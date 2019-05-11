 Джулиани после отмены визита в Украину: Опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

Об этом Джулиани сообщил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя свой отказ ехать в Украину, адвокат Трампа заявил, что по его мнению он "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа. - Ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".

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Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась".

Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.