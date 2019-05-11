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Все про:УПЦ КП (455) Филарет (399) Епифаний (138) ПЦУ (332)

 Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ

Почетный патриарх Филарет пригласил митрополита Епифания 14 мая 2019 года почтить память священномученика Макария.

Об этом Филарет написал у себя на Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что Вы выразили недовольство тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского", - написал почетный патриарх ПЦУ и объяснил, почему не выслал приглашение раньше.

"Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, Вы пытаетесь послужить литургию то в м. Днепр, или в г. Мариуполе и там собрать архиереев нашей церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария", - заявил он.

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"Поэтому, поскольку своим недовольством Вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви", - добавил Филарет.

Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: Ради единства и укрепления нашей Церкви 01

Следует отметить, что приглашение прийти на общую молитву напечатано на бланке несуществующего Киевского патриархата. На днях почетный патриарх Филарет разослал архиереям приглашение на праздник также от имени ликвидируемой УПЦ КП.

Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: Ради единства и укрепления нашей Церкви 02
Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: Ради единства и укрепления нашей Церкви 03

Источник: https://censor.net.ua/n3126371
 
   
 Топ комментарии
 
Дедушка, иди на пенсию. Не позорься. Ты свою работу для Украины уже сделал. Великое дело - вовремя уйти.
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Зверніть увагу - всі "висери" - на свино-псячім "ізике". Народе - ви що? Ми ж в Україні! Українці! Не соромно? І ще. Якби не Патріархи Володимир(Царство Небесне Йому) і Філарет, в Україні не було б УПЦ КП, а правила б "бал" гундяєвська ординська секта московського сатанату. Саме тепер сатанисти цієї секти ординської, гавкають на очильників УПЦ. Не підігруйте їм, УКРАЇНЦІ!!!
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Епіфаній ще вчора відмовився, сказав, що його 14 травня навіть не буде в Києві - поїде на Донбас до наших солдат.
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потрясающая, просто феноменальная ЖАЖДА ВЛАСТИ у этого 90 летнего(родился в 1929) старика... Філарет кличе Епіфанія на спільне богослужіння: "Заради єдності й зміцнення нашої Церкви" - Цензор.НЕТ 5954
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я так розумію, Філарет сподівався, що Єпіфаній , як глава ПЦУ буде при ньому чимось на зразок зелі при Бені Філарет кличе Епіфанія на спільне богослужіння: "Заради єдності й зміцнення нашої Церкви" - Цензор.НЕТ 7641
Єпіфаній, респект! Філарет кличе Епіфанія на спільне богослужіння: "Заради єдності й зміцнення нашої Церкви" - Цензор.НЕТ 6745
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Посмотришь на на этих служителей культа и поневоле станешь еретиком. Все у них по прейскуранту. Мне кажется, что не тому богу они служат, или Он у них на последнем месте в качестве прикрытия своих шкурных интересов.
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Філарет кличе Епіфанія на спільне богослужіння: "Заради єдності й зміцнення нашої Церкви" - Цензор.НЕТ 9611
Попы бабло мощи не поделили)
Так переживают за народ шо готовы сраться до последнего стада. Не, одно стадо конечно оставят на размножение, они же не звери какие то. Даже Яхве и то оставил одну кучку, а всех прочих затопил.(Правда кто не знал что их "затопили" - не утонули и будут "гореть вечно"))
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Молодой священник, только закончивший обучение, приходит в церковь.

Ему поп говорит:

- Иди читай проповедь!

Тот идёт, боится, в первый раз всё-таки...

Другой поп его пожалел и говорит:

- Сын мой, сходи за алтарь, остаканься, и смело иди читать, всё получится.

Ну тот сходил, остаканился... С утра просыпается - башка квадратная, весь

перекошенный, перегаром несёт...

Подходит к попу:

- Святой отец, ну,как я вчера отчитал?

- Ну в общем-то ничего, но были некоторые неточности...

- Вы хоть скажите какие, чтобы я не повторялся...

- Ну, ладно...

