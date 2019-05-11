 Террористов обязали получить российские паспорта, - разведка

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.
"Масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев так называемых "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС. При этом российским командованием доведено распоряжение до личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства", – сообщил пресс-секретарь.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися.
😇
Дебилов в черный список - лишить навсегда посещать Украину.
Пока такого закона не будет - от этого говна не избавимся.
вперед
и по списку
Венгрия, Румыния, Израиль, все страны Европы, США и т.д.
они размывают Украину, пока одно Хло вымахивается
ну и Рашу цепляй, конечно
Пишут «Путин на..бнулся». А нельзя написать просто «Путин упал на лёд»? Чтобы люди напрасно не тешили себя иллюзиями, что их мечты сбылись?.
Перший етап обробки 73% залякуванням "марадьорам" вже пройшов на ура. Тепер треба бути дуже й дуже уважним...
Быдло стояло на проплаченном Фирташем (читай Газпромом) майдане
Быдло стреляет на Донбассе
2% элиты руководят этим быдлом
и всё зависит от того -- кто эта элита
Если Оробец и Шахов погрузили перепуганный беркут в самолеты и размазали по Украине
то на Донбассе это и стало 2%.
#Волноваха Три года у нас на обычную антенну не ловили российские каналы, и вот сегодня их включили... Это уже не просто реванш, нас одним махом сдали... Я уже не удивлюсь если завтра в городе увижу флаги Лугандона... Что на это скажет Коломойский (Зеленский)?
быдло штурмует паспортные столы в ОРДЛО
потом обижается, что им в украинский паспорт штампик ставят