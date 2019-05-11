 Постпред Украины при ООН Ельченко по совместительству назначен послом в Ямайке, - указ президента

Соответствующий указ обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Документ за номером №213/2019 датирован 11 мая. В указе отмечается, что Ельченко будет работать послом в Ямайке по совместительству.

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