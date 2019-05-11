 С начала суток враг дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), противник обстрелял позиции ОС из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Песков и из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.
Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения. Отмечается, что на вражеские провокации подразделения ОС дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 11 мая оккупанты 12 раз применили оружие на Донбассе, включая запрещенное. В результате ранен один украинский воин.
а ответку можно еще пару раз для начала....
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
Щоб зливи... не кулями били
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані, стомлені очі,
Молитви - святий оберіг.
Матусей недоспані ночі -
Повернуть з вогнених доріг.
Автор: Віта Стронська
Только барыгам это выгодно. Бо они сами на ней не воюют, дети ихние там не калечатся, а гешефт с уголька и контрабаса течет в мошну...
Порошенка - это вечная война, бизнес с кацапами на нашей крови и удушающе-пафосные лицемерные речи.
Зеленский - малая, но надежда на изменения в сторону справедливости и жизни..