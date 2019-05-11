 Мэрия Херсона оспорит решение суда, отменившего переименование улицы в честь Гандзюк

Об этом городской глава Херсона Владимир Николаенко заявил в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас нет на сегодняшний день решения суда. Я из средств массовой информации узнал не слишком хорошую новость, что отменено решение сессии в части переименования улицы Лютеранской в улицу Кати Гандзюк. Я думаю, после того, как будет ознакомление с решением суда, обязательно будет апелляция", – сказал Николаенко.
Он отметил, что в мэрии изучат, какие именно нарушения нашел суд. Однако мэр уверен, что нарушений нет, и принятое депутатами на сессии решение соответствует требованиям законодательства.
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Накануне Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. Решение можно обжаловать в течение 30 дней.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Одне дурне подало, інші дурні проголосували.
Чому ж тоді вони не назвали вулицю іменем загиблого воїна, містянина, Руслана Сторчеуса ?
Вона страшно постраждала, такого нікому не побажаєш, але з того, що пишуть, висновок один - дуже неоднозначна особа.
Хай спочиває на тому світі, але колотити з центральною (так, здається) вулицею не треба.