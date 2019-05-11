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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:выборы (22339) Львов (3449) Садовый (423) Самопомич (887)

 Садовый возглавит список "Самопомичи" на парламентских выборах

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова и экс-кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что готов возглавить список своей партии и побороться за кресло премьера.

Об этом Садовый заявил на отчетном 18-м съезде партии "Объединение "Самопомич" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", – сказал он.

Садовый является городским головой Львова с 25 апреля 2006 года.

В марте он уже говорил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.

Читайте на Цензор.НЕТ: На парламентские выборы "Самопомич" пойдет самостоятельно, - Садовый

Политик был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины в 2019 году, однако 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

В конце апреля Садовый заявил, что готов возглавить правительство, но только если его поддержит парламентское большинство.

Источник: https://censor.net.ua/n3126390
 
   
 Топ комментарии
 
Показали вже себе людям. Результат - люди зрозуміли не Самопоміч , а купа гною.
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У Львові срач вже прибрав, політик великий?
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Ну понятно, проиграть выборы мэра не хочется, а это неизбежно при твоем-то руководстве городом. Так может хоть чучелом или тушкой удастся в Раду пролезть. Садовий очолить список "Самопомочі" на парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1887
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Показали вже себе людям. Результат - люди зрозуміли не Самопоміч , а купа гною.
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Люди це й так знали. А садовим місце не в Раді...
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Да, "Самопомощь" не блистала в Раде, лучше уж за" Свободу" голосовать и за гриценковскую "Громадянську позицию".
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свобода куда ни шло. Но грицацуй єто просто дно. Продажное чмошное дно.
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Шкода що Садовий відколовся від коаліції з 9 майданівських партій які підтримували Гриценка на виборах Президента! Решта партій підуть разом з Гриценком на вибори до парламенту єдиним списком і отримають достойне представництво у ВРУ. А Садовий та Самопоміч після всіх останніх скандалів може не потрапити до парламенту!
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ходільщики з гриценком і садовим прийдуть тільки на грибовецьке сміттєзвалище
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А мне нравится. Культурный образованный порядочный человек и в его партии хорошие молодые люди.
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З гною користь хоч, а з Самопомочі що? Скиглення?
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У Львові срач вже прибрав, політик великий?
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да! плакатов "жити по новому", "кандидатів багато, брехун один" больше нет Садовий очолить список "Самопомочі" на парламентських виборах - Цензор.НЕТ 7195
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Приїзди подивись, а якщо не знаєш , то краще помовчати.
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очередное доказательство того, что вся та история с мусором была для чего то затеяна...
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А мусор уже убрал ??? Садовый возглавит список "Самопомичи" на парламентских выборах - Цензор.НЕТ 9010
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Михайло Поплавський викладає в Лондоні антикризовий менеджмент та соціально-корпоративну відповідальність.
Щодо цього підписано контракт з Apsley Business School на п'ять років.Академічний директор Apsley Business School Себастіан Фуллер відзначив, що вони очікували на успіх поважного професора, адже він є успішним антикризовим менеджером, проте популярність серед студентів та реакція аудиторії перевершили усі сподівання.

"Це велика честь приймати професора Поплавського в Лондонській бізнес-школі "Apsley". Студенти-магістри надзвичайно раді зустрічі із ним та вдячні за можливість послухати його лекції, власну формулу щастя. Це надзвичайна подія та досвід. Ми з нетерпінням чекаємо на новий приїзд професора Поплавського", - сказав Себастіан Фуллер.

