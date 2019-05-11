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 Происшествия, Общество
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 "Я мог погибнуть ни за что. Просто был приказ", - псковский десантник о "командировке" в Украину

Российским военным, которых отправили на Донбасс убивать украинцев, в качестве премии обещали дополнительно заплатить по 50 долларов в день, но в итоге обманули.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Новой газете" рассказал псковский десантник, который не захотел называть своего имени.

Так, российский военный сообщил, что его подразделению приказали штурмовать деревню Новосветловку на Луганщине. При этом он был убежден, что их действия на территории соседнего государства официальны, а правду узнал уже вернувшись назад в Россию.

"Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Это было не в наших силах — ​добиться, чтобы заплатили. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20 тысяч. То есть мы должны были получить 50 долларов в день плюс премия, а не получили ничего этого", - рассказал он.

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Десантник также отметил, что "командировка" в Украину ему не понравилась.

"Во-первых, не заплатили. Во-вторых, я на смерть посмотрел, и как-то мне на всю жизнь хватило. Страшно это, на самом деле. Мне на тот момент только 21 год был... Ни за что я мог погибнуть. Но это я уже только потом понял. Просто был приказ. В результате ни славы, ни "за Родину", ни денег", - пожаловался он.

Источник: https://censor.net.ua/n3126385
 
   
 Топ комментарии
 
То есть этот дурик обиделся, что на деньги кинули? А остальное его не смущает? А если бы заплатили, он бы ещё раз поехал? Вот реально биомусор...Только ров с крокодилами..
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Тобто якби заплптили,то лишився б задоволеним?Мерзота,як і всі кацапи,та ті курви Лугандонські яки продали Україну за рублі.
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Россия - это не страна , а территория лжи и лицемерия.
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В подобные признания нужно постоянно тыкать носом тех, кто до сих пор лепечет о "гражданской войне" в Украине. Всех подряд, не взирая на ранги.
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Агов,а що так мало коментарів на кшталт "шкода що не загинув"?
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Вот такая гражданская война. Против нас воюет регулярная российская армия, а именно 2 корпуса 8 армии Южного военного округа РФ.Они принимают в эти корпуса по контракту всех желающих, но эти "желающие" оформляются именно в российскую армию.
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Не міг, а мусив здохнути, кацапура срана. І не "нє за что", а за те, що прийшов убивати людей, мудацюра. І прокляття за то на тобі, твоїх поплічниках і всьому вашому кацапському племені до кінця віків на всі покоління, ублюдки. Маю надію, що небагато їх зосталось, тих поколінь. Китайці асимілюють швидко баб ваших. а вас, паскуд, самців кацапських - на запчастини, якщо не дуже пробухані органи.
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А вот здесь ОМОНовцы жалуются, что их бомжами сделали)))

https://www.youtube.com/watch?v=zCt4PSXsSJg
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я мог погибнуть ни за что. Просто был приказ", - псковский десантник о "командировке" в Украину
 
 
 
 
 
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