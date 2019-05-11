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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
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Все про:МИД (4982) туризм (1116) безвизовый режим (1392)

 За 2 года существования безвизового режима им воспользовались 2 млн украинцев

11 мая 2017 года Совет ЕС принял решение об отмене виз для граждан Украины. С того времени украинцы осуществили более 33 млн поездок в страны Евросоюза и Шенгенской зоны.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook представительство Украины при ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот день, 11 мая 2017 года, Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30 стран ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Великобритании и Ирландии). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал", – сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что с дистанции двух лет им приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения в более чем 120 стран мира, - МИД

"Именно со своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов не возможно никакое другое развитие", – считают украинские дипломаты.

По их данным, граждане Украины осуществили более 33 млн поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 млн украинских граждан.

"Это феноменальные цифры. Главное, что с каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми", – отметили дипломаты.

Также на Цензор.НЕТ: Каких-либо угроз для безвизового режима между Украиной и ЕС нет, - Мингарелли

Согласно данным мирового рейтинга Passport Index 2019, украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3126398
 
   
 Топ комментарии
 
Для багатьох безвіз став можливістю побачити Європу і навіть знайти там роботу.
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Сотні тисяч пенсіонерів України злітали до Відня випити філіжанку чудової віденської кави перед відвідуванням спектаклю у віденській опері..
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Серьезно?а когда не было без виза побачити европу не было такой возможности?)))
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Катастрофическаая цыфирь😀
А сколько там от ррэформ сбежало,а？
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Все рівно будуть виїжджати, але тепер вже будемо платить за візи.
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Платити це ще не проблема. Проблема буде отримати.
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Безвиз это одно из немногих , чем можно похвастать за последние 5 лет . Просто из за соевых ,,рехформ" он утратил свой первоначальный смысл. А смысл был в том чтобы люди работая ДОМА без проблем могли поехать отдохнуть в Европу . И идея была прекрасной .Потому что до безвиза , панове, большинство ездило отдыхать или путешествовать Египет-засРашка из за пресловутых визовых требований . Банковский счёт на , минимум 2 тыс зелёных это вам не 5 копеек ..
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Це тобі так здається, що "отдохнуть". Але це просто один зі щаблів до залучення до ЄС.
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я бы у всех, кто голосовал за шута, отобрал биом паспорт.
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нельзя, вони ж бідують, їм у Європах треба відпочити
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Кому надо было "сбежать" - сбегали и при визовом режиме и уже имеют карты поляка. А кому хотелось Европу посмотреть не выстаивая неделями в очереди возле посольств и переплачивая барыгам-бегункам теперь имеют такую возможность.
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Для багатьох безвіз став можливістю побачити Європу і навіть знайти там роботу.
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Серьезно?а когда не было без виза побачити европу не было такой возможности?)))
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Да, до безвиза был железный занавес и крепостное право. Пётр Пятый освободил украинцев из рабства.
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Роботу? По безвізу? Хасан, не тупи, якщо хочеш заробити депортацію. Для роботи потрібна віза. От ти тут Ванга великий, оптиміст, що все буде х#йово, кінець світу. Сам хоч раз візу отримував? Сумніваюсь. Ніяких проблем не було, якщо не порушував нічого
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Alex Uzh В Польщі можна робити по безвізу,але там є свої нюанси.
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Скоро можна буде працювати і в Германії.
А це, рідненькі, не те що не раша, а навіть не Польща
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ты тупишь. Польша - единственная страна ЕС которая принимает на краткосрочную (3 мес.) работу украинцев по безвизу, это называется "зесвядчення".
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Мабуть скоро потік збільшиться, бо передбачається нестабільність у зв'язку з обранням зеленої влади.
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и окончанием мыролюбного реформизма и перемирий с элементами перемещения грузов с тамжынашимилюдьми?
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Багато чого може закінчиться, ви навіть такий коментар потім не напишете.
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По-моему за последние 5 лет из Украины выехало столько людей, сколько не выехало ни за один прежний период времен независимости.
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Чому зубожіння? Навпаки - процвітання. Усі виїжджають до Відня щоб відвідати тамтешню оперу.
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По-моему ....

Спекулятивно і провокативно.
Знайдете цифри - скажете.

