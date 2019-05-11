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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лещенко (536) Трамп (2240)

 Джулиани после отмены визита в Украину: Опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, который отказался от поездки в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским "из-за яростных атак", назвал подделкой переданные в 2016 году нардепом Сергеем Лещенко материалы "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом Джулиани сообщил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя свой отказ ехать в Украину, адвокат Трампа заявил, что по его мнению он "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа. - Ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".

Читайте также: Адвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину для встречи с Зеленским "из-за яростных атак", - The New York Times

Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась".

Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.

Источник: https://censor.net.ua/n3126378
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это сэрлещ попал....как кур во щи...
Хотя удивляться нечему....это брехло...оно слова правды никогда не сказало...
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Но числится в советниках у клоуна...что заномерно...дерьмо к дерьму...
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Бородатая баба фотошоп освоила
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возбудились как раз зеботы, вроде и Лещ подгорает и ПР не хочется выгораживать
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так я ни понял. у порохоботов Трамп опять друг и враг пуйла? который раз?
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Лещенка по этому делу уже допытали в США, а теперь скорее всего еще и визы лишат

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Вот прямая речь Джулиани, у кого туго с английским, попросите помощи.
порохоботы брешуть
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Это окрытым текстом говорят, что с Украиной не будет диалога пока Зе не избавится от Лещенка и Шабунина

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а коли Трамп почне мститися порошенці за те, що порошок відверто підтримував Хіларі в 2016 та плював на Трампа, то тоді порохохолуї що заспівають?
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И кто ж это там такой осужденный за помощь демократам на выборах - не Паша Манафорт ли? Джулиани после отмены визита в Украину: Опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком" - Цензор.НЕТ 7119
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У Лещенко тоже трудные времена настают. Официально быть выставленным м...даком на весь свет...Не каждому такое удается.
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Рудольфу Джулиани из Нью Йорка стало видно, что амбарная книга - фейк ?
Это тот Джулиани, при содействии которого взрывались башни близнецы ВТЦ ?
3000 жизней тех, кто находился в зданиях, плюс погибшие пожарные.
Кто бы выступал на тему фейков.
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И що теперь и Охендовскому еще орден дадут, и вообще коррупции в Украине нет . Эти американцы такие наивные как дети Луценко родом из совка и не такое расскажет.
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Джулиани - это чмырь , который будучи мэром Нью-Йорка , влупил цены на всё , чтобы работа городских служб была рентабельнее . Так он боролся с проблемами города , ему насрать на обычного человека и его семью . Город стал дорогим и проблемным .
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Без его содействия Буш-младший не провернул бы фейк с минированем башен ВТЦ.
Куда девалось нефейковое золото из банковских хранилищ?
Сколько дней было нужно чтобы заложить столько взрывчатки ?
А путин в те дни взрывал жилые дома на Каширском шоссе - был такой тренд в 2001 году.
Путин и Буш-младший не просто так катались на "Волге" как закадычные маланцы-друзья.
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При мере Нью Йорка Джулиани весь металл остатков ВТЦ был вывезен за пределы США,
чтбы скрыть улики. На мсте ВТЦ был вырыт новый котлован и сразу построено новое здание.
Но радиация осталась, и аура того места никуда не делась.
А многие очевидцы просто помалкивают.
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и все это орлы зеленского - как думаете зебилы - денег вам кто то в штатах даст? - правильно - хрен вам а не денег и поддержки - а мы вас тут и спросим - почему вы такие мудаки и зебилы?))))))
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а и потом по списку начнем спрашивать за фейки - ну те шо вы на этих выборах использовали - и тогда и Израиля для кого то много будет)))))
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Зеленский Хиллари Клинтон вобще-то не поддерживал.
Трамп об этом хорошо помнит.
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а кто такой - зеленский? клоун - кого его мнение интересует - как и кого поддерживал или не поддерживал беня тогда ? но даже это не важно - он фбр за беней пасут - у него или Израиль или теперь Украина - в другие страны боится - арестуют сразу - а мы его(через зелю ) выбрали управлять Украиной - ну как таких назвать? - зебели и это мягко )))))
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Зеленский - новоизбранный президент, который не мочил Трампа в пользу Хиллари.
Если Беню возьмут за жопу - так это бенина жопа, и больше ничья.
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еще раз на понимание - зеля не кто и зовут его вова - все - он не понял куда попал - там не просто волки - волчищи - он против них слабак - сожрут и не заметят - пора уже быть реалистом - благими намерениями - дальше знаете - хватит иллюзий - именно по этому у нас реально и был один кандидат - при котором все бы двигалось дальше к ЕС и НАТО ,ай да ладно
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К НАТО мы двигались так, что не забрали даже подаренные Америко катера.
С такими темпами роста коммуналки мы бы до НАТО просто не дошли.
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Во "времена Хилари Клинтон" Зе с роялем развлекался,
а Трамп и Клинтон даже и не подозревали о его существовании

