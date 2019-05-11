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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лещенко (536) Луценко (7453) США (14943) Трамп (2240) Джулиани (1)

 "Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко утверждает, что глава Генпрокуратуры Юрий Луценко систематически дезинформировал адвоката Трампа Джулиани, чтобы сохранить свою должность.

Об этом Сергей Лещенко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Джулиани бессознательно стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко. Джулиани как американский политик не может представить, что генпрокурор может быть настолько лживым. Может, если это – генпрокурор без высшего образования и моральных рамок Юрий Луценко", - сказал Лещенко.

Нардеп утверждает, что Луценко обманывает Джулиани, чтобы сохранить свою должность.

"Луценко не хочет терять должность генпрокурора, отставку которого анонсировал Зеленский, и придумал легенду, которую сейчас "продает" американцам. Вроде бы Байден защищал интересы своего сына в компании "Буризма" и добивался увольнения генпрокурора за дела против "Буризмы" и Злочевского. Но ведь именно Луценко закрыл это дело!"  подчеркнул Лещенко.

Читайте также: "Черная бухгалтерия" Партии регионов, которую опубликовал нардеп Лещенко, является "подделкой", - Джулиани

По словам нардепа, ложь со стороны Луценко носит систематический характер.

"Луценко систематически дезинформирует Джулиани с целью сохранения своей должности генпрокурора. Например, Луценко врет в своих утверждениях, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована. Напротив, экспертиза и допросы фигурантов этого документа подтвердили ее правдивость. А в Америке правдивость черной бухгалтерии была доказана приговором по делу Манафорта, ведь транзакции в бухгалтерии по Манафорту были подтверждены документально, что в итоге доказало уклонение Манафорта от уплаты налогов и привело к его осуждению в США", – сказал Лещенко.

"Кроме того, Луценко дезинформировал, что кто-то был осужден в Украине за вмешательство в американские выборы. А на самом деле было срежиссированное Банковой решение Окружного административного (не уголовного!) Суда Киева по иску коррупционера Розенблатта. И это решение не вступило в законную силу. Кстати, на понедельник назначена апелляция по этому иску", - добавил депутат.

Лещенко предполагает, что Джулиани отменил свою поездку в Украину, когда понял, что его обманывают.

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"Теперь нам как украинцам нужно дать моральную и политическую оценку действиям Луценко, который ради сохранения должности втянул Украину в конфликт между двумя политическими партиями в Америке, причем систематически прибегал ко лжи и манипуляциям в общении с Джулиани", – сказал политик.

"Меня волнует то, что в результате меркантильных действий Генпрокурора в очередной раз будет брошена тень на репутацию Украины, которую в американской прессе будут обсуждать в негативном контексте, и – это очередной аргумент в пользу освобождения Луценко с должности", – подытожил нардеп.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

Источник: https://censor.net.ua/n3126377
 
   
 Топ комментарии
 
Зашкварился Лещ окончательно. А что таки с квартирами киевскими там? Тоже Луценко виноват?
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Максимально мерзкое существо Сырожа Лещенко
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фу мерзость какая этот лещенко.
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В отличии от тебя, журнашлюха, для таких ребят репутация имеет значение и если тебя публично мокнули в дерьмо, то инфа проверенная.
Ну и это первая серьезная пощечина от США, выводы нужно делать уже вчера, а не плакать и не выклянчивать булаву. В тр время, конда патрон уже должности всем раздает
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Ведь и вправду Джулиани в голову не приходит что президент и генпрокурор 40 миллионной страны воры и ублюдочные вруны низшей пробы. Верит на слово им на слово... ахаха
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а им приходят сводки из цру и фбр "Джуліані став мішенню для маніпуляцій та брехні з боку Луценка", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6846.и они точно знают кто из ху...в отличие от ольгинских тролей с методичками повара
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Это ваши фантазии. Джулиани адвокат , а не директор ЦРУ
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всеми ктото по профессии...ну,кроме основной массы птушников
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Все, кто светился в орбите порошенко и Ко, не должны больше гадить Украине. Вся власть должна быть зачищена от подобных субъектов снизу доверху. ВР - их последний бастион. Зеленскому нужно помочь в этом. Общество должно найти в себе силы противостоять реваншу этой гнили.
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Підлога краіни тужиться з вами в унісон...
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Прекрасно. Остаётся открытым вопрос - кого зе приведёт к власти? И когда он и его команда перестанут врать?
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и куда сюдой зеленский??
-вы бы уже сосчитали сколько после второго тура керосину сожгли президентские самолёты с барыгой в то время как волонтёры ходят по базарм с баночками =на фронт=
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Еще бы она была плохая, если эти грантоеды постарались и слили компромат на главного политттехнолога Трампа. С чего ему тако забывать?
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Муженек "жінкитретьоговинесикозла" неплохо бы смотрелся на дыбе с отрезанным брехливым языком.
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Тобто ви закликаєте до вбивства. Скільки людей ви хочете репресувати?
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Відтяти язика-це ще не вбивство. Можете поцілувати юрка в дупу,якщо він вам такий дорогий і ви рівняєте його моральність зі звичайними українцями.
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Ох и любитель это жук переключить внимание с себя на других. Это у него отлично получается. О ЧБ забыл уже? Или эти руки ничего не показывали?)
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Адвокат Трампа заявил, что по его мнению он "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа. - Ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".
Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась".

Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.
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интересно, а почему голова у Лещенко грушевидной формы?
он что, больной?
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Луценкові хочеться ще раз відпочити у незабутніх місцях (зовсім не на Сейшелах)?
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в Украине все политики братья Кернеса
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Международная организация обвинила порошенковского холуя Бирюкова в краже гуманитарной помощи
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/Global_Medical_Aid
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Апаршин под флажком хрен его знает кого - три ххх - тебе цена в базарный день - 30 центов серебром.
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Сирожу часто пи*дили в детстве, поэтому он такой мерзкий вырос.
С другой стороны, его пи*дили именно за мерзость.
Замкнутый круг...
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Команда проФФесианалов кондитера Пети и круглого дурака Югика возомнили из себя геополитиками и посавили не на ту лошадь в выборах в США, тем самым покзав себя круглыми идиотами и шарлатанами. У которых хватает ума оскорблять нового президента в некомпитентности.
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И это пишет зебил, оправдывающий жлобов не платящих налоги для украинских пенсионеров. Киссен мериен вера.
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И это пишет порохобот, сидящий на зарплате из нашего бюджета.
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Как Порохоботы сразу накинулись на Леща. Одни оскорбления и тексты не по теме. Скажите какие-то аргументы по теме, а то даже статью поленились прочитать, стандартные унижения. Какие же вы зрадоботы
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у ботов не бывает мозгов по определению, только методички.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко
 
 
 
 
 
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