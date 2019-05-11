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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Общество
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 Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

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"Суд считает, что заявителем не было доказано очевидной противоправности действий спикера парламента, не было предоставлено ни одного доказательства в подтверждение", - добавили в пресс-службе суда.

Ранее мать погибшего народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной Елена подала в суд иск с просьбой запретить подписывать и публиковать закон о языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3126373
 
 
 Топ комментарии
 
Может и хорошо, что Парубий шумиху поднял, не дал втихаря еще одну гадость сделать судьям с Окружной.
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З лайном би поїли ексриги Закон про мову. Відчувають припікає.
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З лайном би поїли ексриги Закон про мову. Відчувають припікає.
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Чем зацепило? Тупизной?
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Ні, - ідеальним інструментом, де виконавчий талант Зе розкриється найліпшим чином.
Чи не так?
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як гадаєш пєтя за шухера всіх шісток одразу здасть чи поторгуєцца?
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Саме так Суд відмовився задовольнити заяву за позовом Бережної про заборону підписувати мовний закон - Цензор.НЕТ 2839
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Отказал, это ожижаемо. А как наказал клеветников. Есть статья, почему суд не придерживается буквы закона.
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Саме так! Цим самим членом (тьху! "чужий" поплутав!) чином тобто.
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та неее...
"закон" про луцика генпрокурву в ночи в "урядовому курьери" напечатали - до голосования готово было...
а тут петрушка с парубием снова гавна налили... сидят ждуть...
а порохи с парубиями - которые титушки, аппеляции подають, суки...
на лохов расчитано... андрюша парубий - тебе ганьба и верьовка с мылом... **** продажняя...
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подписывай, падла, закон...
**********...
сколько падла тебя чекаты?
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ето все свиначурки виновати и шоколадний барига
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Как видите - КОГДА НАДО - суд никакого реванша не устраивает. то есть решение по привату - чистая постановка петрухи, чтобы попугать народ перед выборами.
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а следующие 5 штук принятые к рассмотрению?
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Ты еще скажи, что это Петя приказал Зе больше не называть олигархов олигархами. Ведь Зе теперь олигархов называет бизнесменами и мило с ними беседует. Про "зуб даю" даже не вспоминает.
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То есть тот факт, что оффшоренко сам - не просто олигарх, а олигарх у власти, тебя не смущает?
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Меня смущает тот факт, что для ЗЕ и его сектантов олигархи существовали только до выборов, А после выборов они вдруг все сразу превратились в бизнесменов. Хотя не исключаю, что для успокоения народного волнения, Коломойский с Зеленским найдут пару бабушек торгующих семечками возле метро и объявят их олигархами.
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Ну,бабушек то вряд ли тронут,но нескольких владельцев агрохолдингов могут под шумок борьбы с олигархами раздеть и землю отжать в пользу сынов Израилевых.Слухи такие появились.Земля украинская дорогого стоит.
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Москаль Кацапов 576078aa

Как видите - КОГДА НАДО - суд никакого реванша не устраивает. то есть решение по привату - чистая постановка петрухи, чтобы попугать народ перед выборами.
11.05.2019 12:32
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Вчора ж повідомляли, що всі судді терміново захворіли. Коли встигли розглянути позов?
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не усі, і це не позов, а забезпечення позову. Крім того там одного судді досить.
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Спасибо пете за недобитых рыгов-сепаров. Кернес с жуковым привет тебе передает.
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Ниче, вот придет Зебеня и всех кернесов с добкинами посадит.... кого министром, а кого в замы
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Кернеса і його ригів недобив аваков. Можливо, спеціально.
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РюкзАков Кернеса? )))) ты смеешься? ты хоть понимаешь что это за "типок" ? Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД. https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/
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А как мы будем благодарить Зе за недолюстрированно рыга адвоката Коломойского Богдана в качестве главы АП?
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Игокович