и всем соответственно было "до лампочки": поддерживает он кого либо или же нет.
Как впрочем и сейчас...
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А как же вопли о том, что Свобода кормилась из рук рыг?!
Мотод "гнилая селёдка" работает безотказно!
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Ну, то что Лещенко мудак было очевидно уже давно. Так что это всего лишь признание факта. Но сохраняется подозрение, что Наем и вся гоп-компания точно такие же, но работают тоньше.
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и не сомневайтесь - одним словом - молодая команда - молодого клоуна зе))))))))
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Сторонники Зеленского просто обосрались, что он действительно станет президентом (c)
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Дружка Лещенко недавно в Одессе законтачили...
Вылили на него ведро дерьма с мочей, и бросили в него плюшевым членом...
Это ждёт и ******* Лещенко..
В Одессе о двух кентах брехунах Лещенко и брехливого афганца Наема знают все, что это воры и жюлики..
Вот такая мразь и перебегает в Коземанду..
Вот такой сброд будет править Украиной...
Смотрю на рожи Мустафы и лящя, так и хочется замкнуть..
Хотя после ведра нечистот на голову, плевок покажется чистой россой...
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ой ё,то шо теперь, Манафорта белого и пушистого за зря в тюрьме гноят? ай-яйяй ...
а Витю Федоровича обратно в зад вернуть? Джуліані після скасування візиту в Україну: "Чорна бухгалтерія" ПР, опублікована нардепом Лещенком, - "фейк" - Цензор.НЕТ 9972
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джулиани не приедет?!?! о май гад!! ну будет какой-то первый советник госсекретаря, **** расстраиваться, зелёные, ваш уровень, вот у петьки сколько блатного народу было и как оно закончило??
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этому джулиани,работать только адвокатом италианской мафии
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Так покажите тому адвокату документы с межигорского пруда, чего их пэтя заныкал, раз то фейк？
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До "Привета" (человек с приветом). Не називайте своїми іменами інших ("дерьмо")...
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Мне кажется что отмена встречи Джулиани связано не с Манафортом и выборами Трампа, а с тем что Зеленский встретился в послом Китая и договаривался о инвестициях.
США сейчас разворачивают большую экономическую войну с Китаем и все кто заигрывают с Китаем воспринимаются США как союзники Китая.
Аналогичная ситуация случилась и с Януковичем - он подписал с Китаем пару больших договоров (получение кредита на 3 млрд. + строительство нового порта в Крыму + сдача в долгосрочную аренду китайцам тысячи гектаров земли в южных областях Украины и возможно передача китайцам добычу газа в харьковской и полтавских областях). С этого момента США решили убрать Яныка.
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януковича вирішив прибрати путін,коли той запросив американців з Шелл розробляти сланці на Донбасі,і не назначив мертветчука прем'єром замість азарова.
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А чем же тогда Лещенко крутил всем перед носами? И как оно попало именно ему? Пиарится парень на пустом месте в очередной раз?
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так енто в омериге считают, что амбарной книженции регионов не было и
манафорт невинаватый??

придурки, но имеют право на все, ибо имеют бабло-доллары и рокеты.

а бедный с правдой - енто нольбез палочки.
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А за что же тогда сидит Манафорт если это подделка?
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порохоботы с оскалом отстаивают рыгоаналов с подачи луцика-порошенко.
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Судья Эми Берман Джексон Федерального окружного суда в Вашингтоне осудила Манафорта из-за совершения им ряда преступлений. Среди них - отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более десяти лет.
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Деньги полученные от овоща и не прошедшие фискальность США.
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Меня больше интересует когда получит свое наказанее Лещенко, который заварил всю эту кашу и помог слить черную бухгалтерию ПР
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Щось я тут заплутався тепер шо Сірожу поставлять на круг та будуть давати пасівний діплом
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Да, усякое лайно, типа Леща, плывет к Зебилу.
Подобное притягивается.
Хотя и Пеця - такое же.
Когда, наконец, Украиной будут править украинцы, а не хитрожопые?
(Кагальных подстилок типа Юща - не вспоминать!)
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ексміністр Швайка підійде?чи може губернатор тернопільщини барна з братом бараном?
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неужели Лещенко брехун?
не может быть!
У него голова грушевидной формы (наверное гидроцефалия с детства) - такие не лгут!
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как там у почитателей таланта роялиста Зе .... как вы себя чувствуете? Джуліані після скасування візиту в Україну: Опублікована Лещенком "амбарна книга" ПР - "фейк" - Цензор.НЕТ 4806
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Итого устами Джулиани президент США назвал ЗЕманду лжецами и обвинил в подделке доказательств.
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Короче сша де іакто заявили що нова алада в укрпїні є ворогамт сша короче кердик нам довибирались
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Джулиани к нам не едет. Вот уж потеря великая.
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С подачи монофорта овощ начал делить Украину сначала в 2004 на сорты, а в 2010 по языку.И если трампчик связался с этой тварью, то это его проблемы. Конечно в этом деле Украине лучше держать нейтралитет до ноября 2020г.
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Пичем здесь Зерро, Лещ, Луценко и пр.?
Как говорится "Можно вывезти девушку из села, но село из девушки никогда.
Трамп, как бизнесмен, не видит ничего предосудительного вести международные дела при помощи личного адвоката. Но став президентом и попав под пристальное внимание общества которое хочет знать о чем говорил президент тогда-то и тогда-то, все встречи протоколируются потом расшифровуются, трактуются и обговариваются. Это не первый и наверное не последний случай токого ведения международных дел (контакт с петухами двухглавыми тому подтверждение). Тут Джулиани ехал с одной целью собрать компромат на Байдена, именно поэтому ехал как ЛИЧНЫЙ адвокат Трампа, по-скольку не пришлось бы протоколировать контакты и полученную информацию. Очевидно никто в Украине не захотел делать для него эту грязную работу, во всяком случае за те деньги которые предлагали за это. Ну и внутри штатов тоже Джулиани обложили.
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Джулиани помог бы заминировать и снести серое здание на Банковой.
Как нам без Джулиани ?
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"Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей." - а где он это сказал? Или такая пропаганда местная? Типа обосрать Зеленского.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДжулиани после отмены визита в Украину: Опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"
 
 
 
 
 
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