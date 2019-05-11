 Джулиани после отмены визита в Украину: Опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

Об этом Джулиани сообщил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Так, комментируя свой отказ ехать в Украину, адвокат Трампа заявил, что по его мнению он "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа. - Ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".
Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась".
Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.
порохоботы брешуть
Это тот Джулиани, при содействии которого взрывались башни близнецы ВТЦ ?
3000 жизней тех, кто находился в зданиях, плюс погибшие пожарные.
Кто бы выступал на тему фейков.
Куда девалось нефейковое золото из банковских хранилищ?
Сколько дней было нужно чтобы заложить столько взрывчатки ?
А путин в те дни взрывал жилые дома на Каширском шоссе - был такой тренд в 2001 году.
Путин и Буш-младший не просто так катались на "Волге" как закадычные маланцы-друзья.
чтбы скрыть улики. На мсте ВТЦ был вырыт новый котлован и сразу построено новое здание.
Но радиация осталась, и аура того места никуда не делась.
А многие очевидцы просто помалкивают.
Трамп об этом хорошо помнит.
Если Беню возьмут за жопу - так это бенина жопа, и больше ничья.
С такими темпами роста коммуналки мы бы до НАТО просто не дошли.
а Трамп и Клинтон даже и не подозревали о его существовании
и всем соответственно было "до лампочки": поддерживает он кого либо или же нет.
Как впрочем и сейчас...
Мотод "гнилая селёдка" работает безотказно!
Вылили на него ведро дерьма с мочей, и бросили в него плюшевым членом...
Это ждёт и ******* Лещенко..
В Одессе о двух кентах брехунах Лещенко и брехливого афганца Наема знают все, что это воры и жюлики..
Вот такая мразь и перебегает в Коземанду..
Вот такой сброд будет править Украиной...
Смотрю на рожи Мустафы и лящя, так и хочется замкнуть..
Хотя после ведра нечистот на голову, плевок покажется чистой россой...
а Витю Федоровича обратно в зад вернуть?
А суть то в другом...
США сейчас разворачивают большую экономическую войну с Китаем и все кто заигрывают с Китаем воспринимаются США как союзники Китая.
Аналогичная ситуация случилась и с Януковичем - он подписал с Китаем пару больших договоров (получение кредита на 3 млрд. + строительство нового порта в Крыму + сдача в долгосрочную аренду китайцам тысячи гектаров земли в южных областях Украины и возможно передача китайцам добычу газа в харьковской и полтавских областях). С этого момента США решили убрать Яныка.
манафорт невинаватый??
придурки, но имеют право на все, ибо имеют бабло-доллары и рокеты.
а бедный с правдой - енто нольбез палочки.
Подобное притягивается.
Хотя и Пеця - такое же.
Когда, наконец, Украиной будут править украинцы, а не хитрожопые?
(Кагальных подстилок типа Юща - не вспоминать!)
не может быть!
У него голова грушевидной формы (наверное гидроцефалия с детства) - такие не лгут!
Как говорится "Можно вывезти девушку из села, но село из девушки никогда.
Трамп, как бизнесмен, не видит ничего предосудительного вести международные дела при помощи личного адвоката. Но став президентом и попав под пристальное внимание общества которое хочет знать о чем говорил президент тогда-то и тогда-то, все встречи протоколируются потом расшифровуются, трактуются и обговариваются. Это не первый и наверное не последний случай токого ведения международных дел (контакт с петухами двухглавыми тому подтверждение). Тут Джулиани ехал с одной целью собрать компромат на Байдена, именно поэтому ехал как ЛИЧНЫЙ адвокат Трампа, по-скольку не пришлось бы протоколировать контакты и полученную информацию. Очевидно никто в Украине не захотел делать для него эту грязную работу, во всяком случае за те деньги которые предлагали за это. Ну и внутри штатов тоже Джулиани обложили.
Как нам без Джулиани ?