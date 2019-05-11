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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (230) посол (1276) Ямайка (7)

 Постпред Украины при ООН Ельченко по совместительству назначен послом в Ямайке, - указ президента

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Документ за номером №213/2019 датирован 11 мая. В указе отмечается, что Ельченко будет работать послом в Ямайке по совместительству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек и все государства-члены ООН проинформированы о "паспортной агрессии" Москвы, - Ельченко

Источник: https://censor.net.ua/n3126396
 
 
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Петя свали уже нахер! Указы оно пописывает...
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А по воскресеньям пожарной машиной.
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Мальдивское хрячилло, перед своим увольнением н/х решило своим дворовым медальки и сладкие должности пораздавать. Ну-ну...
Твоя пристяж, *****, первая и побежит против тебя свидетельствовать, когда им прижмут яйца тисками правосудия... Вангую!
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Даже приват бене решил отдать! Вот ****! Правда?
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А причем здесь Приват? Это твой банк? Или ты имел копейку с его дерибана потрошенком-гонтаревой?
Ты бы так за рост цен и рост коммуналки переживал, как тебя печет Бенино майно!
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А по воскресеньям пожарной машиной.
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Петя свали уже нахер! Указы оно пописывает...
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Президент Украины....имеет право...надо ...подписывает...
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Клоун придет ничего такого делать не будет...послов отменит...награжлать никого не будет...транзит нефти остановит...торговлю с паРашей прекратит....он же не торговый партнер...😀
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Достало

Ваша совість?" - відомий волинський блогер до Гройсмана Сьогодні о 15:55
Відомий лучанин Ілля Токаренко звернувся до Прем'єр-Міністра України Володимира Гройсмана стосовно побиття журналістів телеканалу "Аверс" волинськими митниками. Чоловік підготував політику відповідне звернення.
Читайте також: Хто вони і за що?: п'яні волинські митники жорстоко побили та пограбували журналістів (відео побиття)
Про це чоловік пише на своїй сторінці у Фейсбук:
"Сьогодні цілий день моніторив ситуацію навколо побиття двох журналісток Аверсу, "Волинськими" митниками. Волинськими в лапках, бо Вінницькі вони. Те, що в нас це стало нездоровою нормою, вже очевидно. Підготував відповідне звернення, на цей раз вже з вимогою.
Звернення!
Шановний Володимире Борисовичу!
8 травня 2019 року, журналісти ТРК "Аверс" Марія Петручик та Наталія Поліщук, після прогримівшого на всю Україну скандалу пов'язаного із затриманням у Польщі 1300 кг українського бурштину, який спокійно і ПЛАНОВО пропустили туди українські митники, мали необережність завітати на бенкет до ресторану, де саме виставляв колегам за день народження "могорич" керівник митного поста "Ягодин" Олександр Оникійчук. Тут у ресторані "ЛеМарк" дружини заступника начальника одного з відділів Волинської митниці Олександра Марчука, невинний і жартівливий жест журналістів із трояндами і подарунком картини імениннику, завершився їх побиттям та шарпаниною п'яними і неадекватними митникам. У результаті потерпіла Марія Петручик отримала численні забої і травми, іншій - митники погрожували фізичною розправою і зведенням рахунків, а оператору пошкодили відеокамеру.
Це вже не перший раз коли більше тонни нашого бурштину проїжджає "під носом" людей, які стали для волинян уособленням корупції, волюнтаризму та безчинства. Це яскравий приклад того, як впевнені у своїй безкарності митарі, прикриваючись земляцтвом з Вами і Петром Порошенком, зв'язками і грошима, готові розправлятися з всіма, хто хоч словом згадає про їхні сумнівні оборудки.
У волинян і мене особисто лише одне питання: Володимир Гройсман борець з корупцією чи він її головне джерело у ДФС та митниці зокрема? Де обіцяні реформи, де Ваша совість і совість людей, які утримуються за кошти платників податків, котрі паразитують на контрабанді і бюджеті України?
Це Ваші ставленики - вінницька команда, яка остаточно дискредитує владу і Вас, Володимире Борисовичу, особисто. На спроби речника митниці Валентини Черниш виправдати жорстокість своїх колег відносно жінок є відео підтвердження, що журналістку Марію Петручик Марчук і Хурсяк лупцювали на набережній озера Світязь, а не приватній території готелю, що чудово зафіксовано на відео. Інцидент із волинськими медійниками лише зайвий раз демонструє повну незахищеність журналістської професії у нашій демократичній державі, орієнтованій на європейські цінності свободи.
Також доводжу до вашого відома, що тиск на Волинських журналістів є не поодиноки. Так у 2018 році фізичного тиску під час редакційного завдання було завдано двом журналістам ТРК "12 канал". Розслідування призупинено. 1 травня 2019 року було скоєно підпал майна журналістки з Нововолинська Наталії Камишниковій і якій і надалі надходять погрози. Ситуація з постійними побиттями має ненормальну тенденцію у Волинській області і набуває систематичного характеру.
Заявляю, що наша громадська організація і небайдужі громадяни, уважно стежитиме за розслідуванням цих ганебних фактів і надаватиме широкого розголосу цих резонансних злочинів, тому що вчасно непокаране зло зростає, посилює страх і зневіру у владі усього українського суспільства.
Громадськість закликає правоохоронні і судові органи не піддаватися на можливі тиск, хабарі чи залякування з боку обвинувачених, а чесно, неупереджено і оперативно провести розслідування цього резонансного інциденту.
Для давно скомпрометованих Ваших підлеглих і іншої погані нагадую, що згідно із ст. 43 Закону України "Про друковані засоби масової інформації", Честь, гідність, недоторканність журналіста охороняються законом.
Читайте також: Жорстоко побили та погрожували фізичною розправою: на Волині митники напали на журналістів, які виконували завдання (відео)
Вимагаю НЕГАЙНО ЗВІЛЬНИТИ із займаних посад Олександра Марчука, Миколу Хурсяка, Віктора Лончука та Віталія Пінчука. Відносно усіх осіб причетних до чергової партії контрабанди бурштину через МП "Ягодин" провести службове розслідування і притягнути до кримінальної відповідальності.
Звертаюся до народних депутатів Степана Івахіва, Сергія Мартиняка, Ігоря Гузя, Ірини Констанкевич, Юрія Савчука та Ігоря Лапіна з вимогою проведення парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та взяти цю резонансну справу під особистий контроль",
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Почему плагиат? Адрес изображения приведет не его твит
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Одной ногой постоянно в ООН, второй на Ямайке?
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До Вашингтона более 2000 км по воздуху,

до Кубы - 200 с гаком через пролив.

Чем там думают.
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Аргентина- Ямайка 5:0, примерно как результат второго тура
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Петю браття-пінгвіни в Антарктиді зачекались. І рейтинг там у нього солідний. Коли вже до пінгвінів гетьмАном водити пінгвінів своєю дорогою?
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розумію кацапів-сьогодні День похмілля
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Порошенко присвоил звание генерал - майор Кривоносу.... Подяка за бонус... Дно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПостпред Украины при ООН Ельченко по совместительству назначен послом в Ямайке, - указ президента
 
 
 
 
 
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