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Все про:Путин (24771) Помпео (122)

 Помпео и Путин обсудят ситуацию в Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео 14 мая встретится в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Они собираются обсудить ситуацию в Украине, Сирии, КНДР и Венесуэле, а также контроль над вооружениями.

Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента высокого ранга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

По его словам, в ходе визита Помпео будет обсуждаться "целый ряд глобальных вызовов, в том числе Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея". "Кроме того, госсекретарь обсудит вызовы в наших двусторонних отношениях с Россией", – констатировал ведущий брифинга.

Он подчеркнул, что США ясно довели до сведения России свои взгляды на преодоление противоречий по этим вопросам. "У нас выработана чрезвычайно ясная политика, и госсекретарь совершенно четко (излагал ее. – Ред.) России по вопросам как Венесуэлы, так и Украины, какова наша обеспокоенность их (российских властей. – Ред.) действиями, и каким мы ожидаем путь вперед", – сказал дипломат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Помпео о встрече с Лавровым: Это была хорошая беседа, но каждая сторона остается при своих интересах

"Отправная точка, которая у нас должна быть, когда мы обсуждаем политику в отношении России, – это откровенно заявить, что Россия предпринимает серию агрессивных и дестабилизирующих действий на мировой арене. Это часть того, чем занимается дипломатия, что произойдет в ходе визита госсекретаря. Нынешняя поездка представляет собой благоприятную возможность ясным образом довести до сведения российского правительства такие пункты и наши ожидания, а также посмотреть, как прокладывать путь вперед", – добавил представитель Госдепа.

Также на Цензор.НЕТ: Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео

Первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря США состоится 12–14 мая. Он посетит сначала Москву, а затем Сочи и проведет переговоры с президентом РФ Путиным и главой МИД России Лавровым.

Источник: https://censor.net.ua/n3126380
 
 
 Топ комментарии
 
Мы думали, что судьба Украины решается на Майдане, а оказалось, что в твиттере. Одни уроды нарушили договор и напали на Украину, вторые нарушили договор и отказались защищать. А теперь ещё решают жить нам или нет без нашего участия.
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Усе шото обсуждают, обьебспакаиваютца и...
усиленно вааружаютца...тянут котика за фаберже...
🤗
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Третьи уроды уродуют собственную страну. И сами для себя не могут решить - жить или нет.
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А вот нужно обсудить, чтобы их там не было совсем.
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Яка ще зустріч? ***** там впало і ніяк не підніметься.
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посоветуют вводить третий энергопакет, где тарифы будут заоблачные, ниче,быстрее народ повыздыхает и освободят территории
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Усе шото обсуждают, ***************** и...
усиленно вааружаютца...тянут котика за фаберже...
🤗
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Помпео и Путин обсудят ситуацию в Украине

Посмотрим, что с этого выйдет.
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нема на шо там смотреть, ... выйдет как всегда ... "пшик"
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Помпео знаходиться на постійному телефоному звязку з Порошенко. Він в потрібному контексті обговорить сиуйовину в Україні.
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а на шо йому тра порошенко.. той глист вже не живий
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ні, назло тобі, наволоч: Україна буде!
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Молоденькой мальчонка дюже охочь до старушек.
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Про шо там можна з цим довбойобом говорити ??? Всім давно відомо що воно говорить одне думає інше а робить третє. Ці говорильні всi до фені. Там тільки одне проходить - постановка карлика лiтерою Г , та перелюб в особливо збоченій формі з елементами садизму.Жорсткий хардкор(не переплутати з хардРоком ) - ) Все інше це бла бла бла ..
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Даже сидя в гестаповских застенках - наводил ужас на кремлёвского тиранозавра.
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ситуация хреновая.. петя ********.. зеля мовчить
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В Московии на сегодняшний день проживают 96 миллионов человек а не 140 миллионов, как об этом пистит РОСТАТ Кремля. 96 миллионов людей разрознены на 1/9 части Земного Шара. Из них так называемых "русских" в России (мордва, чуваши и пр.) всего 40 миллионов человек и еще 249 народов и народностей других наций и национальностей, которые нанавидят или презирают "русских" в Московии. В Японии проживают 127 миллионов людей азиатской национальности.
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_Обсуждают "ситуацию в Украине" с... агрессором и оккупантом, виновником войны. Это... безумие какое-то! А формулировочка "ситуация в Украине" - подлость и низость!
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Мы думали, что судьба Украины решается на Майдане, а оказалось, что в твиттере. Одни уроды нарушили договор и напали на Украину, вторые нарушили договор и отказались защищать. А теперь ещё решают жить нам или нет без нашего участия.
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Третьи уроды уродуют собственную страну. И сами для себя не могут решить - жить или нет.
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Тут даже комментировать нечего- обое ***** пошли.
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Они поговорят - и пойдут домой. А вот куда пойдёт в результате этих разговоров Украина?
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ну,то есть ультиматум...только не говорят "вы должны сделать",а дипломатично так-"мы ожидаем следующих шагов"
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Зачем с ним встречаться, ведь весь мир про него всё знает? Нет, вру, - вожак племени Масаев готов послушать карлика и то только по тому, что рост его ему понравиться...
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Вы о чём? Помпео ведь даже не Обама. Для справки - Масаи - полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки. Несмотря на развитие современной цивилизации, они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя с каждым годом это становится труднее. Говорят на масайском языке.
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А ситуацию в Лондоне и в США Ху*ла не будут приглашать обсуждать? Ху*лу очень льстит что его приглашают обсудить ситуацию в странах в которых он ведет террор. Хорошо бы Усаму Бен Ладена в свое время пригласили обсудить ситуацию в США. Как будто не известно что с террористами никогда нельзя вести переговоры так как ето их только возбуждает и повышает их значимость.
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