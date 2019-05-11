 Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины. ФОТО

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский.
Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Владимир Зеленский победил, набрав 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
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Так что Фиртоша не устроило, что они с ними объединился?
https://www.unian.net/politics/1073682-firtash-myi-dobilis-chego-hoteli-poroshenko-stal-prezidentom-klichko-merom.html
- Нет, не сможет...
- А почему?...
- Потому что это слово интернациональное, производное от латинского "инвестицио", и переводу не подлежит...
На дурака не нужен нож...
Это радует. Когда у нас начнут расстреливать коррупционеров?
С "приветом", ваш ЗЕ!..
Примерно так происходил диалог и китаеза его понял с полуслова )))
Интересно, через сколько толмач поедет крьішей если его заставить "мьісли" Зели переводить не вербально, а рисовать иероглифьі? )))
оказівается они нас уже продали Китаю
Ну их понять можно , нужен компромат на каждого или если его нет склепать, а Людям нужно знать самое главное кто будет в силовых структурах ГПУ, СБУ, МВД - чтобы знать хватать непосильно нажитое и тикать или можно будет договориться или откупиться,или же шантажнуть.
Придумали даже какую то гнилую НЕделю чтобы оттянуть время, а вдруг будет выток инфы кто будет в силовиках, а его всё нет,на кофейной гуще каждый день гадают, скоро начнут спиритизмом заниматься вызывать дух Ванги.