 Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Так, признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны: Александр Вилкул, народный депутат Украины, на 15 мая (повторно); Даниил Добуш, главный врач Киевской городской клинической больницы №10, на 15 мая; Александр Жук, и.о. директора Коммунального некоммерческого предприятия "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Шосткинского городского совета, на 29 мая; Людмила Яковчук, директор Полянковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней Барановского городского совета (Житомирская область), на 15 мая.
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Кроме того, по признакам несвоевременного представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, вызваны: Елена Антонова, депутат Киевского городского совета, на 15 мая; Виталий Литовка, депутат Запорожского областного совета седьмого созыва, на 15 мая.
Напомним, 22 марта народного депутата Александра Вилкула вызвали к НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.
В начале апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд протокол об административном правонарушении народного депутата Александра Вилкула. По данным агентства, нардеп внес на рассмотрение Верховной рады депутатский запрос при наличии конфликта интересов.
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Зебилень оценти цвет
- Может быть, возьмешь с собой примус?
- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по специальному заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом - столик, кроме того, она заменяла шкаф - в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.
- Можешь меня не провожать, - сказал опытный муж, - если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свидания. Рубенс может подождать.
И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.
"Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил нардепа "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в организации и инструктаже титушок,
"На праздновании 9 мая в городе Днепр произошла позорная ситуация, когда работники полиции действовали вместе с титушками для того, чтобы физически устранить ветеранов АТО. Безотносительно к тому, кто с какими цветами был, кто с какими лозунгами выходит - это неприемлемо, когда людей в присутствии полиции жестоко избивают нанятые политиканами титушки", - сказал Луценко. Теперь мы точно знаем, кто организовывал и инструктировал этих титушек. И, господин руководитель "Оппозиционного блока", у меня для вас плохие новости", - добавил Луценко. "
Сейчас,в конце Петиной каденции,уже можно подвести итог:Вся выстроенная им говноконструкция не смогла посадить ни одного коррупционера,ни одного коллаборанта,ни одного убийцы Майдана.
а че ж с медведчуком - нет оснований? и его прямые антиукраинские заявления не в счет??
бюджет собі пиляли
десят вилкулят
у рУську весну грали
надворі був стояв розмай
відкати розквітали
тітушки йшли в пАслєдній бой
і вова путінГ маладой
ось-ось роздасть медалі
але накрило ГПУ, і ДФС, і СБУ
злетів удод за море,
за оПу взяли, чути вій
і їх лишилось двоє.