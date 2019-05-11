 "Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов", – вице-спикер Рады Сыроид

Об этом она заявила журналистам в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", – сказала Сыроид.

По словам вице-спикера, если парламент принимает решения, значит, он должен работать, если же парламент не способен принимать решения, то тогда есть основания назначать досрочные выборы.

Сыроид также считает, что нынешний состав Верховной Рады должен принять Избирательный кодекс.

"У парламент, который обещал принять закон о пропорциональной системе выборов и с открытыми списками, еще есть время, и он должен это сделать", – отметила политик.

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По словам Сыроид, рабочая группа подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, дело лишь за профильным комитетом.

Вице-спикер парламента напомнила, что представители большинства политических сил обещали избирателям принять новый закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками.

Согласно Конституции Украины, очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября. Таким образом, ближайшие парламентские выборы запланированы на 27 октября 2019 года.

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