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 УПЦ КП не существует, - Министерство культуры

Министерство культуры заявляет, что в Украине не существует религиозного объединения под названием "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата".

Речь об этом идет в заявлении, опубликованном на сайте Минкульта, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановлением Поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15.12.2018 года, накануне Всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), было прекращено путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины", – сообщило Министерство культуры.

В Минкульте утверждают, что 30.01.2019 указом №54 был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)". Этим же указом принятые ранее указы о регистрации устава УПЦ КП были признаны недействительными.

Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ

"В связи с изложенным выше Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности", – сказано в сообщении.

8 мая Филарет пригласил архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП.

10 мая стало известно, что почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церковь Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что возвращение ПЦУ в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

Согласно данным единого реестра юридических лиц, УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы.

Также на Цензор.НЕТ: Епифаний: Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса

Источник: https://censor.net.ua/n3126397
 
   
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Головне що Масковські Попи у законі))
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Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.
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Слава Богу. Хоч Мінкульт прояснив. Бо дід Філарет з глузду з'їхав. Почав теж свою булаву шукати там, де її нема. У нас тепер за Томосом єдина Українська Православна Церква. Досить міжосібних чвар!
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Если кто помнит 1995 год и похороны, с бойней, Патриарха Владимира (в миру Василий Романюк) у стен Софии в Киеве . Тогда в Украине пытались объединить православие в одну церковь, и главой хотели поставить именно Владимира ( при союзе был арестован и осужден по политическим статьям) , а Филарет был против. Патриарха Владимира находят мёртвым в Ботаническом саду. Слухи о этой загадочной смерти ходили разные . О объединении призабыли( для публики) до этого времени, теперь и Томос получили и опять комуто что то не так, забудьте о себе и вспомните о Украине господа священники , гордыня один из смертных грехов.
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Бажаю Філарету добре відпочивати на пенсії і не лізти в церковні справи. Він багато що зробив для незалежної церкви, а зараз від нього починає тхнути чимось недобрим ... Не паплюжте себе пане Філарете !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУПЦ КП не существует, - Министерство культуры
 
 
 
 
 
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