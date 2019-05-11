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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1190) Китай (986) экономика (3498)

 Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины. ФОТО

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом Китайской Народной Республики Ду Веем.

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский.

Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины 01

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Владимир Зеленский победил, набрав 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Также на Цензор.НЕТ: "Номинационный комитет", - советник Зеленского Данилюк рассказал, как будут назначать министров и замов

Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126372
 
   
 Топ комментарии
 
А петя, тем временем, забаррикадировался в АП и отказывается выходить, постоянно гундося себе под нос - "Я легетимный!" Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины - Цензор.НЕТ 6834
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с коронным номером на рояле в Национальной Пекинской опере Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины - Цензор.НЕТ 7154
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Видно что человек работает,стается на благо Украины .А у свинарчуков в голове где бы что свиснуть с бюджета с нищего голодного народа .
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опа, так ты спец! давно искал! кинь пару тройку фамилий, кого ты видишь на должности премьера, спикера, прокурора, министра мвд, сбу. узеленский молчит, за него каломой распинается. может поможешь?
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Кинуть бы в тебя,потрохобот,кирпичом,что бы дуриком не прикидывался.
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ну считай кинул, попал, ой-ой -ой... а все же, что с кандидатами?
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Тролли отвечать не умеют, их задача лайном швырять
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ето китай расматривает Украину для захоронения мусора -зеленский уже договорился
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так что всеже просил передать бене китайский посол???
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навпаки, беня просив китайського посла! Щоб купив феросплави!
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Мені сьидно що цей клоун мене представляє почиьайте закордону пресу та з нас весь світ надсміхається !що воно може там обговорювпти воно неосвідчане і нічого не вирішує лялька бені для розводу лохів
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Лялька пана Фірташа тебе не дратувала?
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Этот тот Фиртош, который объединился с Левочкиным и Коломойским против Порошенко перед первым туром выборов и Фиртош начал на Интере за Зе топить?
Так что Фиртоша не устроило, что они с ними объединился?
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Це той, до якого Петро Олексійович у Відень їздив.

https://www.unian.net/politics/1073682-firtash-myi-dobilis-chego-hoteli-poroshenko-stal-prezidentom-klichko-merom.html
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Это тот Фиртош, который объединился с Левочкиным и Коломойским против Порошенко.
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Чекаємо на обговорення сумісного Українсько-Китайського кордону.
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вы все не поняли - перевожу - имел разговор ,про откаты,для рынка сбыта в лице всей Украины - для китайского товара - все и без ограничений - нафига свой производитель нам украинцам))))))
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Из 90-х, когда китайцы, работая за копейки, положили многие предприятия в мире демпинговыми ценами, а теперь зарабатывают, т.к. конкурентов значительно уменьшили и объём сбыта возрос.
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Напомнить кто действующий глава Китая Си Цзиньпин? ГЕНСЕК ЦК КОМпартии, ведущей и правящей, с лозунгом "Служи народу". Официальный язык Китая-китайский+ четыре языка автономных территорий. Социалистическое государство демократической диктатуры народа. А да. Серп и молот еще.
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у киндера рост походу еще меньше чем у пуйла. будут оба на лабутенах вышивать.

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а ты про Наполеона знаешь только это? прежде чем стать первым лицом в стране-консулом, он не стриптизершей кривлялся со сцены, а занимался государственными делами, и рисковал жизнью на фронтах.
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- Господин китайский посол! А Китай мне инвестиции переведёт?
- Нет, не сможет...
- А почему?...
- Потому что это слово интернациональное, производное от латинского "инвестицио", и переводу не подлежит...
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вот вот, готов поспорить, дурачка обведёт вокруг пальца
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Как-то Лукашенко в качестве "доказательства" своего величия поделился на БТ - Мне помощник Си Цзиньпина по секрету сказал, что Си Цзиньпин только Лукашенко доверяет.
На дурака не нужен нож...
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Дед, который выпивает. Узнай у внучки, что такое лабутены. Или глянь в инете, если нет внучки.
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Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции (с) Зе

Это радует. Когда у нас начнут расстреливать коррупционеров?
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ты это, на больное племяннику бени не наступай, он таки не чим кир мин.
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Граждане извяните, командА маладая, неопытная озвучила слегка неточно! Не инвестиции в экономику, а инвестиции в гешефты... Вот конкурс на переводчика с иврита на идишь объявят и тогда точно таких накладок не будет!
С "приветом", ваш ЗЕ!..
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Лишилося ще пояснити кловуну-маріонетці, що таке інвестиції...
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Хун Чан ван, дай тун цак ли зе пук.

Примерно так происходил диалог и китаеза его понял с полуслова )))
Интересно, через сколько толмач поедет крьішей если его заставить "мьісли" Зели переводить не вербально, а рисовать иероглифьі? )))
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Это очень правильно! Еще и на Арабском Востоке нужно инвестиции искать и привлекать, а то от Европы одни слова и копейки.
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Кацапы тоже хорошие инветоры. Овощу три ярда дали, потом отжали Крым и часть Донбасса и выкрали Овоща с баблом обратно.
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***! А я то надеялся что скоро мі присоединимся к Израилю и будем в шоколаде и зп и медицина и образование
оказівается они нас уже продали Китаю
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К Израилю они присоединяются в розницу, а к Китаю нас присоединят оптом.
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Незрозуміло, котрий з них "офіційний": @VoZelenskiy чи @ZelenskyUa ?
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Ботоферма почти без работы, гадить внесистемного Зе уже задолбались, а новых методичек нет! И во всём виноват Зе -не говорит о новых назначениях - держит интригующую паузу.
Ну их понять можно , нужен компромат на каждого или если его нет склепать, а Людям нужно знать самое главное кто будет в силовых структурах ГПУ, СБУ, МВД - чтобы знать хватать непосильно нажитое и тикать или можно будет договориться или откупиться,или же шантажнуть.
Придумали даже какую то гнилую НЕделю чтобы оттянуть время, а вдруг будет выток инфы кто будет в силовиках, а его всё нет,на кофейной гуще каждый день гадают, скоро начнут спиритизмом заниматься вызывать дух Ванги. Зеленський обговорив із послом Китаю Ду Веєм інвестиції в економіку України - Цензор.НЕТ 4443
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На зеленского компромата как на дворовом Бобике блох!
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Так сказал Порошенко, а он как известно, не врет.)
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Зеленский принял австралийского посла за австрийского и провел с ним беседу!
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В нього взагалі який небудь костюм з сорочкою і краваткою є ??? Ці босяцькі светрики з майками яки нагадують секондхенд вже запарили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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