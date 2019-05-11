 С начала суток враг дважды обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), противник обстрелял позиции ОС из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Песков и из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения. Отмечается, что на вражеские провокации подразделения ОС дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 11 мая оккупанты 12 раз применили оружие на Донбассе, включая запрещенное. В результате ранен один украинский воин.

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