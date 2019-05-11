 УПЦ КП не существует, - Министерство культуры

Речь об этом идет в заявлении, опубликованном на сайте Минкульта, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15.12.2018 года, накануне Всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), было прекращено путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины", – сообщило Министерство культуры.

В Минкульте утверждают, что 30.01.2019 указом №54 был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)". Этим же указом принятые ранее указы о регистрации устава УПЦ КП были признаны недействительными.

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"В связи с изложенным выше Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности", – сказано в сообщении.

8 мая Филарет пригласил архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП.

10 мая стало известно, что почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церковь Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что возвращение ПЦУ в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Согласно данным единого реестра юридических лиц, УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы.

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