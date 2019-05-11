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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лещенко (536) Трамп (2240)

 Джулиани: опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, который отказался от поездки в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским "из-за яростных атак", назвал подделкой переданные в 2016 году нардепом Сергеем Лещенко материалы "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом Джулиани сообщил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя свой отказ ехать в Украину, адвокат Трампа заявил, что по его мнению он "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа. - Ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".

Читайте также: Адвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину для встречи с Зеленским "из-за яростных атак", - The New York Times

Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась".

Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.

Источник: https://censor.net.ua/n3126378
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это сэрлещ попал....как кур во щи...
Хотя удивляться нечему....это брехло...оно слова правды никогда не сказало...
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Но числится в советниках у клоуна...что заномерно...дерьмо к дерьму...
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Бородатая баба фотошоп освоила
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Короче сша де іакто заявили що нова алада в укрпїні є ворогамт сша короче кердик нам довибирались
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Джулиани к нам не едет. Вот уж потеря великая.
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С подачи монофорта овощ начал делить Украину сначала в 2004 на сорты, а в 2010 по языку.И если трампчик связался с этой тварью, то это его проблемы. Конечно в этом деле Украине лучше держать нейтралитет до ноября 2020г.
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Пичем здесь Зерро, Лещ, Луценко и пр.?
Как говорится "Можно вывезти девушку из села, но село из девушки никогда.
Трамп, как бизнесмен, не видит ничего предосудительного вести международные дела при помощи личного адвоката. Но став президентом и попав под пристальное внимание общества которое хочет знать о чем говорил президент тогда-то и тогда-то, все встречи протоколируются потом расшифровуются, трактуются и обговариваются. Это не первый и наверное не последний случай токого ведения международных дел (контакт с петухами двухглавыми тому подтверждение). Тут Джулиани ехал с одной целью собрать компромат на Байдена, именно поэтому ехал как ЛИЧНЫЙ адвокат Трампа, по-скольку не пришлось бы протоколировать контакты и полученную информацию. Очевидно никто в Украине не захотел делать для него эту грязную работу, во всяком случае за те деньги которые предлагали за это. Ну и внутри штатов тоже Джулиани обложили.
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Джулиани помог бы заминировать и снести серое здание на Банковой.
Как нам без Джулиани ?
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"Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей." - а где он это сказал? Или такая пропаганда местная? Типа обосрать Зеленского.
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Bravo President of the United States Donald J. Trump
Bravo Rudolph William Louis Giuliani
I Love You America !
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Зе!билы как думали??а это политика,детка))не 95 квартет..я думаю-одна из удачных операций Петра Алексеевича))как скажет вскоре ПА Зе!билу-я твой приговор!!)
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Находясь с визитом в США, украинский глава провел встречу с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере сообщил Святослав Цеголко.

По словам пресс-секретаря президента Украины, в первую очередь, Петр Порошенкопохвалил кандидата от Демократической партии за поддержку целостности и независимости Украины. Президент отметил, что для него крайне важна встреча с Клинтон, и он благодарен за четкую позицию, касающуюся суверенитета Украины. Кроме того, украинский глава оценил поддержку Клинтон при проведении реформ в Украине, которые начались около двух лет назад. Кандидат от демократов подчеркнула, что ей очень интересно знать о том, какие реформы уже провелись в Украине и какие только начинают проводить.
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Цікаво хто дезінформував джуліані, не порохошобла бува?
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Должности в Украине зависят заокеанского господина который сейчас зол. Только посмотрите как все засуетились.)
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Не верю! А Джулиани об этом узнал уже на трапе самолёта? Да никуда он вообще не собирался: "Чёрная бухгалтерия" - подделка, Манафорт - чист, Трамп - не виноват, Украина - в дерьме. А ему пох. Дело сделал.
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Возвращайте Януковича, друга Джулиани.
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Петя просит...
Джуліані після скасування візиту в Україну: Опублікована Лещенком "амбарна книга" ПР - "фейк" - Цензор.НЕТ 9608
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Джулик.Опасные пассажиры поезда 123 The Taking of Pelhamhttps://youtu.be/Bg501AmnMJg Джуліані після скасування візиту в Україну: Опублікована Лещенком "амбарна книга" ПР - "фейк" - Цензор.НЕТ 8842
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Шо то я запутался. Ведь эта бухгалтерия была одним из основных доказательств вины Манафорта в суде США. Джулиани ставит под сомнение объективность американского суда при оценке доказательств? Никогда так же не слышал чтобы адвокаты Манафорта пытались доказать что эти данные фальшивка.