Цікаво, що скажете, коли вже починають від вашого зебіла виїжджать, інші - готуються. А скільки виїде ще. Починайте відлік. Тоді порівняєте.
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Сотні тисяч пенсіонерів України злітали до Відня випити філіжанку чудової віденської кави перед відвідуванням спектаклю у віденській опері..
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А, теперь понятно, Зеленский, видимо, обещал пенсию по 4 тысячи евро ?
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Да, родной, и "молодые" работающие пенсионеры тоже ездят в Европу по безвизу лоукостом.
Без унизительной процедуры получения визы.
Что же касается молодежи , например моих детей, которые зарабатывают в разы больше, то для них слетать или съездить в Европу это также как для нас раньше в Крым или Ригу - купил билет, забронировал отель и ву а ля длинные выходные ты проводишь в Европе
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2 миллиона радуются безвизу а 40 миллионов х**** без соли доедают. Верните старые цены и тарифы а визу я и сам как то куплю за 30Евро.
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Спорное утверждение ....Дело вовсе НЕ в 30 евро .
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Де ви знайшли 40 мільйонів жителів України? Мільйонів 30 -33.
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Неблагодарный ты, пэтька такое благо замутил, а ты.....эээхш
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Не, если старые тарифы вернуть, то МВФ не даст новый кредит на оплату старого кредита от МВФ. И ты в Европу не попадёшь, потому что у тебя последние трусы заберут.
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Вам не подобається безвіз? Знаєте, в принципі, нічого нового... Ще український поет Леонід Глібов свого часу написав хокку:

Нема сечі далі терпіти.
Стать країни виїхали...
Борошна.
...
На хвилинку, його роки життя - 1827-1893 За 2 года существования безвизового режима им воспользовались 2 млн украинцев - Цензор.НЕТ 460
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В тебе перекладач заклинив, чи це таке глузування з "язика"?
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Тссс... Це питання має цільове призначення.
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Ты можешь и дальше быть готов платить 30 евро выстаивая огромные очереди под посольстваи и собираю тонну справок и мазков из ж*опы. А мне на*рать на зубожилых, которые работу найти не могут из-за лени. Моя консьержка в подъезде уже и в Варшаве побывала и в Париже. Не поверишь.
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Колбаса по 2,20 осталась в ваших сладких воспоминаниях детства. За 2 роки існування безвізового режиму ним скористалися 2 млн українців - Цензор.НЕТ 5439
Бросьте и перестаньте.....

Жизнь неумолимо мчится вперед, оставляя вас на своей обочине
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Дивно, мінсоцполітики повідомляло про 5 млн українських заробітчан в ЄС, невже як мінімум 3 млн з них їздили до ЄС не по безвізу?
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У них все плюс минус,так что не удивляйтесь.
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По безвизу только нелегалить, для официального трудоустройства нужно визу получать или вид на жительство.
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в Польше по по безвизу официально можно устроиться на 3 месяца, потом перерыв, и потом опять.
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путєн зі шкіри вискакував так хотів безвіз для болотян. Але великі дяді не дали.
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33-річний генерал-лейтенант Олег Дем'янович Жученко На 9 травня цьому вінницькому хлопчику Порошенко дав чергове звання генерал-лейтенанта.
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Берите выше, это - Генералиссимус ! За 2 роки існування безвізового режиму ним скористалися 2 млн українців - Цензор.НЕТ 1186

Олег Дем'янович Жученко - український правник, державний радник юстиції 3 класу, військовий прокурор Західного регіону України, прокурор Одеської області (2017 рік). Військові званнястарший радник юстиціїдержавний радник юстиції 3 класу (23 серпня 2017 року)
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Отличный парень За 2 роки існування безвізового режиму ним скористалися 2 млн українців - Цензор.НЕТ 7001.Одессу помогает сдавать.А потом сопли и вопли порохни,ну почему его не выбрали
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ППЦ. мраз...та, выборы кончились, шут уже почти на троне, сколько можно плевать дерьмом на вентилятор! 1. это фотография 10 летней давности. 2. в прокуратуре не бывает генералов, самое высокое звание в прокуратуре --государственный советник юстиции. прокурор области--советник юстиции 3 класса.
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В 33 мільони відвідин ЄС по безвізу я ще можу повірити; але, при наявності 10 мільонів бнзвізових українських паспортів інфа про те, що ними скористались лише 2 мільони осіб виглядає сумнівною...
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Нічого. Кажуть у нас тепер допомога по безробіттю буде 1500 євро, а пенсії по 2-4. Зєля колгоспи відбудує, а газ буде копійки коштувати!
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Виза стоила 35Евро. Забыли сделать маленькое уточнение - услуги визового центра и доп. расходы; если срочно, сумма умножалась; отсутствие лоукостов. Не доедайте х****, начинайте работать.
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Ну да никто не работает.Тоже хотим в 33 года получит звание хенерала.Кто знает есть кроме орды еще такие прецинденты или это соевый "патриот" опять отличился.
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Хочи харчо !