На відео з лекції яскраво видно, як радо зустрічають магістри Михайла Поплавського. https://gazeta.ua/articles/life/_mihajlo-poplavskij-chitaye-lekciyi-u-londoni/902231
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Я бував у нього в Київському національному університеті культури і мистецтв. Студенти дійсно були задоволені ним, хоч він ригоанал😒
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Цього сміття ще в В.Зраді не вистачало..
🤗
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А він хоче бути прем'єром у зе. Сміття до сміття тягнеться!
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Там уже старческая инфантильность...)))
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Хатєть нє врєдно, врєдна нє хатєть!))
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Ну понятно, проиграть выборы мэра не хочется, а это неизбежно при твоем-то руководстве городом. Так может хоть чучелом или тушкой удастся в Раду пролезть. Садовий очолить список "Самопомочі" на парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1887
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До безвиза и президентских выборов сносно относился к Садовому. Поездил в Краков, Будапешт и Софию с Веной и Дрезденом. Понял, что Львов при Садовом от советской клоаки отличается только архитектурой исторического центра и мер из него, как из дерьма снаряд. А тут оно ещё и в ВР собралось.
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Агов, ботва, про мусор то к пэтиноу любимчику сынутке, вам не сказали？😀
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проблема зі сміттям тягнеться ще з 90-х. Садовий її мав при 3 президентах. Не треба розказувати казок, що йому хтось мішав. Хотів взятку за сміттєвий завод. Японці в свій час обіцяли побудувати завод за свій кошт, тільки сміття їм віддати. А Садовий відмовив, бо хотів взятку, а японці того не розуміють. Також німці були і теж пропонували те саме. А він їм на салфетці суму написав. То весь Львів знає.
В результаті дотягнули до того, що на Грибовицькому сміттєзвалищі відбулась екологічна катастрофа, загинули люди і стався сміттєвий колапс, бо не було куди возити сміття.
Зараз я взагалі не знаю де його дівають....
А завод як не будувався так і не будується, хоча після того, як закрили сміттєзвалище пройшло 3 роки. Ось так.
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Далеко не кожен проект витримує іспит часом.
І самодроч - не витримала; перетворилась в самонеміч.
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окрім ідеології (тут погоджуюсь), окрім здатності вирішувати проблеми - в них відсутня порядність та чесність.
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не зовсім розумію? Як на мене з чесністю там (на відміну від інших фракцій) ще більш-менш...
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Березюк? та таке брехло...Ну, і Опанасюк, Зімін з Грішиним, і сотник... Ну, як тільки відкриють пащеку - та закрити її бажання виникає... хорошим копняком.
Ганю Гопко за що вигнали?
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Садовый - премьер, и все погибнет под горами мусора? Спасибо, не надо!
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А ви де живете? Просто цікаво у якому ж місті, в Україні є ******** сміттє-переробний завод і не має проблем із полігоном?
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До речі, якщо отакі конкуренти будуть в Порошенка - то нічого страшного. Ну, відберуть там 0,1% виборців - не страшно.
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если от 5% отобрать 0,1%, то да, для БПП ничего страшного
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Львів"яни виставили Андрійку червону картку? Пан Андрійка(Доля) хоче програти парламентські і піти з грошиками кудись на затишні береги? Подалі від України, що вже прокинулась?
Нехай львів"яни вирішують
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У мене знайома на колишніх виборах до ВР голосувала за Самопоміч. Тепер вже подивилася на них і не хоче більше їх бачити. У майбутній ВР їх не буде.
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Питання , як 24.46 закруглюється до 25% ? Ви що , що школи не ходили? І рветесь керувати Україною?
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Погрожуєш? Якщо хтось без суду, доказів сяде, то вашого Коломойського знайдуть. Неможливо довести справи до суду за такий термін. Тому ти точно брешеш. Надалі буду за погрози відправляти у спам.
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Як я можу погрожувати?Я простий шахтар,де я,а де погрози та посадки?
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ДО ВИБОРІВ НЕ МЕНШЕ 3-Х МІСЯЦІВ.

з ДЕГЕНЕРАТАМИ З БПП Порошенко непрохідний..
скоріше всього буде "ребрендинг " "солідарності"...
Прохід бар"єру 5 відсотків,думаю,50\50
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БПП может и не будет. Что-то мне подсказывает, что и партия обновится, и ее название. Партия "Злой крот имени Порошенко"! Звучит?
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У Петра стільки судів по переду,що я і черги не дочекаюсь))
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У мене знайомий голосував за пе.... Як ти вважаєш, проти кого він голосував зараз?
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мого голосу ці падлюки вже ніколи не отримають...
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Якщо такими темпами будуть виходити депутати з "Самопомочі" ,то на парламентських виборах вже не буде кого "чолювати"
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Пацюками гребують. Й ті, кого вони зрадили. Й ті, до кого вони перебігли
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Садовый и возглавит партию и возхвостит! С таким "исходом" членов из партии к выборам там останется только он... но в тельняшке.
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Он уже политический труп,но понять этого так и не смог,как в своё время мороз со своей социалистической партией,мне стыдно,что в прошлые выборы в Раду я голосовал за самопоміч...,пусть скажет большое спасибо егорке и придурку семенченку...
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І це правильно.
Андрієві Івановичу разом з його вірними однодумцями саме час тренуватися у вправності марширувати строєм і відпрацьовувати злагоджений стройовий спів. Для того, щоб потім за результатами виборів тріумфально промарширувати на політичний цвинтар.
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Садовий, Гройсман, порошенко... і т.д і т.п. мають на чьолі ТАВРО - "ТВАРЮКА"!
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Ось і ти про корито почав,ти когось ображаєш?
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Поскольку Петр Алексеевич - это сбитый летчик, а кто-то должен стоять на страже олигархической системы отвлекать народ от классовой борьбы, то сейчас олигархи готовят новую надежду украинской интеллигенции - Вакарчука. Его учат выкрикивать "Армія, мова, віра" и не замечать спизженных заводов, карьеров, шахт, невплаченных зарплат и открытых оффошоров. Вакарчук - новая надежда мовников и вірников.
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Спасение Самопомощи - бесмысленное и беспощадное дело рук самой Самопомощи:
Садовий очолить список "Самопомочі" на парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1901
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Уши и глаза недолго будут отдыхать. Скоро опять начнется массовое развешивание постных рыл на билбордах вдоль дорог и потоки обещаний о "кренделях небесных".
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Міші Фрідман розпорошує голоси на заході України своїми проктами під назвою " патрійот - господарник Садовий" і " патрійот - співака Вакарчук"... Обоє непрохіднв але голоси розпорошать !
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Во Львове собирают деньги на ремонт дорог и жители своими руками кладут асфальт за донаты, бюджет города пилится и разворовывается, проблема со свалками до сих не решена, а барыга и олигарх Садовий собрался возглавить Кабмин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый возглавит список "Самопомичи" на парламентских выборах
 
 
 
 
 
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