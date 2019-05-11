 Садовый возглавит список "Самопомичи" на парламентских выборах

Об этом Садовый заявил на отчетном 18-м съезде партии "Объединение "Самопомич" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", – сказал он.
Садовый является городским головой Львова с 25 апреля 2006 года.
В марте он уже говорил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.
Читайте на Цензор.НЕТ: На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый
Политик был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины в 2019 году, однако 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
В конце апреля Садовый заявил, что готов возглавить правительство, но только если его поддержит парламентское большинство.
Щодо цього підписано контракт з Apsley Business School на п'ять років.Академічний директор Apsley Business School Себастіан Фуллер відзначив, що вони очікували на успіх поважного професора, адже він є успішним антикризовим менеджером, проте популярність серед студентів та реакція аудиторії перевершили усі сподівання.
"Це велика честь приймати професора Поплавського в Лондонській бізнес-школі "Apsley". Студенти-магістри надзвичайно раді зустрічі із ним та вдячні за можливість послухати його лекції, власну формулу щастя. Це надзвичайна подія та досвід. Ми з нетерпінням чекаємо на новий приїзд професора Поплавського", - сказав Себастіан Фуллер.
На відео з лекції яскраво видно, як радо зустрічають магістри Михайла Поплавського. https://gazeta.ua/articles/life/_mihajlo-poplavskij-chitaye-lekciyi-u-londoni/902231
🤗
🤣🤣🤣🤣
В результаті дотягнули до того, що на Грибовицькому сміттєзвалищі відбулась екологічна катастрофа, загинули люди і стався сміттєвий колапс, бо не було куди возити сміття.
Зараз я взагалі не знаю де його дівають....
А завод як не будувався так і не будується, хоча після того, як закрили сміттєзвалище пройшло 3 роки. Ось так.
І самодроч - не витримала; перетворилась в самонеміч.
Ганю Гопко за що вигнали?
Нехай львів"яни вирішують
з ДЕГЕНЕРАТАМИ З БПП Порошенко непрохідний..
скоріше всього буде "ребрендинг " "солідарності"...
Прохід бар"єру 5 відсотків,думаю,50\50
Андрієві Івановичу разом з його вірними однодумцями саме час тренуватися у вправності марширувати строєм і відпрацьовувати злагоджений стройовий спів. Для того, щоб потім за результатами виборів тріумфально промарширувати на політичний цвинтар.