Во-первых, я сказал остаканиться, а не ографинеться;

Во-вторых, к алтарю выходят на двух ногах, а не на четвереньках с криками: «иду уже нах»;

В-третьих, рясу в трусы не заправляют;

В-четвертых, кадилом махают вперед-назад, а не над головой;

В-пятых, прихожанки не *****;

В-шестых, Христа распяли евреи, а не менты;

В-седьмых, в священном писание кроме Божьей Матери никакой другой не упоминается;

В-восьмых, нужно говорить не «****** тебе грешник», а «Господь вам все простит»;

В-девятых, было 12 апостолов, а не ***** дюжина апёздолов;

В-десятых, по окончанию службы надо отпускать с миром, а не посылать на ***;

В-одиннадцатых, молитва заканчивается словом «Аминь», а не словами «все ******, расходимся»
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Боротьба за відновлення УПЦ КП лише починається! Ніякі спроби віджати Українську Церкву і Київській Патріархат не пройдуть! Хай той петін вилупок Іпіфаній йде до петі в його особисту церкву в поместьє його та там і освячує петіне бабло! УПЦ КП була і буде незалежною і від Москві і від стамбула!
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Вот именно Киевский патриархат как раз таки от Москвы и зависим - если я правильно понимаю организацию сей системы.

А ПЦУ - от Стамбула.

А если обьявить независимость в одностороннем порядке - так вообще станешь раскольником, которого никто не признаёт.
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Це якась маячня або свідома брехня. Коли і як КП залежав від москви ?
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А к чему тогда была вся эта история с томосом, если Киевский патриархат был независим? Вроде как всё было затеяно для того чтоб получить независимость от Москвы.

Так и переведите все церкви в Киевский патриархат, а не затевайте представление с томосом (который один хрен - независимости церкви Украины не даёт).
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Томос - це петіна забаганка та спроба розколоти суспільство за допомогою клерікальних обструкцій. І ця спроба вдалась! Купа людей божевільно кричали "Томос!Томос!Томос!" взагалі не в змозі пояснити собі та оточуючим навіщо і чому.
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нє, ну ви, "святі отці", вже якось там договоріця, бо люди до баптістів та крішнаїтів підуть, або, вопщє, в бєзбожнікі
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Єпифаній сходить, чому б і не сходити, корона не впаде.
А от Філя свій авторитет потихеньку розтринькає на сварки за главенство. Жаль, а міг би увійти в історію церкви, а не вляпатися. Пам'ятають то останні діяння, а не весь шлях.
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никогда эти ряженные сектанты не будут едины. всегда они будут делить кормушку и мешать друг другу урвать кусок пожирнее.
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пахан стрєлку забіл, а маладой нє по-панятіям
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Клоун у власти, цирк в стране и похоже уже и в церкви........
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бизнес и еще раз бизнес ваши духовные дела и поэтому пошли вы все- платьеносы в жопу
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філарет так само невгамовний як петя..

не можуть зупинитися і зрозуміти, що їх час пішов
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та Яхве з ними, але вони нагадять: Філя - вірунам, а Петя - всім.
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Да, был Великий Филарет, ревнитель и хранитель Украинской Церкви.
Но превратился в скандального старикашку филю.
Очень жаль, многие его очень уважали...
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Любая религия это опиум , используемый как средство для обогащения индивидуумов занимающихся отправлением религиозных культов.
А теперь главный вопрос: Кто. Когда. И каким документом уполномочил самозванцев в рясах выступать от имени Бога?
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Как бы не было прискорбно, но предвыборная афера Пороха с томосом может стать концом украинской церкви. Епифаний это не личность, а обычный шут на побегушках у власти. Врядли он сможет противостоять тому же Онуфрию. Это как слон и Моська
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Очень даже возможно. Крайне умная стратегия непрямых действий со стороны Пети и его московских кураторов! Сейчас смерть Филарета и Церковь останется без ясных лидеров и в обстановке хаоса. Это будет реальной проблемой. А откопал (другого слова не найдешь) и взрастил эту проблему лично сам Порошенко.
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Фiларету варто було б пояснити суспiльству весь цей срач, який виставляє країну в дуже поганому вигляді. Ми підставляємо США та Константинополь, і якщо не буде залізобетонного виправдання таких дій, на нас покладуть з приладом ще на сторіччя.
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А что тут объяснять? Вариант с томосом для УПЦ КП лежал у Константинопольского патриарха уже два десятилетия. Тогда просто Филарет был моложе и не позволил принять этот томос с драконовскими условиями. Был Киевский патриархат с центром в Киеве, а стала митрополия с центром в Стамбуле и это очень важно. По поводу признания, так ниодна церков в мире не признала этот томос. Соответственно никто не станет на защиту если что.
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Мурзік с Дидовиком, кацапня ви сраная, уё не срувесну звиздеть.
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"ми підставляємо США і Константинополь" І після цього можна говорити про якусь самостійну державу????
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Церковный срач свой со своими дерибанами, публикуйте в цековных газетах, задолбали, пользы ноль, а нытья на всю страну.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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