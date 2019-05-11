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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 Гройсман готов возглавить Кабмин повторно после выборов в ВР: "Есть понимание, что делать дальше"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что готов снова возглавить правительство после парламентских выборов.

Об этом Гройсман заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал он.

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В то же время, он подчеркнул, что важным является формирование после выборов сильной и сплоченной коалиции.

"Потому что эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство", - констатировал премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3126374
 
   
 Топ комментарии
 
Гнати цього петіного "реформатора" потрібно, і чим швидше - тим краще..
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А як щоб очолити якусь виробничу бригаду на зоні?
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Понимание-то есть, а вот совести нет.
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Мабуть простіше корито разом з країною кудись перетягти подалі від цього кодла "кравасісєй".
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Ти то готовий,ми знаємо.Вас від корита не відженеш,але вирішувати не тобі. На засіданні кабміну так ніхто і не згадав,чому і по чиїй вині ціни на капусту,цибулю,моркву,буряк стали захмарними. Чому ніхто у в.о.міністра аграріїв і продовольства не поцікавився станом речей. Цей кабмін,він живе на іншій планеті,він не знає і не вирішує питань,які турбують українців. Я думаю більшість зі мною погоджується. Гройсман готовий очолити Кабмін повторно після виборів до ВР: "Є розуміння, що робити далі" - Цензор.НЕТ 5328
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Лук дороже бананов, картошка по цене ананасов - "БАРЖА ГройсМан"
А отчитываться они не умеют, да и зачем ИМ перед нами отчитываться?
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Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны Источник: https://censor.net.ua/n3126374

Они напоминают мне старого брошенного мужа: который все годы брака бил жену, изменял ей, таскал из семьи деньги, вынес из дома все в свою вторую семью.

А когда жена его бросила и ушла к молодому и перспективному, ждёт, что у них ничего не получится.

Может, и не получится с новым. Но и к старому Украина уже не вернётся.
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Ещё не все гаражи заполнены Газелями с деньгами?
Остались свободные?
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что готов снова возглавить правительство после парламентских выборов.Источник: https://censor.net.ua/n3126374

