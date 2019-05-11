 Расследование АМКУ против площадок в сфере оценки вышло на финишную прямую, - Загребельская

Об этом сообщила в Facebook Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о предположительных антиконкурентных действиях ООО "Ви Ай Пи Департамент", ООО "Акцепт Онлайн", ООО "О закупках" и ООО "ИКЦ АСБОУ". Эти фирмы предоставляют услуги в сфере оценки для налогообложения.
АМКУ предполагает, что в августе–декабре 2018 года фирмы-нарушительницы вместо того, чтобы конкурировать между собой, предлагая максимально выгодную для клиентов цену, поддерживали необоснованно высокие расценки на свои услуги.
"Рыночное поведение ответчиков в 2019 году на сегодня анализируется комитетом, и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, будут приняты соответствующие меры", – написала Загребельская.
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Если АМКУ придет к выводу, что фирмы действительно нарушили антимонопольное законодательство, каждую из них могут оштрафовать на 10% от прошлогодней выручки.
23 января Агия Загребельская заявила о появлении новой "схемы" с участием площадок для оценивания имущества. По ее словам, благодаря изменениям в законодательство частные электронные площадки стали посредником между пользователями и государственной базой Фонда госимущества.
По словам Загребельской, за доступ к разработанной за бюджетные средства государственной базе "граждане (покупатели/продавцы недвижимости) через оценщика/нотариуса платят таким частным посредникам около 1 млн грн в сутки или более тысячи гривен с одного продавца/покупателя".
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26 февраля Антимонопольный комитет проводил проверки этих площадок-посредников. Сотрудники не обнаружили их офисов по указанным в документах адресам.
После этого 8 апреля фирмы были оштрафованы за отказ предоставить АМКУ информацию. Общая сумма штрафа составила 1 млн 133 тыс. гривен.
Через час отъезд из отеля, все свои вещи собраны и он лихорадочно пакует отельные тапочки. халаты, наволочки, записные книжки, мыло, шампуни, занавески и бежит к шведскому столу лихорадочно распихивает по всем карманам сладости, фрукты, пакетики с чаем, булочки, халву, пахвалу, йогурт и даже пытается стырить весь разнос с канапэ и оливками на ресепшн для встречи гостей...
Не суди по собі, мразь, за ЛЮДИНУ, яка віддала мільярд гривень на оборону України і більше півмільярда на інші благодійні програми!
Ні, щоб розслідувати монополізм в комунальній сфері... облгази, обленерго, всілякі там Волі та телеканальї в сфері телекомунікаційних послуг... В сферах, де знаходяться практично всі споживачі, всі громадяни України!
Так ні - залізли туди, де лише одиниці отримують послуги...
Ви ще дослідіть, як конкурують поміж собою сральники! От лярви...