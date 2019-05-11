 "Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко

Об этом Сергей Лещенко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что Джулиани бессознательно стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко. Джулиани как американский политик не может представить, что генпрокурор может быть настолько лживым. Может, если это – генпрокурор без высшего образования и моральных рамок Юрий Луценко", - сказал Лещенко.
Нардеп утверждает, что Луценко обманывает Джулиани, чтобы сохранить свою должность.
"Луценко не хочет терять должность генпрокурора, отставку которого анонсировал Зеленский, и придумал легенду, которую сейчас "продает" американцам. Вроде бы Байден защищал интересы своего сына в компании "Буризма" и добивался увольнения генпрокурора за дела против "Буризмы" и Злочевского. Но ведь именно Луценко закрыл это дело!" подчеркнул Лещенко.
По словам нардепа, ложь со стороны Луценко носит систематический характер.
"Луценко систематически дезинформирует Джулиани с целью сохранения своей должности генпрокурора. Например, Луценко врет в своих утверждениях, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована. Напротив, экспертиза и допросы фигурантов этого документа подтвердили ее правдивость. А в Америке правдивость черной бухгалтерии была доказана приговором по делу Манафорта, ведь транзакции в бухгалтерии по Манафорту были подтверждены документально, что в итоге доказало уклонение Манафорта от уплаты налогов и привело к его осуждению в США", – сказал Лещенко.
"Кроме того, Луценко дезинформировал, что кто-то был осужден в Украине за вмешательство в американские выборы. А на самом деле было срежиссированное Банковой решение Окружного административного (не уголовного!) Суда Киева по иску коррупционера Розенблатта. И это решение не вступило в законную силу. Кстати, на понедельник назначена апелляция по этому иску", - добавил депутат.
Лещенко предполагает, что Джулиани отменил свою поездку в Украину, когда понял, что его обманывают.
"Теперь нам как украинцам нужно дать моральную и политическую оценку действиям Луценко, который ради сохранения должности втянул Украину в конфликт между двумя политическими партиями в Америке, причем систематически прибегал ко лжи и манипуляциям в общении с Джулиани", – сказал политик.
"Меня волнует то, что в результате меркантильных действий Генпрокурора в очередной раз будет брошена тень на репутацию Украины, которую в американской прессе будут обсуждать в негативном контексте, и – это очередной аргумент в пользу освобождения Луценко с должности", – подытожил нардеп.
Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.
Ну и это первая серьезная пощечина от США, выводы нужно делать уже вчера, а не плакать и не выклянчивать булаву. В тр время, конда патрон уже должности всем раздает
-вы бы уже сосчитали сколько после второго тура керосину сожгли президентские самолёты с барыгой в то время как волонтёры ходят по базарм с баночками =на фронт=
Какая мразь!
Джулиани уточнил, что его фамилия "Лещенко, и он предоставил "черную бухгалтерию" (Партии регионов. - Ред.), которая оказалась фейком и никогда не использовалась".
Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.
он что, больной?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/Global_Medical_Aid
С другой стороны, его пи*дили именно за мерзость.
Замкнутый круг...