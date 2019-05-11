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Все про:коррупция (7420) Антимонопольный комитет (296) Загребельская (30)

 Расследование АМКУ против площадок в сфере оценки вышло на финишную прямую, - Загребельская

Антимонопольный комитет подготовил представление о предварительных выводах по результатам рассмотрения дела о площадках в сфере оценки. Их могут оштрафовать на 10% выручки за прошлый год за антиконкурентные действия.

Об этом сообщила в Facebook Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о предположительных антиконкурентных действиях ООО "Ви Ай Пи Департамент", ООО "Акцепт Онлайн", ООО "О закупках" и ООО "ИКЦ АСБОУ". Эти фирмы предоставляют услуги в сфере оценки для налогообложения.

АМКУ предполагает, что в августе–декабре 2018 года фирмы-нарушительницы вместо того, чтобы конкурировать между собой, предлагая максимально выгодную для клиентов цену, поддерживали необоснованно высокие расценки на свои услуги.

"Рыночное поведение ответчиков в 2019 году на сегодня анализируется комитетом, и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, будут приняты соответствующие меры", – написала Загребельская.

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Если АМКУ придет к выводу, что фирмы действительно нарушили антимонопольное законодательство, каждую из них могут оштрафовать на 10% от прошлогодней выручки.

23 января Агия Загребельская заявила о появлении новой "схемы" с участием площадок для оценивания имущества. По ее словам, благодаря изменениям в законодательство частные электронные площадки стали посредником между пользователями и государственной базой Фонда госимущества.

По словам Загребельской, за доступ к разработанной за бюджетные средства государственной базе "граждане (покупатели/продавцы недвижимости) через оценщика/нотариуса платят таким частным посредникам около 1 млн грн в сутки или более тысячи гривен с одного продавца/покупателя".

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26 февраля Антимонопольный комитет проводил проверки этих площадок-посредников. Сотрудники не обнаружили их офисов по указанным в документах адресам.

После этого 8 апреля фирмы были оштрафованы за отказ предоставить АМКУ информацию. Общая сумма штрафа составила 1 млн 133 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3126384
 
 
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сколько свободных рук! Постройте пару детских площадок!
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Законный грабеж украинцев. Ну заплатят штраф 10%, но от кормушки не оттянут .
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порошок себя счас ведет точно как руссо-туристо в Эгипте или Турции
Через час отъезд из отеля, все свои вещи собраны и он лихорадочно пакует отельные тапочки. халаты, наволочки, записные книжки, мыло, шампуни, занавески и бежит к шведскому столу лихорадочно распихивает по всем карманам сладости, фрукты, пакетики с чаем, булочки, халву, пахвалу, йогурт и даже пытается стырить весь разнос с канапэ и оливками на ресепшн для встречи гостей...
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а, ну да, ти хватануло; і вважаєш, що інші мають те ж саме тирити...
Не суди по собі, мразь, за ЛЮДИНУ, яка віддала мільярд гривень на оборону України і більше півмільярда на інші благодійні програми!
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ще и магнитофон импортный, два магнитафона...
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сволочі, ...
Ні, щоб розслідувати монополізм в комунальній сфері... облгази, обленерго, всілякі там Волі та телеканальї в сфері телекомунікаційних послуг... В сферах, де знаходяться практично всі споживачі, всі громадяни України!
Так ні - залізли туди, де лише одиниці отримують послуги...
Ви ще дослідіть, як конкурують поміж собою сральники! От лярви...
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в умовах тотальних олігархічних монополій , АМК - дуже смішна організація Розслідування АМКУ проти майданчиків у сфері оцінки вийшло на фінішну пряму, - Загребельська - Цензор.НЕТ 2701
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Надо полагать, сумма оговорена и бабло понесли? Рады за Вас....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРасследование АМКУ против площадок в сфере оценки вышло на финишную прямую, - Загребельская
 
 
 
 
 
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