а Олег Дем'янович Жученко - український правник, державний радник юстиції 3 класу, За 2 роки існування безвізового режиму ним скористалися 2 млн українців - Цензор.НЕТ 3895
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В 33 года хенерал.Смешно.Ничего будете на минимальной пенсии))
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С грамматикой совсем печаль-беда у вас. Займитесь самообразованием.
Если вы плохо живете, вины вашей в этом нет - это целиком и полностью ваша заслуга.
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Вы за свой следите.И не учите других.Это аксиома.
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... которая отсюда выехала. И большинство из их, зареклись сюда больше не возвращаться.
Это шо, очередная перемога? - мы потеряли 2 миллиона трудоспособного, активного населения нашей страны!!!
По шо эти падлюги из ВР зрады никак не уберутся из нашей страны на Луну, или вообще н/х? Мы, из за их, токо теряем свой золотой потенциал наших дюдей, устраивая их на работы в Польше, Чехии, Германии...
Скоро останемся мы - пенсионеры и менты-чиновники... Тогда и посмотрим кто кому первый глотку перекусит...
А мне вас щадить резону нет. И терять мне особо уже нечего.
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Самые честные избиратели Зеленского, уверенные в том, что Порошенко - вор и барыга, ничего хорошего не сделавший для страны, должны пользоваться исключительно визами, а если успели случайно получить проклятый соевый паспорт - нужно немедленно сжечь его вместе с конфетами "Рошен".
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После пети который наобещал в 2014 году и не выполнил ничего ровным счетом.Надеюсь напоминать не надо?
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И безвиз какой-то не такой уже. И с Томосом проблемы какие-то непонятные, в правах урезали чи шо. Скоро выяснится что и евро-ассоциация нанесла вред украинской экономике: свои рынки открыли, а в замен квоты получили на с/х продукцию. Ну и далее по списку, любая перемога превращается в зраду. Закон Перезрады.
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Без сравнения с тем, что было до безвиза, цифры малоинформативны - есть ли рост и на сколько? Тут сказано, что за 2 года безвизом воспользовались 2 млн украинцев, а в одном только 2013 году было выдано 1,3 млн шенгенских виз. Безвиз - это вопрос удобства, это реально удобно, но архидостижение, которым его малювали. Чем безвиз в ЕС отличается от безвиза в Турцию - по количеству путешествующих мало чем, но безвиз в Турцию никак пышно не преподносили
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Тююю.У пэдры за три месяца мульён был,а тут за 2 года...
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Интересно, а сколько россиян воспользовались безвизом с Украиной? И сколько из них на танках?
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А в итоге в 4 раза меньше, потому что богатые ездят по несколько раз
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2 миллиона за 2 года это мало, люди не едут посмотреть Европу только из-за того, что нет денег у людей. Раньше в молодости мы возили на судне по Днепру из Одессы до Киева и обратно голландцев, немцев, австрийцев, так этим всем иностранцам было по 70-80 лет и всем им хватало за свою пенсию покататься по Украине на круизном теплоходе 18 дней. Сейчас 75% наших украинских пенсионеров получают в месяц по 1497 гривен, **** ***. 52 доллара *** людям кидают, что-бы они с бандитами из 90-х при власти **** расплатились с олигархами за цибулю по 35 гривен, за хлеб по 60 центов 600 грамм и 3 доллара за крылышки от от дохлой курицы другану президента, которому 2 милярда подарили на выращивание дохлых куриц для магазинов с пенсионерами по 1497 гривен пенсий. 52 $ в месяц за то, что всю жизнь ********** на заводах и фабриках. Какая на фуй поездка в те-же Нидерланды посмотреть нашим пенсионерам за 52 $ пенсии в месяц, ***яяяяяя твари суки. Украине поможет только французская бабушка Гильотена на следующем Майдане
если "молодая команда" *** окружающая квн-щика ни чего в этом экономическом вопросе не изменят в ближайший год-полтора.
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не пиши глупость. Куча украинцев ездит посмотреть Европу. Самолеты забиты.
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+ 100
лоукосты забиты под завязку.
Чего не скажешь о полупустом МАУ
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смотря куда. Я тут уже приводил примеры что например в Вену иногда МАУ стоит дешевле чем лоукосты. То же в Италию Надо сравнивать каждый раз когда собираешься поехать.
Правда, кроме взрыва пуканов, ничего вразумительного в ответ не получил
Еще Свидетали Святаго Мифическаго Зубажиння аргументируют забитость лоукостов тем что это "все бегут из Украины". Но аргумент что лоукосты забиты как из так и в Украину, они игнорируют.
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Ник русский украинец, я говорю о 75 % пенсионеров, то есть 12,4 % населения Украины с 1497 гривнами пенсии, малолетний мудак, а не о 4,2 % ай-тишных зе-идиотов, которых эти 75 % пенсионеров вырастили и выкормили на свою голову. Подумай малолетний мудак о своей бабушке с пенсией 52 $ вмесяц и о своей матери с 8 тысячами гривен зарплаты в Киеве, а если за пределами Киева то средняя зарплата однолеток твоей мамки 2500 гривен в месяц, идиоты *** малолетние.
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А сколько за 2 года до безвизу ураинцев выезжало в ЕС? Думаю цифра будет не меньше
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Без-виз если есть бабло называем вещи своими именами . нет бабла загибайся конячеством не видя семьи.. накуй этот встёб !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа 2 года существования безвизового режима им воспользовались 2 млн украинцев
 
 
 
 
 
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