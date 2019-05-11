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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество, За рубежом
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Все про:Минобороны (5731) паспорт (744) Россия (72749)

 Россия в первую очередь раздаст паспорта на Донбассе так называемым "силовикам", - Минобороны

Первыми паспорта государства-агрессора на оккупированном Донбассе получат сотрудники так называемых "силовых органов" оккупационных администраций.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Есть основания утверждать, что в первую очередь паспортизация будет проведена в т. н. "силовых структурах" оккупационных администраций. Поэтому, и де-факто и де юре, применение оружия на незаконно оккупированных территориях будет осуществляться гражданами Российской Федерации, которые отныне будут иметь российские паспорта", - подчеркнул Петренко.

По его словам, это было предметом серьезного внимания во время заседания Совета безопасности ООН. Итогом стало осуждение таких противоправных действий и призыв к Российской Федерации решать все вопросы в русле международного права.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126376
 
   
 Топ комментарии
 
им бирки на большой палец ноги выдавать надо, а они паспорта...
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Зате потім не кричатимуть про громадянську війну.
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Чтоб потом пенять на то, что убивают рабссийских граждан.
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Чтоб потом пенять на то, что убивают рабссийских граждан.
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Зате потім не кричатимуть про громадянську війну.
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нахйу ты ****, снова про кацапскую "гражданскуювойну" - тут падла вещаешь???
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а т.нг. граждане на роисе-вперде делают на территории Украины? скажи ка удмурт без утайки.
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им бирки на большой палец ноги выдавать надо, а они паспорта...
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кацапские свидетельства о смерти Росія насамперед роздасть паспорти на Донбасі так званим "силовикам", - Міноборони - Цензор.НЕТ 2337 паспорта ведь забирают
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апаршину видаст за уменее все превращать в излишки
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А когда китайцам начнёт раздавать паспорта? А то китайцев в россии уже больше чем рассеян.
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там наоборот...рассеяным начнут китайские выдавать. .но только тем,кто еще способен работать и только до урала.
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ООН как всегда "эффективно" поработала. Осудила и призвала.
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А вот и будут готовые списки для СБУ
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Если силовикам на Донбассе то в каком статусе они там? Силовики с российскими паспортами и оружием - это уже часть вооруженных сил РФ
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Теперь мы скажем ,а что делают российские силовики на украинской земле?Это уже называется открытое вторжение Россия в первую очередь раздаст паспорта на Донбассе так называемым "силовикам", - Минобороны - Цензор.НЕТ 7438
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парашанко петрлексеич должен сидеть у буцыгани...
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МИРОВЫЕ СМИ о ПУКинсской ПЕДОФИЛИИ-- https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c80151307930610e568e2968b2ab0ca203c710331ba863b828d9058263872f88.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1e12b4f1e9c375b8bb66c7ab1185cca6651ce926e3a493c5334c1920176afb04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c69b7be2ebfc363d3dba8f8db515f903194e1148fb98b79082c7d1b929cacb46.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5599463c96a06d0a8d0c0b08ca6f923751ce755f0cdf4cb275a8a69a9cc45554.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4ce3f984e804891315437d118e541c87306ac53e2a76d400dba8c635a902ffbf.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/709c6dd5417657fbcffdf92cc7adee9781ea0c027f07f21212eb67378c72ac82.jpg ......

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Тобто це вже буде відкрита війна росії та України?Пуйло легалізує іхтамнєтов?
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Мне кажется, этот Петренко немного глупость сморозил
Я так понимаю план у ***** такой: раздать паспорта населению и потом уже ихтамнетам- типа вот, российская армия защищает российских граждан
Наоборот - это официально признаться в оккупации
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Не знаю який план у шизіка Пуйла,але це факт,бо у мережі вже є фото де на пункті "зради",тобто прийому документів нв аусвайси весить об"ява,що первочерговобудуть видавати "силовикам,та судьям,та їх семьям".
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Значит от оккупации уже к аннексии собирается переходить
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Може це навіть на краще.Бо те що Пуйло зробив з окупованої частини,Україні зараз не потрібний тягар.Ось якби він впихнув назад,навіть на Українських умовах,булоб набагато гірше для України.
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эх, щасливые люди в ордило живут, одновременно являются гражданами трех стран: Украины, параши и лугандона Россия в первую очередь раздаст паспорта на Донбассе так называемым "силовикам", - Минобороны - Цензор.НЕТ 6397
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им повезло по-другому, они почти как Швейцария... Росія насамперед роздасть паспорти на Донбасі так званим "силовикам", - Міноборони - Цензор.НЕТ 2483
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Акція від паспортного столу Росії:
при отриманні російського громадянства, наколінники у подарунок.
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Этим "силовикам" 10-15-20 лет в украинских тюрьмах надо пахать,чтобы хоть часть материального ущерба возместить.Но если дать им с паспортами убежать,то это будет наказание покруче-пожизненное существование в рашке.
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Если ты дебил - тебя видно по всему миру.
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- Куме, а ви знаєте, як розшифровується "ДНР"?
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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В сериале "Волшебный голос Джельсомино" по книге "Джельсомино в стране лжецов" силовиков - в частности, начальника полиции (!) награждали картонными орденами. Совпадение?

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А вы знаете, что лугандонские даунбаские ватники за 30 сребреников думали продать Украину, а продали себя...
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Тут є Лугандонець,який тищами скуповує долари,на платьню зрадника,і цим вихваляється))Ну ти зрозумів про кого я пишу))
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Отримавший пачпорт кацапії, не,є,громадянин України Його перебування без дозволу - кримінальне Россия в первую очередь раздаст паспорта на Донбассе так называемым "силовикам", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2640
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Нехай забирают своих холуёв на дальневосточный гектар.
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Кацапня открыто признает, что ее граждане воюют с Украиной, я это так понимаю.
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Вже давно потрібно змінити закон про громадянство. Мабуть нова ВР теж не буде змінювати закон.😣
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Так,треба було змінювати ще коли Кимські татари отримали паспорти кацапії,а ви все тут валали--"Там нащі люди")))
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Різниця між примусовим громадянством і теперішнім добровільним є. За добровільне треба забирати українське громадянство.
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Ніхто татарів не примушував,ніхто їх під дулами автоматів не водив колоною на отримання паспортів,не бреши хоть тут.
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татри - нікчемні в боротьбі.. боротьба за гідність - це справа українців
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Теперь в мире ни кто не поаерит в сказки ***** о гражданской войне на Донбассе.
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коломийський ***** вірить.. якщо я правильно його зрозумів з останнього інтервю
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Я не знаю конечно,но вы что серьёзно думаете,что лугандосно-дэнэрастовские силовики ещё не имеют этих паспортов?
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Dlia cego eti azijackyje pasporta im nuzny?Vet rosija tak jest Azija ,s Evropoj u nejio nicego obcego
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Алеж ми потім, в міжнародних судах, відсудимо "нашулюдю" і признаємо паспорти недійсними... Потім, після "глибокої стурбованості"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия в первую очередь раздаст паспорта на Донбассе так называемым "силовикам", - Минобороны
 
 
 
 
 
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