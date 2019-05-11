 За 2 года существования безвизового режима им воспользовались 2 млн украинцев

Об этом сообщает на своей странице в Facebook представительство Украины при ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
"В этот день, 11 мая 2017 года, Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30 стран ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Великобритании и Ирландии). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал", – сказано в сообщении.
В представительстве отметили, что с дистанции двух лет им приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей.
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"Именно со своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов не возможно никакое другое развитие", – считают украинские дипломаты.
По их данным, граждане Украины осуществили более 33 млн поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 млн украинских граждан.
"Это феноменальные цифры. Главное, что с каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми", – отметили дипломаты.
Также на Цензор.НЕТ: Каких-либо угроз для безвизового режима между Украиной и ЕС нет, - Мингарелли
Согласно данным мирового рейтинга Passport Index 2019, украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.
А сколько там от ррэформ сбежало,а？
А це, рідненькі, не те що не раша, а навіть не Польща
Спекулятивно і провокативно.
Знайдете цифри - скажете.
Цікаво, що скажете, коли вже починають від вашого зебіла виїжджать, інші - готуються. А скільки виїде ще. Починайте відлік. Тоді порівняєте.
Без унизительной процедуры получения визы.
Что же касается молодежи , например моих детей, которые зарабатывают в разы больше, то для них слетать или съездить в Европу это также как для нас раньше в Крым или Ригу - купил билет, забронировал отель и ву а ля длинные выходные ты проводишь в Европе
Нема сечі далі терпіти.
Стать країни виїхали...
Борошна.
...
На хвилинку, його роки життя - 1827-1893
Бросьте и перестаньте.....
Жизнь неумолимо мчится вперед, оставляя вас на своей обочине
Больше слов нет.
Олег Дем'янович Жученко - український правник, державний радник юстиції 3 класу, військовий прокурор Західного регіону України, прокурор Одеської області (2017 рік). Військові званнястарший радник юстиціїдержавний радник юстиції 3 класу (23 серпня 2017 року)
а Олег Дем'янович Жученко - український правник, державний радник юстиції 3 класу,
Если вы плохо живете, вины вашей в этом нет - это целиком и полностью ваша заслуга.
Это шо, очередная перемога? - мы потеряли 2 миллиона трудоспособного, активного населения нашей страны!!!
По шо эти падлюги из ВР зрады никак не уберутся из нашей страны на Луну, или вообще н/х? Мы, из за их, токо теряем свой золотой потенциал наших дюдей, устраивая их на работы в Польше, Чехии, Германии...
Скоро останемся мы - пенсионеры и менты-чиновники... Тогда и посмотрим кто кому первый глотку перекусит...
А мне вас щадить резону нет. И терять мне особо уже нечего.
если "молодая команда" *** окружающая квн-щика ни чего в этом экономическом вопросе не изменят в ближайший год-полтора.
лоукосты забиты под завязку.
Чего не скажешь о полупустом МАУ
Правда, кроме взрыва пуканов, ничего вразумительного в ответ не получил
Еще Свидетали Святаго Мифическаго Зубажиння аргументируют забитость лоукостов тем что это "все бегут из Украины". Но аргумент что лоукосты забиты как из так и в Украину, они игнорируют.