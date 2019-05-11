 Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ

Об этом Филарет написал у себя на Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"До меня дошла информация из средств массовой информации, что Вы выразили недовольство тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского", - написал почетный патриарх ПЦУ и объяснил, почему не выслал приглашение раньше.
"Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, Вы пытаетесь послужить литургию то в м. Днепр, или в г. Мариуполе и там собрать архиереев нашей церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария", - заявил он.
"Поэтому, поскольку своим недовольством Вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви", - добавил Филарет.
Следует отметить, что приглашение прийти на общую молитву напечатано на бланке несуществующего Киевского патриархата. На днях почетный патриарх Филарет разослал архиереям приглашение на праздник также от имени ликвидируемой УПЦ КП.
Єпіфаній, респект!
Попы
бабломощи не поделили)
Так переживают за народ шо готовы сраться до последнего стада. Не, одно стадо конечно оставят на размножение, они же не звери какие то. Даже Яхве и то оставил одну кучку, а всех прочих затопил.(Правда кто не знал что их "затопили" - не утонули и будут "гореть вечно"))
Ему поп говорит:
- Иди читай проповедь!
Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...
Другой поп его пожалел и говорит:
- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.
Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь
перекошенный, перегаром несёт...
Подходит к попу:
- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?
- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...
- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...
- Ну, ладно...
Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;
Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже нах»;
В-третьих, рясу в трусы не заправляют;
В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;
В-пятых, прихожанки не *****;
В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;
В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;
В-восьмых, нужно говорить не «****** тебе грешник», а «Господь вам все простит»;
В-девятых, было 12 апостолов, а не ***** дюжина апёздолов;
В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на ***;
В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все ******, расходимся»
А ПЦУ - от Стамбула.
А если обьявить независимость в одностороннем порядке - так вообще станешь раскольником, которого никто не признаёт.
Так и переведите все церкви в Киевский патриархат, а не затевайте представление с томосом (который один хрен - независимости церкви Украины не даёт).
А от Філя свій авторитет потихеньку розтринькає на сварки за главенство. Жаль, а міг би увійти в історію церкви, а не вляпатися. Пам'ятають то останні діяння, а не весь шлях.
не можуть зупинитися і зрозуміти, що їх час пішов
Но превратился в скандального старикашку филю.
Очень жаль, многие его очень уважали...
А теперь главный вопрос: Кто. Когда. И каким документом уполномочил самозванцев в рясах выступать от имени Бога?