EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия
  3806  47
Материалы по теме:
Все про:гражданство (947) паспорт (744) разведка (2106) Россия (72749) терроризм (18041) Мотузяник (400)

 Террористов обязали получить российские паспорта, - разведка

Командование РФ объявило обязательную "паспортизацию" боевиков на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"Масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев так называемых "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС. При этом российским командованием доведено распоряжение до личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства", – сообщил пресс-секретарь.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: Незаконные паспорта РФ Украина будет определять по месту выдачи, - Черныш

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Читайте: Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126393
 
 
 Топ комментарии
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 6 ч.6 часов назад



Пишут «Путин на..бнулся». А нельзя написать просто «Путин упал на лёд»? Чтобы люди напрасно не тешили себя иллюзиями, что их мечты сбылись?.
 показать весь комментарий
 
Заходе вуйко на сповідь та каже:
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися.
😇
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну это хорошо!теперь официально больше кацапского перегноя будет Террористов обязали получить российские паспорта, - разведка - Цензор.НЕТ 8925
 показать весь комментарий
 
 
Теперь вместо таблики "Хирургические отходы" будут прибиваться такие вот паспорта...
 показать весь комментарий
 
 
Sertificirovanie putinom Xy*lom: "Хирургические отходы" fashistkoi roSSiji Террористов обязали получить российские паспорта, - разведка - Цензор.НЕТ 305
 показать весь комментарий
 
 
Всего навсего идентификация крупного рогатого скота...
 показать весь комментарий
 
 
а шо за террористы? "повстанцы" ж уже не? Или только после кенгурации?
 показать весь комментарий
 
 
теперь вместо номера на могилке можно будет гвоздем ксиву приколотить.... Террористов обязали получить российские паспорта, - разведка - Цензор.НЕТ 6307
 показать весь комментарий
 
 
Заходе вуйко на сповідь та каже:
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися.
😇
 показать весь комментарий
 
 
Закон нужно принять: "Любая сволочь с ***************** паспортом автоматически выдворяется с Украинской земли за поребрик в 24 часа." Кто не успел продать квартиру - их проблемы. Все манатки из квартиры разрешаем вывезти - пусть радуются.
Дебилов в черный список - лишить навсегда посещать Украину.
Пока такого закона не будет - от этого говна не избавимся.
 показать весь комментарий
 
 
ну и где проблема
вперед
и по списку
Венгрия, Румыния, Израиль, все страны Европы, США и т.д.
они размывают Украину, пока одно Хло вымахивается
ну и Рашу цепляй, конечно
 показать весь комментарий
 
Тётя Роза‏ @Anakoyher 6 ч.6 часов назад



Пишут «Путин на..бнулся». А нельзя написать просто «Путин упал на лёд»? Чтобы люди напрасно не тешили себя иллюзиями, что их мечты сбылись?.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть скоро черговий "референдум" і анексія.
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку їх по самі вуха залякали Правим Сектором, потім п"ять років війни, а тепер їх спокійнісінько абязивают. І бидло й не пікне.
Перший етап обробки 73% залякуванням "марадьорам" вже пройшов на ура. Тепер треба бути дуже й дуже уважним...
 показать весь комментарий
 
 
Люди всегда быдло
Быдло стояло на проплаченном Фирташем (читай Газпромом) майдане
Быдло стреляет на Донбассе
2% элиты руководят этим быдлом
и всё зависит от того -- кто эта элита

Если Оробец и Шахов погрузили перепуганный беркут в самолеты и размазали по Украине
то на Донбассе это и стало 2%.
 показать весь комментарий
 
Кацапская Империя зла будет уничтожена
 показать весь комментарий
 
 
Крестоносців вже нема і Ватікан вибачався за ті розбійні напади. Тому я залишаю запитання, бо ця людина голосувала за того, хто буде пускати в Україну російських артистів.
 показать весь комментарий
 
 
Ваші розвідувальні дії обмежуються повідомленнями патріотів України у соц. мережах.
 показать весь комментарий
 
 
По данным украинской разведки, руководством ФСБ Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемого украинской властью участка границы с Россией, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.«Прежде всего ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администраций или проходящим службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах так называемых «Л/ДНР», - сказал Мотузяник. По его словам, для указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможно лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки.Также в случае попытки таких лиц осуществить выезд в РФ по собственному желанию, производиться их тщательный осмотр на российских пропускных пунктах, после чего, в большинстве случаев, принимается решение о запрете им въезда в Россию
 показать весь комментарий
 
 
Тепер головне - детально фіксувать "сподобившихся"... Росія нам полегшує роботу - "відділять овець від козлищ...". Тепер уже можна чітко визначать - хто по дурості паспорт має, а хто - з "особливо наближених", в кого руки в крові - по строкам видачі документів...
 показать весь комментарий
 
 
_Кого-кого обязали получить паспорта? Террористов?! Членов расийских оккупационных формирований с неросийским гражданством! Дебил-писака!
 показать весь комментарий
 
 
Теперь все население России потенциальные "ополченцы"!
 показать весь комментарий
 
Кінець сьомого сезону «Гра престолів». Може тепер передостанього, а потім почнемо восьмий сезон?


 показать весь комментарий
 
Пачпорты, пачпорты... Татухи им на иПале ставить, шобы спустя годы мы могли распознать этих организмов, и должным образом "простить"!
 показать весь комментарий
 
 
Ну и отличненько. Значит после окончания войны их смердеть здесь в Украине не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Всех под карандаш и поджопниками из Украины. Теперь их Ху*ло или в Сирии или в Чечне утилизирует. Ему тоже неадекватные боевики не нужны в Маскве.
 показать весь комментарий
 
Наталка 🕑 🕔‏ @Volnovakha 20 часов назад

#Волноваха Три года у нас на обычную антенну не ловили российские каналы, и вот сегодня их включили... Это уже не просто реванш, нас одним махом сдали... Я уже не удивлюсь если завтра в городе увижу флаги Лугандона... Что на это скажет Коломойский (Зеленский)?

Терористів зобов'язали отримати російські паспорти, - розвідка - Цензор.НЕТ 1380
 показать весь комментарий
 
 
закончилась эпоха"жадности, бедности и лжи"...(с)
 показать весь комментарий
 
Ключевое слово ОБЯЗАЛИ, желающих бомжевать на россии даже в ДНР не оказалось.
 показать весь комментарий
 
 
Та не
быдло штурмует паспортные столы в ОРДЛО
потом обижается, что им в украинский паспорт штампик ставят
 показать весь комментарий
 
 
Ну буде більше оф лайна кацапського на добрива відправлено!!!!))
 показать весь комментарий
 
Хохлам сосать. Вам не привыкать. Отсосали когда вас вышвырнули с Крымы. Отсосете и сейчас.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористов обязали получить российские паспорта, - разведка
 
 
 
 
 
 вверх