Спасибо пете за недобитых рыгов-сепаров. Кернес с жуковым привет тебе передает.
11.05.2019 12:33
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Может и хорошо, что Парубий шумиху поднял, не дал втихаря еще одну гадость сделать судьям с Окружной.
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пропагандист страдая за українську мову пять лет перепечатывает сайты ДНР и РФ .
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Позов про заборону вчиняти дію,котра посадова особа зобов'язана вчинити,згідно Конституції Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон - Цензор.НЕТ 4209 В якому боці психлікарня Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон - Цензор.НЕТ 4209
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чумадан,вакзай й іст зямля дядовскіх мавп Суд відмовився задовольнити заяву за позовом Бережної про заборону підписувати мовний закон - Цензор.НЕТ 8521
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Ето какой то капец. 5 лет нужно принимать законы и судиться со всеми не понятными организациями чтобы сказать что украинцы говорят на украинском.
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недосконалість Законодавчої - потрібно чітко прописати , ато так прийдеться кожну кАцапо-хАттелку через "суд " проганяти - абсурд... Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон - Цензор.НЕТ 2915
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Да вышвырните из Украины эту кацапскую пропагандистку .Пускай едет на масковские болота .
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самая любимая картинка пропагандиста-он её тулит чаще других картинок.Женщины на картинках пропагандиста почему то все уродливые.
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Путин собственноручно Борю Моисеева какой то бранзулеткой наградил и ласково за щечку потрепать изволил.
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Знову Бєрєжная. Одного хорватського стовпа виявилося замало.
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Ну, хоч щось
Побоявся вовк брати на себе функції Конституційного суду...
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На окружной дороге язык это вам не это.мадам Бережная там политолог
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А чого лише "Інститут", що носить ім'я себе, коханої? Давай вже університет, чи одразу академію!
Чи спонсори з-за паребрика наказали бути скромніше?
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З хорошими юристами при наявності нормальних відповідальних суддів можна було б подати позов у відповідь проти цієї тварини, щоб знала що таке слід робити. Спробувала б вона схожу хрінь в Рашці зробити проти російської мови - вже б сьогдні вже чаєм з полонієм пригощалася.
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Дочурка давно в аду,а мамаша все еще гадит. Не пора ли присоединиться к родне?
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Все таки не правильно, що діти вмирають скорше від батьків.
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Не, эту долбанутую нельзя выгонять на раису. Нехай будет, как пример того, как срузкий мир влияет на психику человека.
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Нет страшней наказания для родителей это пережить своих детей.
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Наш суд пляше тільки під того,хто за штурвалом.
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НАРОДУ МОВУ МОЛИТВУ И СВЫНЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и больше ничего не нада
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Та що від вас, безпрапорцеве падло, одразу гівном смердить, щойно розверзнете свої міньєтні рила?
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свыня уже по дороге на мясокомбинат, переключайся, чему рады 75% народа
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Суд не задовольнив заяву за позовом Бережної про заборону підписувати мовний закон - Цензор.НЕТ 9804 Welt Schmerz
Та що від вас, безпрапорцеве падло, одразу гівном смердить, щойно розверзнете свої міньєтні рила? ,-людина має рацію,ти б прислухолося істото...
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Люся, я к би тебе послати покультурніше... Іди геть!
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Дійсно, ще не вистачало через якусь пропиту люмпеншу (уява малює типову люську-прибиральницю з розпухлою пропитою мармизою) три дні сидіти в лазні за матюччя і терпіти борошна від неможливості коментувати Суд відмовився задовольнити заяву за позовом Бережної про заборону підписувати мовний закон - Цензор.НЕТ 2295
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Раніше мати загиблого НА ДОРОГОМУ КУРОРТІ народного депутата від "Партії регіонів" Ірини Бережної Олена подала в суд позов із проханням заборонити підписувати і публікувати закон про мову.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3126373
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Один з виявів цього щита - це коли ще з 2014 року кацапські "кібер-штірліци", що намагалися маскуватися під українців, почали масово палитися саме завдяки мові.
Козацькому роду нема переводу - Cossack nation has no translation Суд відмовився задовольнити заяву за позовом Бережної про заборону підписувати мовний закон - Цензор.НЕТ 1768

Суд відмовився задовольнити заяву за позовом Бережної про заборону підписувати мовний закон - Цензор.НЕТ 7133
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А писати ? ..Тут деякі ПРопагандони ..пишуть мовою окупанта !
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Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки сайтов ДНР и РФ.Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в восемь слов.
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вот это вы точно этому недоразвитому сказали.
Вам РЕСПЕКТ!
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У вас не знайшлося малюночка у відповідь?
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русские это тяжелобольная психически нация.

Казалось, что еще проще - не нравится жить в Украине?
Взял, русский, собрался, продал квартиру и поехал на любимую да на россию.
Но нет!
русский точно знает, что на россии не жизнь, а ЖОПА!
И, вместо того, чтобы радоваться, что он, русский, живёт не на своей ублюдочно-убогой россии, русский начинает от ЗАВИСТИ гадить там, где живёт.

"русские" - это не нация, "русские" - это ДИАГНОЗ!!!
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Да насрите этой бережной в ее кацапий рот прямо, будет сразу обережной
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон
 
 
 
 
 
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