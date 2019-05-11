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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 "Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов", – вице-спикер Рады Сыроид

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид убеждена, что оснований для досрочных выборов парламента нет.

Об этом она заявила журналистам в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", – сказала Сыроид.

По словам вице-спикера, если парламент принимает решения, значит, он должен работать, если же парламент не способен принимать решения, то тогда есть основания назначать досрочные выборы.

Сыроид также считает, что нынешний состав Верховной Рады должен принять Избирательный кодекс.

"У парламент, который обещал принять закон о пропорциональной системе выборов и с открытыми списками, еще есть время, и он должен это сделать", – отметила политик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гройсман готов возглавить Кабмин повторно после выборов в ВР: "Есть понимание, что делать дальше"

По словам Сыроид, рабочая группа подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, дело лишь за профильным комитетом.

Вице-спикер парламента напомнила, что представители большинства политических сил обещали избирателям принять новый закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками.

Согласно Конституции Украины, очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября. Таким образом, ближайшие парламентские выборы запланированы на 27 октября 2019 года.

Также на Цензор.НЕТ: Большинство БПП поддержит новый Избирательный кодекс, против - мажоритарщики, - нардеп Березенко

Источник: https://censor.net.ua/n3126400
 
   
 Топ комментарии
 
Ещё бы ты их видела - такое денежное кресло потерять!
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Так у тебя очки не те ,сходи к окулисту ,тогда может и увидишь "Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов", – вице-спикер Рады Сыроид - Цензор.НЕТ 2623в крайнем случае народ поможет резкость навести ...
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Вам нужны причины? Самая банальная - пленарные пятницы, когда в зале гуляет ветер... ни хера принимать они больше не будут, просто тупо будут получать бабки и решать свои проблемы еще до новогодних праздников...
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Короче,до какого числа надо дотянуть,чтобы пропали основания назначить внеочередные выборы? Какой минимально законный срок до срочных выборов? Два месяца? Три? Пять? Или ноль?
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про це вже всі горобці проспівали... а ти звідки, що не знаєш
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Ну так проспівай і ти,раз такий обізнаний. Тобі що,важко? Чому одні тягнуть,а інші поспішають?
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ти хто такий? хто тебе рекомендував?
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Я так розумію,відповіді по суті не буде. Будуть лише дурнуваті питання.
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Ани хатят пажизненна тама отсиживать!
😁
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приймуть закон про імпічмент і бай
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Млядь!!! Вы там уже определитесь!!! "Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов", – вице-спикер Рады Сыроид - Цензор.НЕТ 1894
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Віддайте дитині булаву, щоб не плакало.
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вова казала, що якщо Верхавна Рада не буде працювати на народ, то вова проведе рефендум у фейсбуці онлайн й розжене Раду.
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Ваше выражение напомнило мне вчерашнюю речь небритого, плохо одетого (и очевидно, дурно пахнущего) человечка
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конечно не видишь
по пятницам там вообще никого не увидишь (три калеки в два ряда и добкин-мл. в нирване)
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Добре, що Егор Соболєв від вас (Самопомічі) пішов. Тепер вам ЖОПА, як і всім папєрєднікам. Трохи назбирає Юля і Бойко.
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Еще бы. В следующий созыв Самодрочь почти наверняка не попадает.
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Сироїд пішла проти свого Садового!
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На петином кривом канале Свинарчуки топят за инаугурацию 29 мая и на 112ом Медведчук говорит о недопустимости перевыборов, мол так Конституцию не нарушаем, а о захвате власти путем имитации коалиции ничего не говорит.
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Значит Вова может ехать в Турцию купаться и загорать до 29 мая "Я не бачу підстав для оголошення дострокових парламентських виборів", - віце-спікер Ради Сироїд - Цензор.НЕТ 5404
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Надька абещала с ними разабратца непадетцки!
😁
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Надюха о любасу им гембель организует "Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов", – вице-спикер Рады Сыроид - Цензор.НЕТ 3923
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Продолжай: "И разделить...". Чтобы уже было точно по-Шариковски...".
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А шо б ей это видеть? - эта коза сладко пристроилась на державные деньги, утверждает/подписывает дикие законы для Украины и имеет на этом не хилый гешефт!
Эти паразитов нужно от туда выкорчевывать бульдозером, а не спрашивать их мнения!
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ну ладно, этих выкорчевали, а кого вместо них? кампанию артистов уЗЕленского? давай, кинь пару-тройку фамилий новых лиц, перспективных и творческих.
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Зеленский вместо их!
А ты кого хотел, инопланетян?
Давай посмотрим шо они будут делать со страной, и если это будет плохо, то мы вместе с тобой будем топить в болото рейтинг Зеленского и его команды.
Но сначала, давай на их посмотрим...
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не обижайся, чувачок! но с теми, кто пишет "их" вместо "них" (избиратели шута) мне не по дороге. Украина не театр, и не киностудия, где на главные роли можно провести кастинг(пробы, анг). в 2019 и 2020 нужно отдать долги за 2008-2013 годы=22 млрд$, при общем ЗВР 19,5$. МВФ уже дал ответ= денег нет, держитесь. нищим безголовым придуркам терять нечего, а у кого бизнес, работа, люди, производство, им не до шуток.
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Ничего приятного ни парламент, ни задница не производят.
🤗
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Тільки в нашій країні "разтаможка" коштує дорожче самого авто. Дякую вам "народні" обранці
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быть того не может...\это просто грабёж - в десять раз дороже...(\
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Уже нажрались до отрыжки, но им надо еще хоть разок лизнуть.
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Сыроид! Никого твое мнение не интересует. Досрочные выборы прерогатива Президента Зеленского. Как он решит, та и будет
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Я не понял...
Беня сказал выборы, значит - выборы.

