 Гройсман готов возглавить Кабмин повторно после выборов в ВР: "Есть понимание, что делать дальше"

Об этом Гройсман заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал он.
В то же время, он подчеркнул, что важным является формирование после выборов сильной и сплоченной коалиции.
"Потому что эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство", - констатировал премьер.
А отчитываться они не умеют, да и зачем ИМ перед нами отчитываться?
Они напоминают мне старого брошенного мужа: который все годы брака бил жену, изменял ей, таскал из семьи деньги, вынес из дома все в свою вторую семью.
А когда жена его бросила и ушла к молодому и перспективному, ждёт, что у них ничего не получится.
Может, и не получится с новым. Но и к старому Украина уже не вернётся.
Остались свободные?
А Порошенко готов и дальше быть президентом - но не судьба...
Прям пионер какой-то.
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