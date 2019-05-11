 Садовый возглавит список "Самопомичи" на парламентских выборах

Об этом Садовый заявил на отчетном 18-м съезде партии "Объединение "Самопомич" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", – сказал он.

Садовый является городским головой Львова с 25 апреля 2006 года.

В марте он уже говорил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.

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Политик был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины в 2019 году, однако 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

В конце апреля Садовый заявил, что готов возглавить правительство, но только если его поддержит парламентское большинство.