американские политики-демократы отговорили адвоката республиканца президента Трампа изучить "амбарную книгу", утверждая что книга - фейк! Ну, тогда выпускайте Манафорта из тюрьмы и просите у него извинения!
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)))интересно кто у кого своровал???

Заявление Царева)))
а!!!!....

Я предупреждал, что если Игорь Валерьевич не уменьшит свои аппетиты, то он может вляпаться в неприятности. Почему-то мне кажется, что Зеленский в этой ситуации выберет Запад, и поэтому Коломойскому прийдется распрощаться с надеждой вернуться на Украину.
Можно было бы сказать - беги Беня, беги, но на самом деле, бежать то ему некуда.
Единственное место, где он может спрятаться - это Израиль.
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чото не полностью...

Я предупреждал, что если Игорь Валерьевич не уменьшит свои аппетиты, то он может вляпаться в неприятности. Почему-то мне кажется, что Зеленский в этой ситуации выберет Запад, и поэтому Коломойскому прийдется распрощаться с надеждой вернуться на Украину.
Можно было бы сказать - беги Беня, беги, но на самом деле, бежать то ему некуда.
Единственное место, где он может спрятаться - это Израиль.


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Прийде богдан коломоя, порядок наведе. Як казав наркоша з антизомбі " шо то ху...йня шо то ху...йня".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Бєгі, Сірожа, бєгі!" - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта
 
 
 
 
 
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