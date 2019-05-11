 "Я мог погибнуть ни за что. Просто был приказ", - псковский десантник о "командировке" в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Новой газете" рассказал псковский десантник, который не захотел называть своего имени.

Так, российский военный сообщил, что его подразделению приказали штурмовать деревню Новосветловку на Луганщине. При этом он был убежден, что их действия на территории соседнего государства официальны, а правду узнал уже вернувшись назад в Россию.

"Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Это было не в наших силах — ​добиться, чтобы заплатили. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20 тысяч. То есть мы должны были получить 50 долларов в день плюс премия, а не получили ничего этого", - рассказал он.

Читайте также: За последние 5 лет ставленники РФ сделали жизнь людей на Донбассе хуже, - Волкер

Десантник также отметил, что "командировка" в Украину ему не понравилась.

"Во-первых, не заплатили. Во-вторых, я на смерть посмотрел, и как-то мне на всю жизнь хватило. Страшно это, на самом деле. Мне на тот момент только 21 год был... Ни за что я мог погибнуть. Но это я уже только потом понял. Просто был приказ. В результате ни славы, ни "за Родину", ни денег", - пожаловался он.