Что то очень сильно не сходится в словах Джулиани.
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Манафорт во всем сознался. И амбарная книга - не фальшивка. Все сошлось. Просто Джулиана хотел съездить по-тихому и разузнать, что есть еще в Украине на Трампа. Чтобы потом не было сюрпризов. Но пресса узнала и начала вой. Вот и пришлось отмазываться.
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Это не похоже на отмазку в стиле элитного адвоката. Звучит де6ильно абсолютно.
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Джулиани не едет в Украину собирать компромат на Байдена? О, какое горе!!! Как же мы теперь без этого Джулико Бандыто и Делаворе Гангстерито? Пропадем ведь без этого Джулиани...

Самое смешное, что если на следующих выборах победит Байден, то все порохоботы и Юга Генплокулол в том числе переобуются в прыжке и начнут кричать, что амбарную книгу для Байдена передавали они, что они всегда ненавидели Трампа, а Лещенко и Зеленский поддерживали Трампа.
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А пока на 112 депутаты от БПП пробуют новую фишку - легализация марихуаны. Наверно чтоб перетянуть молодежь от ЗЕ. Розеннблат самый главный агитатор .
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"Джулиани назвал подделкой переданные в 2016 году нардепом Сергеем Лещенко материалы "черной бухгалтерии" Партии регионов", - дожили, Джулиани противоречит приговору Федерального суда Вирджинии, по которому Манафорт признан виновным по двум из девяти пунктов по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному из четырех пунктов по уклонению от декларирования иностранных счетов.
Обвинение доказало, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за лоббирование интересов Виктора Януковича.
А Джулиани зачем-то лопочет про подделку) В ходе следствия были идентифицированы банковские транзакции, а он лопочет зачем-то)
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Януковичу надо ловить момент, - нанять Джулиани адвокатом.
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Джулиани, один из видных деятелей Республиканской партии, бывший мэр Нью-Йорка, отказался от всех кресел, предложенных Трампом,
Джулиани работает советником Трампа.

Отзыв посла США в Украине, видимо, Джулиани начал работать в Украине ....
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"Лещ" 100% агент параші і провокатор. Всі його дії тільки на розруху. Проаналізуйте його дії, нічого конструктивного. Тільки обсирон.
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В данном случае "обсирон" со стороны Джулиани, который зачем-то опустился до такого глупого вранья,что стал называть амбарную книгу рыгов "фейком".
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Находясь с визитом в США, украинский глава провел встречу с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Твиттере сообщил Святослав Цеголко.

По словам пресс-секретаря президента Украины, в первую очередь, Петр Порошенкопохвалил кандидата от Демократической партии за поддержку целостности и независимости Украины. Президент отметил, что для него крайне важна встреча с Клинтон, и он благодарен за четкую позицию, касающуюся суверенитета Украины. Кроме того, украинский глава оценил поддержку Клинтон при проведении реформ в Украине, которые начались около двух лет назад. Кандидат от демократов подчеркнула, что ей очень интересно знать о том, какие реформы уже провелись в Украине и какие только начинают проводить.
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затрєпихалісь, птєнци гнєзда Байдена

Джуліані: Опублікована Лещенком "амбарна книга" ПР - "фейк" - Цензор.НЕТ 8926
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а на парламентские серлещ куда будет прибиваться - к партии клоунов или к партии певцов? Или будет организовывать отдельную партию еврожонглёров-евроэквилибристов?
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наши навешали лапши этому Джулиани. Книга настоящая.
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"Амбарная книга" - это как "Автомайдан", типо как бы нужно, но на самом деле силы не имеет, просто как бы есть, но просто чтобы было. А что вы думали, высказывание "Казна пуста!!!111" от очкастого ****** должна звучать авторитетно без предъяв предыдущей "злочинній вдаді"? Это такой же ******, как и начальник склада, записывающий в отдельную и единственную тетрадку все спижженные списанные трусы, просто глупый чёс, рабы вы ******
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Идет к тому, что Лещенко может оказаться на нарах в США, если суд определит, что Лещенко распространял ложь о амбарной книге ...
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Как только подпуйловник Трамп заговорил о том, что он знает правду о 9/11 в 2001 году и расскажет эту правду, если понадобится, то в тот же час к нему приставили "адвоката" и мерзкого типа Рудольфа Джулиани, занимавщий на тот момент пост мэра Нью-Йорка. На этом мерзавце негде пробу ставить, а он еще хочет кого-то в чем-то обвинять.
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луцик нам ворогів підкинув-світ круглий скоро і луцика обьявлять ворогом америки і україни
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДжулиани: опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"
 
 
 
 
 
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