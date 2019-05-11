 Гройсман готов возглавить Кабмин повторно после выборов в ВР: "Есть понимание, что делать дальше"

Об этом Гройсман заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал он.

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В то же время, он подчеркнул, что важным является формирование после выборов сильной и сплоченной коалиции.

"Потому что эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство", - констатировал премьер.