Пысы. Когда вы уже с беней успели горшки побить?
Опять кинул по баблу?
Так вас предупреждали.
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Продажну Сироїд вигнати по статті з вовчим квитком "Я не бачу підстав для оголошення дострокових парламентських виборів", - віце-спікер Ради Сироїд - Цензор.НЕТ 437
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Сироїд пройшла по списку Самопомічі...в них рейтинг зараз в межах статистичної похібки 1-2% ..гарантовано не проходять..вони вже навіть з партії своєї повиходили бо хочуть пролазити в парлемент тушками - мажоритарниками...та відмежуватися від самополмічі. Кожен день при владі це великі кошти..всі вони седять на якихось темах
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То мадам у вас очки запатели,вот вы и не видите ни хрена!
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Поменяй линзы, сыроид. Может быть, и увидишь основания, вице-спикер самой хреновой рады. Понабирали в свои ряды очень достойных людей, законотворящих..Все для граждан Украины. #кнопкодавителипустойзал. Поговорить в коридоре зрады и на брифингах-это да. Пустомели.
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Усіх порохоботів звільнити і примусити працювати на полях України
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Свинья не видит оснований отлучения ее от корыта? А Конституция Украины говорит обратное, что за отсутствием коалиции и большинства парламент нужно распустить.
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когда свинью режут, она визжит - заааа чтооо?
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Никаких досрачных выборов и я не вижу, но очень хочу увидеть срочные посадки на нары!
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"Я не бачу підстав для оголошення дострокових парламентських виборів", - віце-спікер Ради Сироїд - Цензор.НЕТ 7174что там у нее в голове?не она ли была за 19 мая совсем недавно?ее по-ходу в прислужники клоуну не приняли "Я не бачу підстав для оголошення дострокових парламентських виборів", - віце-спікер Ради Сироїд - Цензор.НЕТ 7174
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Да она вроде бы и в очках... а все равно ничего не видит. Надо ее в ОБСЕ переправить. "Я не бачу підстав для оголошення дострокових парламентських виборів", - віце-спікер Ради Сироїд - Цензор.НЕТ 1113
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**** по ходу там в раде какая-то бактерия дебелизма поражает мозг в течении неустановленного времени и слабые иммунитетом поражаются этои гадостью!!!
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Я представляю как эти яйцеголовые сейчас трясутся со страху.
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Даже после инаугурации петя забаррикадируется в своем кабинете и будет орать, что все еще презыдент! Придется прибегнуть к помощи санитаров.
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о как! ну допустим, завтра Пети нет, вселился киндер с булавой (с чупа-чупсом). а что ты от него ждешь, вот прямо сразу, в первый день? подарит тебе кило сосисок и бутылку пива? забудь! уже ответили его хозяева--"он не волшебник, он не может снижать ценны и тарифы, поднимать зарплаты и пенсии, останавливать войны. украинцы нетерпеливые люди. им нужно научиться ждать. нужно ждать и верить..." (вся жизнь впереди, надейся и жди)))) зебилов кинули как последних лохов.
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Україна - це унікальна країна)) друга у світі де одночасно і прем*єр і президент ..євреї)) Єдина у світі де міністр МВС -армянін )) Єдина у світі де генеральний прокурор не має юридичної освіти, але має судимість)) Друга у світі (після США) де президент мілардер і олігарх)) Єдина в світі, де керівник війська під час війни направляв власні війська у котли і отримував за це винагороди)) ми унікальні))
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Якщо робити дострокові вибори, то так щоб з депутатів нового скликання була знята недоторканність. Інакше дострокові виборе не мають сенсу.
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В переводе на человеческий язык: "я не вижу оснований отрывать нас от корыта со жратвой"
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На выборах в бюллетенях должно быть написано, был или нет кандидат в ВР. И чтоб ни одна ..... не проскочила.
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Зате народ бачить......
Слідом за баригою мають підти і підбарижники.
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Сволочь совершенная - подвид, потомок гомо советикуса.
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а сколько в Украине команд играет в КВН? там наберется на замену?
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Она не видит причин? Порося тоже не видел причин не попасть на второй срок, однажды забыв что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.
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Дуже борзий дітвак Зеленський ! Хто дав право йому так розмовляти з людьми ? Ця нова генерація спроможна лише тролити, а от як покаже себе на ділі ... Курчат восени рахують
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Зеленський, не бор-ЗІЙ ! Ти ніхто ! Будеш кандидатом в когось десь через рік-півтора, коли щось позитивне, крім клоунади, зробиш для України ! І вивчи українську мов, свої членів команди до цього примушуй ! Стара-СЯ !
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Будущего президента Украины Владимира Зеленского заметили в самой обычной пиццерии в украинской столице, где он обедал в компании адвоката Андрея Богдана,

https://youtu.be/ndyd7keHL2Q
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Нельзя больше этих соево-барыжных свиней допускать жрать из бюджетного корыта.
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Деюре нет коалиции уже очень давно, а по факту вообще имеем антинародный зброд воров, лжецов и пид....ов! Так что интересно узнать у этой самонемощи ,какие основания вам ***** всем платить зарплаты и оберегать корочкой от законов ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов", – вице-спикер Рады Сыроид
 
 
 
 
 
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