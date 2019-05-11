 Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.
"Суд считает, что заявителем не было доказано очевидной противоправности действий спикера парламента, не было предоставлено ни одного доказательства в подтверждение", - добавили в пресс-службе суда.
Ранее мать погибшего народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной Елена подала в суд иск с просьбой запретить подписывать и публиковать закон о языке.
Трибуна для инаугурации Зе
https://pbs.twimg.com/media/D6RWGQzXsAA57Gz.jpg
Чи не так?
членом(тьху! "чужий" поплутав!) чином тобто.
Чем зацепило? Тупизной?
11.05.2019 13:06
Ответить
нравится 5
"закон" про луцика генпрокурву в ночи в "урядовому курьери" напечатали - до голосования готово было...
а тут петрушка с парубием снова гавна налили... сидят ждуть...
а порохи с парубиями - которые титушки, аппеляции подають, суки...
на лохов расчитано... андрюша парубий - тебе ганьба и верьовка с мылом... **** продажняя...
**********...
сколько падла тебя чекаты?
Как видите - КОГДА НАДО - суд никакого реванша не устраивает. то есть решение по привату - чистая постановка петрухи, чтобы попугать народ перед выборами.
11.05.2019 12:32
Ответить
нравится 7
Спасибо пете за недобитых рыгов-сепаров. Кернес с жуковым привет тебе передает.
11.05.2019 12:33
Ответить
нравится 9
Побоявся вовк брати на себе функції Конституційного суду...
Чи спонсори з-за паребрика наказали бути скромніше?
Та що від вас, безпрапорцеве падло, одразу гівном смердить, щойно розверзнете свої міньєтні рила? ,-людина має рацію,ти б прислухолося істото...
Козацькому роду нема переводу - Cossack nation has no translation
Вам РЕСПЕКТ!
Казалось, что еще проще - не нравится жить в Украине?
Взял, русский, собрался, продал квартиру и поехал на любимую да на россию.
Но нет!
русский точно знает, что на россии не жизнь, а ЖОПА!
И, вместо того, чтобы радоваться, что он, русский, живёт не на своей ублюдочно-убогой россии, русский начинает от ЗАВИСТИ гадить там, где живёт.
"русские" - это не нация, "русские" - это ДИАГНОЗ!!!