А Порошенко готов и дальше быть президентом - но не судьба...
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Бутусов, ты что охренел я тоже готов "очолить Кабмин" но ты на Цензоре об этом почему то не сообщаешь! Дискриминация...
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Клопы лахтинские, поймите простую вещь: пока Пётр Алексеевич берёт тайм-аут, на формирование своей партии и на подготовку к парламентским выборам, все те Люди, которые правят миром, будут разговаривать не с вашим клованом, а с Гройсманом.
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Гройсман, ***** зи битте, вслед за Порохатым свинокондитером - вот какое понимание должно быть.
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иди ищи замещение российского угля и дизеля...не то до выборов можешь и не дотянуть...
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А он не при деле. С июня - весь спрос с клована.
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До того йому ще дотягнути потрібно... дуже вже наш народ свого прем'єра любить
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А всё это время понимания что делать не было?
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Отчего же ? Тысячи километров дорог отремонтированы; железка в Борисполь построена.
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да ты походу даже в аду должность получишь))язык у тебя знатный задотер))
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Все что может возглавить грося это движение идущих нахер
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знаю... - ще б пак, не знати! одна фіскальна "політика" та в.о. чого вартує...
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и как же ш оно рьяно и беспардонно , громко и убедительно, колотя кулачками в свою впалую грудку предлагает себя как "подорожная" ! Просто диву даёшься наблюдая эту человеческую продажность и беспринципность, предательство своих подельников и способность приспосабливаться к политической обстановке, - я стану тем, кем вы хотите только не отлучайте меня от кормушки и не наказывайте меня за мои экономические преступления в отношении своих сограждан, построенных на лжи, профанациях, манипуляциях, подтасовках реальных фактов, на ... (тьфу! аж стошнило от перечисления качеств этого попрошайки должности, предателя и труса!)
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Зато соц. реклама по телеку, "- какие мы хорошие, бла, бла.."
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Возможно, при новом президенте купленные той властью, каналы будут национализированы так же, как и наворованные деньги ...
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Ты готов? Всегда готов!
Прям пионер какой-то.
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команде саботажников явно стоит задача побольше насоваться в команду ЗЕ
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Предполагаю, что "засовательство" потерпит фиаско по причине отсутствия коррупции в команде ЗЕ - должность купить не получиться, а про качества ЭТИХ претендентов даже и напоминать не приходится - всё ЗЕ про них знает даже лучше нашего...
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какое самопожертвование труселеведа без диплома,сгинь уже, свынюка
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не палатку, а унитаз в тюремной камере...
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унитаз в тюремной камере называется несколько иначе, хотя Вам это знать ни к чему.
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уже узнала и... О БОЖЕ какое совпадение с фамилией его начальника! ЭТО ПРОВИДЕНИЕ ГОСПОДНЕ !!!
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Гройсман разом з Пєтрушою буде в опозиції...Пєтруша себе вже назначив опозіціонером ,а Гройсман навряд буде в опозиції він вообще ніде не буде
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Вован, ты что бухой? Так вот кто наркоша, а пишут -Зеля,Зеля. Этот придурок такую чепуху что ни в тын, ни в ворота. Ты и нахер никому не нужен, беги на винницкий базар и попытайся отбить своё место. Может и не получиться . Скоро ты станешь простым продавцом труселей
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зраильтяне здесь клеймили и проклинали Яценюка. Они хором клеймили и проклинали Порошенко-как бы Вальцмана, в шабат не в шабат растолковывали украинцам:Более мерзкого брехла , чем ныняший хозяин Банковой …… он представитель криминалитета ….Брехло Кондитер 23.01.2019 19:26. А под статьями о Гройсмане -всегда тишина, никаких гневных разоблачений.Иван Петрович Сидоров объяснял что в Украине казной распоряжается премьер, а не президент, что спрос за скамейки и сортиры с премьера-ни в какую.Ты первый за три года лягнул Гройсмана. И потому есть подозрение что ты не израильтянин а засланный казачок.
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Пидоров, труси горбом. Бояры не наливаю и таким порохолизам не подаю. Беги в кассу . Получи свои копийкы
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Пидоров, труси горбом. Бояры не наливаю и таким порохолизам не подаю. Беги в кассу . Получи свои копийкы/ труси горбом ! Здесь боярЕ не наливают 28.04.2019.22:26/ Не исправь Иван Петрович Сидоров, так бы и тупил дальше.Пей сам свою бояру, нищета-побирушка, Кал Калыч ********.У тебя же две радости в жизни -хряпнуть стекломоя , влезть в украинский сайт и в нём нагадить. А вторая радость-вылизать задницу хряку-мародёру, путинской проститутке по вызову./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Верно говоришь, Володя. Чистосердечное признание и сотрудничество с следствием. Вот что тебе нужно сделать.
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Да-да, у него есть понимание, как бездельничать дальше...
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Досить нам "богообраних" крадіїв і некомпетентних.
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Какая наглость! Сначала нужно провести аудит и по дорогам, и по таможне. Потом уже будешь кукарекать - место кукареканья в зависимости от результатов проведённого аудита может быть как в тюрьме , так и в тюрьме
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Боже ,Україну збережи
Господи помилуй нас ©
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Ну, раз готов - тогда нечего тянуть с выборАми... Или еще не все готовы побеждать? Гройсман готовий очолити Кабмін повторно після виборів до ВР: "Є розуміння, що робити далі" - Цензор.НЕТ 4614
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.Понимание... чистить кошельки и карманы народу крупный специалист.Когда дороги ремонтировать будешь деятель?
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КТО БЫ сомневался, что ОНИ готовы ВОЗГЛАВИТЬ - главное, что бы быть У корыта. ТОЛЬКО для начала нужно ответить, за обнищание Украинского народа, ЗА сотни тысяч больных корью, ЧТО дорог ремонтируется мало, А вот пиара выше крыши, почему заоблачные цены на продукты питания. И зачем Гройсман разрешил торгашам самим регулировать цены на все продукты питания, А за качество изготовления и приготовления продуктов питания ТО тут просто нет слов, ЗА последние года только в школах, садиках тысячи деток получили отравления, И со стороны Гройсмана НОЛЬ реакции. И вообще пора проверить КАКОЕ количество пенсионеров в Украине, какое количество денег выделяется на субсидии, И какое количество субсидиантов на самом деле. А для возглавления чего то пусть Гройсман шурует у Виницу.
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"Есть понимание, что делать дальше" Стать хорошим мужем для Порошенко на зоне - программа минимум...
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У гройсана ушел жир с морды. Европейское лицо почти. Подготовился снова стать премьером. Да ну. Молодой еще, а память как у глубокого старца. Не помнит, что о цене газа рассказывал два года тому назад? Окончательная цена и все? ПОПУЛИСТ тогда был, или сейчас? Гавкнуть в ложе на подчиненного, почти матом? Ну это какой-то мем. #опятьгройсманврет.
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У народа нет понимания что сделано . Ведь Гройсман ни разу не отчитывался перед парламентом. В отставку, вслед за порохом.
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У моей бабушки в селе свиньи тоже готовы занять место у свежей кормушки
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висеть тебе гнойный на гилляке за твой мыролюбный реформизм и хроническое воровство.
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гройсман не унижайся перед гоями.. ну не успел ты их всех уничтожить.. тора простит
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Гнойсман будь готовий на пляшку сісти тварина тупа
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не понимаю для чего ему садиться, но почему то захотелось это лицезреть
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Вот все петекантропы пишут: Где у Зе команда? Где он её возьмёт? Да вот же она! Тут и сывочолый гетьман, с улыбкой сицилийского дона, подставляющий ножку, пардон - плечо, тут и раздающий умные советы Муждабаев, тут и муж женщины из будущего Юрец-удалец со своим мастер-классом " как борясь с коррупцией, купить виллу на Сейшелах ". Теперь и торговец трюфелями, тьфу, труселями, готов недосыпать ночей с элитными шлюхами и недоедать икры ради работы премьером. И ведь искренне уверены убогие - вопрос только в сумме отката. Думают, сдадут схемы, выторговав себе процент, поделятся долей от ранее наворованного, и всё останется по-прежнему. А сидя в тюрьме или заграницей, будут говорить: Вот Зе лох - от таких бабок отказался, такие схемы поломал! Ждём появления Бабченки, на картонном Абрамсе.
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Эти ненажравшиеся евреи совсем без ума. Ну нельзя построить в Украине Израиль. Красивый вылет порося уже это подтвердил, следующий грося со своими реформам и, потом даст Бог и зеля следом....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман готов возглавить Кабмин повторно после выборов в ВР: "Есть понимание, что делать дальше"
 
 
 
 
 
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