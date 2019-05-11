EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  600  6
Все про:Госпогранслужба (3298) операция (144)

 Украинские пограничники совместно с коллегами из соседних стран и международных организаций проводят операцию "Кордон"

С 10 мая началась активная фаза проведения совместной специальной пограничной операции "Кордон-2019". Завершится она 30 ноября.

Чтобы эффективнее предотвращать правонарушения на границе, ежегодно проводится совместная специальная пограничная операция "Кордон", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Отмечается, что подготовка продолжалась с 23 апреля. В рамках активной фазы операции "будут проводиться мероприятия по противодействию угрозам в сфере борьбы с незаконным перемещением через государственную границу нелегальных мигрантов, подакцизных товаров, контрабанды наркотических средств, оружия и т.д."

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морская охрана задержала три турецких судна, которые плыли в Одессу. ФОТО

Мероприятия Государственная пограничная служба будет проводить во взаимодействии с Нацполцией, Госмиграцией, Нацгвардией, СБУ, Вооруженными силами, ГФС, авиационной службой, Минобразования, Украэродвижением и "Укрзализныцей".

Традиционно операция проводится в 15 пограничных областях (кроме района проведения операции Объединенных сил) и г. Киев. Будут привлекаться как силы и средства всех региональных управлений (кроме Донецко-Луганского РУ), ОКПП "Киев", резервы председателя Государственной пограничной службы Украины, правоохранительных и взаимодействующих органов Украины, так и пограничных ведомств сопредельных государств — Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Республики Молдовы, международных организаций — Европейское агентство "FRONTEX" (по вопросам управления оперативной сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского союза), Миссия Европейского союза "EUBAM" (по предоставлению приграничной помощи Украине и Молдове).

"В ходе операции предполагается проведение внезапных действий резервов на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, применение общих межведомственных мобильных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Планируется проводить воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации, совместные с представителями взаимодействующих структур проверки субъектов авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поездов движущихся к границе, мест накопления контрабандных товаров и грузов и т.п., а также совместные мероприятия по охране границы с коллегами сопредельных стран, патрулирование морской и речных участков и тому подобное", - сообщают в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоим гражданам Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года из-за георгиевских лент, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3126399
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якщо написати реально- вся важка праця наших прикордонників йде ВИКЛЮЧНО на благо нашим багатим західним сусідам.
 показать весь комментарий
 
чому ходять без собак, так наріків легше виявляти
 показать весь комментарий
 
все собаки на переходах работают
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские пограничники совместно с коллегами из соседних стран и международных организаций проводят операцию "Кордон"
 
 
 
 
 
 вверх