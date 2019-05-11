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 С начала суток враг дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), противник обстрелял позиции ОС из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Песков и из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения. Отмечается, что на вражеские провокации подразделения ОС дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

С начала суток враг дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр 01

Напомним, 11 мая оккупанты 12 раз применили оружие на Донбассе, включая запрещенное. В результате ранен один украинский воин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126394
 
 
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пусть поправляется воин
а ответку можно еще пару раз для начала....
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***

Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.

Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
Щоб зливи... не кулями били
Щоб діти вертались скоріш!

Заплакані, стомлені очі,
Молитви - святий оберіг.
Матусей недоспані ночі -
Повернуть з вогнених доріг.

Автор: Віта Стронська
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А теперь скажите, кому н/х нужна такая "война", где нет наших побед, стратегий, решений... а есть лишь ежедневная гибель и увечье наших хлопцев?! И скоко это еще должно продолжаться? Скольких наших парней мы еще должны положить на этот алтарь?
Только барыгам это выгодно. Бо они сами на ней не воюют, дети ихние там не калечатся, а гешефт с уголька и контрабаса течет в мошну...
Порошенка - это вечная война, бизнес с кацапами на нашей крови и удушающе-пафосные лицемерные речи.
Зеленский - малая, но надежда на изменения в сторону справедливости и жизни..
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кацапам йди кажи щоб ******** за поребрик на мокшанські болота... а з рогатими наші хлопці гарно додаються, так шо зеля це просто зе...
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Одужання пораненному воїну України!!!! а расіянським окупантам відпочивати по домовинах!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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