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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (360) НАПК (686)

 Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений

Народного депутата, экс-кандидата в президенты Александра Вилкула повторно вызвали в Национальное агентство противодействия коррупции для дачи объяснений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны: Александр Вилкул, народный депутат Украины, на 15 мая (повторно); Даниил Добуш, главный врач Киевской городской клинической больницы №10, на 15 мая; Александр Жук, и.о. директора Коммунального некоммерческого предприятия "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Шосткинского городского совета, на 29 мая; Людмила Яковчук, директор Полянковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней Барановского городского совета (Житомирская область), на 15 мая.

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Кроме того, по признакам несвоевременного представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, вызваны: Елена Антонова, депутат Киевского городского совета, на 15 мая; Виталий Литовка, депутат Запорожского областного совета седьмого созыва, на 15 мая.

Напомним, 22 марта народного депутата Александра Вилкула вызвали к НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.

В начале апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд протокол об административном правонарушении народного депутата Александра Вилкула. По данным агентства, нардеп внес на рассмотрение Верховной рады депутатский запрос при наличии конфликта интересов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126375
 
 
 Топ комментарии
 
Ложкулу нада макияж нанести под стать нового президента
Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений - Цензор.НЕТ 1486

Зебилень оценти цвет Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений - Цензор.НЕТ 9977
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он и так уже лишних пять лет на свободе гуляет, а они его ВЫЗЫВАЮТ... работники хрЕновы.
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Каждый год напоминаю:
"Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил нардепа "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в организации и инструктаже титушок,

"На праздновании 9 мая в городе Днепр произошла позорная ситуация, когда работники полиции действовали вместе с титушками для того, чтобы физически устранить ветеранов АТО. Безотносительно к тому, кто с какими цветами был, кто с какими лозунгами выходит - это неприемлемо, когда людей в присутствии полиции жестоко избивают нанятые политиканами титушки", - сказал Луценко. Теперь мы точно знаем, кто организовывал и инструктировал этих титушек. И, господин руководитель "Оппозиционного блока", у меня для вас плохие новости", - добавил Луценко. "

Сейчас,в конце Петиной каденции,уже можно подвести итог:Вся выстроенная им говноконструкция не смогла посадить ни одного коррупционера,ни одного коллаборанта,ни одного убийцы Майдана.
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З кожним днем діяльність антикорупційних органів шалено зростає. Очко в керівників не залізне, а посади непогані, платять якусь копійчину. І так буде тривати навіть тиждень після інангурації.
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Ложкулу нада макияж нанести под стать нового президента
Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений - Цензор.НЕТ 1486

Зебилень оценти цвет Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений - Цензор.НЕТ 9977
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Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном «Союзе меча и орала». Он остался - «длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление.
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- Может быть, я не приду ночевать, - сказал Кислярский, - тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?!
- Может быть, возьмешь с собой примус?
- Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.
У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по специальному заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом - столик, кроме того, она заменяла шкаф - в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.
- Можешь меня не провожать, - сказал опытный муж, - если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свидания. Рубенс может подождать.
И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.
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Пора уже и для дачи показаний вызывать
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он и так уже лишних пять лет на свободе гуляет, а они его ВЫЗЫВАЮТ... работники хрЕновы.
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Да там давно надо не для дачи объяснений вызывать,а для последнего слова перед казнью.
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Он давно должен давать показания в суде.
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Вы что не поняли зачем вызвали "мальчика по вызову" Вилкула? Сейчас Корчак (училку Яйценюка-Бурбака) ************ Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений - Цензор.НЕТ 9273 , после чего та себе премию 300 000 гривен выпишет... за понаднормову працю!
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Каждый год напоминаю:
"Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил нардепа "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в организации и инструктаже титушок,

"На праздновании 9 мая в городе Днепр произошла позорная ситуация, когда работники полиции действовали вместе с титушками для того, чтобы физически устранить ветеранов АТО. Безотносительно к тому, кто с какими цветами был, кто с какими лозунгами выходит - это неприемлемо, когда людей в присутствии полиции жестоко избивают нанятые политиканами титушки", - сказал Луценко. Теперь мы точно знаем, кто организовывал и инструктировал этих титушек. И, господин руководитель "Оппозиционного блока", у меня для вас плохие новости", - добавил Луценко. "

Сейчас,в конце Петиной каденции,уже можно подвести итог:Вся выстроенная им говноконструкция не смогла посадить ни одного коррупционера,ни одного коллаборанта,ни одного убийцы Майдана.
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Назк жує соплі,а не працює.Вишвирнути всіх на вулицю.
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народ а хто знає Пєтруша нагородив медалькою чи орденом свого партнера Медвєдчука чи може трубою нафтовою чи газовою а може облать якусь подарував...
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А где уголовные дела на Вилкула за избиение титушнёй майдановцев в Днепре, А куда миллиарды гривен дел Вилкул когда был губернаторшей, которые выделялись на постройку объездной дороги В Днепре?. А за махинации в Кривом Роге, где замешан так же его дружок Удод который сейчас в бегах за границей, А почему с Вилкулов не спросят ЗА то, что они закрыли рентабельные - стратегической важности И с новым оборудованием хлеб заводы В г. Кривом Роге, И теперь хлеб завозят с других городов, А оборудование порезали на металлолом. И откуда У обоих Вилкулов миллионные сбережения.
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да этого вилкула в НАПК и в СБУ нужно вызывать каждый день и по два раза!
а че ж с медведчуком - нет оснований? и его прямые антиукраинские заявления не в счет??
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наложите на него вето и желательно пожизненно...
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десят вилкулят
бюджет собі пиляли
десят вилкулят
у рУську весну грали
надворі був стояв розмай
відкати розквітали
тітушки йшли в пАслєдній бой
і вова путінГ маладой
ось-ось роздасть медалі
але накрило ГПУ, і ДФС, і СБУ
злетів удод за море,
за оПу взяли, чути вій
і їх лишилось двоє.
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