 "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу

Транзит был возобновлен в 14.35, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

"Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать", – сказано в сообщении на Facebook-странице акционерного общества.

В компании напомнили, что транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

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По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".