EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  630  11
Материалы по теме:
Все про:Николаенко (52) переименования (509) суд (22104) Херсон (566) Гандзюк (309)

 Мэрия Херсона оспорит решение суда, отменившего переименование улицы в честь Гандзюк

Власти Херсона подадут апелляцию на решение суда об отмене переименования улицы Лютеранской в улицу Гандзюк. Решение оспорят, как только будет доступный полный текст решения суда.

Об этом городской глава Херсона Владимир Николаенко заявил в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас нет на сегодняшний день решения суда. Я из средств массовой информации узнал не слишком хорошую новость, что отменено решение сессии в части переименования улицы Лютеранской в улицу Кати Гандзюк. Я думаю, после того, как будет ознакомление с решением суда, обязательно будет апелляция", – сказал Николаенко.

Он отметил, что в мэрии изучат, какие именно нарушения нашел суд. Однако мэр уверен, что нарушений нет, и принятое депутатами на сессии решение соответствует требованиям законодательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц

Накануне Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. Решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Источник: https://censor.net.ua/n3126395
 
   
 Топ комментарии
 
я с судом согласен. кто она такая чтобы в честь ее улицу переиминовывать? Что она сделала для города или для Украины?
 показать весь комментарий
 
А для чого херсонським депутатам було влаштовувати цей балаган ?
Одне дурне подало, інші дурні проголосували.
Чому ж тоді вони не назвали вулицю іменем загиблого воїна, містянина, Руслана Сторчеуса ?

Вона страшно постраждала, такого нікому не побажаєш, але з того, що пишуть, висновок один - дуже неоднозначна особа.
Хай спочиває на тому світі, але колотити з центральною (так, здається) вулицею не треба.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там еще сотня есть со - ссср, и адептов кацапомира...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я с судом согласен. кто она такая чтобы в честь ее улицу переиминовывать? Что она сделала для города или для Украины?
 показать весь комментарий
 
 
а что Лютера́нство сделало для города или для Украины?
 показать весь комментарий
 
А для чого херсонським депутатам було влаштовувати цей балаган ?
Одне дурне подало, інші дурні проголосували.
Чому ж тоді вони не назвали вулицю іменем загиблого воїна, містянина, Руслана Сторчеуса ?

Вона страшно постраждала, такого нікому не побажаєш, але з того, що пишуть, висновок один - дуже неоднозначна особа.
Хай спочиває на тому світі, але колотити з центральною (так, здається) вулицею не треба.
 показать весь комментарий
 
 
там не только Руслан погиб. У нас много людей было убито на дамбасе - бамбасе ( из добровольцев). А воинской части не было, был позорный мусорской батальон который в 14 году никак не отличился.
 показать весь комментарий
 
Неужели мерии Херсона нечем больше заняться.Вы бы городом занялись, а не пиаром!
 показать весь комментарий
 
 
"Поверьте, не все так однозначно". И в случае с Гандзюк - это правда. Очень неоднозначная фигура. Те же местные актвисты могут о ней много чего рассказать неприятного. Это как Гадя - вроде как в плену сидела, но в ВСУ при упоминании о ней плюются. Так что я против переименования улицы ее именем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМэрия Херсона оспорит решение суда, отменившего переименование улицы в честь Гандзюк
 
 
 
 
 
 вверх