Об этом Джулиани сообщил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Так, комментируя свой отказ ехать в Украину, адвокат Трампа заявил, что по его мнению он "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа. - Ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".
Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась".
Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.
я вас вітаю !
Как говорится "Можно вывезти девушку из села, но село из девушки никогда.
Трамп, как бизнесмен, не видит ничего предосудительного вести международные дела при помощи личного адвоката. Но став президентом и попав под пристальное внимание общества которое хочет знать о чем говорил президент тогда-то и тогда-то, все встречи протоколируются потом расшифровуются, трактуются и обговариваются. Это не первый и наверное не последний случай токого ведения международных дел (контакт с петухами двухглавыми тому подтверждение). Тут Джулиани ехал с одной целью собрать компромат на Байдена, именно поэтому ехал как ЛИЧНЫЙ адвокат Трампа, по-скольку не пришлось бы протоколировать контакты и полученную информацию. Очевидно никто в Украине не захотел делать для него эту грязную работу, во всяком случае за те деньги которые предлагали за это. Ну и внутри штатов тоже Джулиани обложили.
Как нам без Джулиани ?
Bravo Rudolph William Louis Giuliani
I Love You America !
По словам пресс-секретаря президента Украины, в первую очередь, Петр Порошенкопохвалил кандидата от Демократической партии за поддержку целостности и независимости Украины. Президент отметил, что для него крайне важна встреча с Клинтон, и он благодарен за четкую позицию, касающуюся суверенитета Украины. Кроме того, украинский глава оценил поддержку Клинтон при проведении реформ в Украине, которые начались около двух лет назад. Кандидат от демократов подчеркнула, что ей очень интересно знать о том, какие реформы уже провелись в Украине и какие только начинают проводить.
Что то очень сильно не сходится в словах Джулиани.
Самое смешное, что если на следующих выборах победит Байден, то все порохоботы и Юга Генплокулол в том числе переобуются в прыжке и начнут кричать, что амбарную книгу для Байдена передавали они, что они всегда ненавидели Трампа, а Лещенко и Зеленский поддерживали Трампа.
Обвинение доказало, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за лоббирование интересов Виктора Януковича.
А Джулиани зачем-то лопочет про подделку) В ходе следствия были идентифицированы банковские транзакции, а он лопочет зачем-то)
Джулиани работает советником Трампа.
Отзыв посла США в Украине, видимо, Джулиани начал работать в Украине ....
По словам пресс-секретаря президента Украины, в первую очередь, Петр Порошенкопохвалил кандидата от Демократической партии за поддержку целостности и независимости Украины. Президент отметил, что для него крайне важна встреча с Клинтон, и он благодарен за четкую позицию, касающуюся суверенитета Украины. Кроме того, украинский глава оценил поддержку Клинтон при проведении реформ в Украине, которые начались около двух лет назад. Кандидат от демократов подчеркнула, что ей очень интересно знать о том, какие реформы уже провелись в Украине и какие только начинают проводить.