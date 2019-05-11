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Все про:нефть (1450) транзит (523) Укртранснафта (73)

 "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу

Акционерное общество "Укртранснафта" возобновило транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Транзит был возобновлен в 14.35, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

"Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать", – сказано в сообщении на Facebook-странице акционерного общества.

В компании напомнили, что транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия предложила переместить некачественную нефть на наши склады для скорейшего возобновления транзита, - "Укртранснафта"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

Также на Цензор.НЕТ: Мировые трейдеры не могут избавиться от загрязненной российской нефти, - "Reuters"

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

Источник: https://censor.net.ua/n3126391
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так надо же помочь пополнить военный бюджет агрессору.
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Уря,це перемога від Петра,потужна відсіч окупанту!!!!!!Слава Петру!!!
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И тут же в тему влезли ольгинско-соевые боты! Уверяют, что Петя правильно хуйлу зад лижет! Не будем качать нефть - Путин нападет! Нахера тогда Армия и Мова с Томасом? Достаточно дальше лизать зад руским.
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Украина не конечный потребитель Раз есть любители потреблять это гавно, нужно качать. Главное, чтоб бабосики капали и на них свинособаки содержали нашу армию. Особый шик из рузьке Утёса, валить бешеных псов.
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ригосоя , це ми утримуємо ворожу армію за власний рахунок - ти можеш обманути підбарижників , але мені ти не доведеш , що Україна від транзиту отримує більше с ніж ворог від продажу ,падла брехлива.
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Не болтай ерундой,мордовецвася,у тебя на лбу тату двухголовой курицы-мутанта
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А вот если бы СССР качал нефть Каспия в Германию? Так война. чи хрен собачый?
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Клоун придет транзит остановит...он ведь не торговый партнер...так ведь...и нефть на крови качать не будет...
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а заодно перестанет покупать топливо для АЭС в Раше. Посмотрю я на вас зебилов как вы будете скулить когда электричество будет по 2 часа в день подаваться.
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Кто бы сомневался, но то он и враг №1 для Пыни, чтоб дать ему заработать денег для отправки террористам на Донбасс и изготовления ещё больше оружия для отправки туда же
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Если мадяры сказали, что нефть их устраивает - пусть используют... Нефтепроводу от неё вред минимален... Основной вред наносится теплообменникам НПЗ, при нагревании нефти для возгонки на фракции... А перегонка осуществляется на заводах Венгрии... Пусть у них голова болит...
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А коли ця нафта проїсть трубу і вона почне виливатись навкруги, шо тоді буде?
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не проїсть , не того боїшся .Найгірше - озброювати ворога за власний рахунок.
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Засрет все.
Пеце пох, он гешефт получит, а убытки за счет бюджета.
Народ Украины богатый, он оплатит и утилизацию кацапского говна и востановление трубопровода.
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Мало того, нафта всотається в ґрунт і потрапить в ґрунтові води, а вони понесуть її далі.
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Именно так. Временщикам Украины не жалко.
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бабло течет в офшоры свынярчуков-поросенкок, мимо кассы Украины..
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Всем "зрадюкам" хотелось бы напомнить что если перестать качать, Раша свою нефть продаст и без украинского транзита и свою денежку получит. А вот Украина останется без источника валюты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу
 
 
 
 
 
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