 "Номинационный комитет", - советник Зеленского Данилюк рассказал, как будут назначать министров и замов

Об этом Данилюк рассказал в интервью изданию LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.
Комитет будет включать в себя от трех до пяти ключевых членов команды, которые будут рассматривать претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.
По словам Данилюка, кандидат на топ-должность при президенте Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Его должны будут утвердить все интервьюеры.
Данилюк подчеркнул, что на первом этапе нужно отобрать десятки людей.
"Но не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов, а не так, как Петр Алексеевич мне хотел навязать замов в Минфин", - подчеркнул экс-глава ведомства.
Данилюк добавил, что если в команде Зеленского начнутся договорняки, квоты, списки, то "качественные люди во власть не пойдут". Он высказал мнение, что успех президента Зеленского будет зависеть от того, соберет ли он "команду профи с правильными ценностями".
поощрение? тогда за что, оные выиграли войну, усилили армию рокетами-танками, тылами,...???
ничего нового нету,
на передовой грязь и антаматы 1967 года выпуска как и было в 2014..
на полигоне ширлан -болото, как и было 2014.
склады взорваны =- отстреливаться нечем, патронного завода нету.
перекрашенные допотопные бмп1?? не смешите мои тапочки.
на высший уровень продвинулись только милиции-беркутня -кугуаров 10 типов (для чего??)
выпущены для подвоза беркутни с новых петровцев по раду бить народ палками и ставить атошников на снег на колени.
а больше??
ну еще появились гладковские, пашинские, и прочая мразь.
Ответ - Нельзя, потому что советчики будут мешать.
Не можно щоби державою керували взагалі люди із вулиці, про яких ніхто не знає і які ніколи не були у владі. Ось хтось знає хто цей Аваков?
А вероисповедание будут учитывать?...
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот-Васька всё жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.(с)
P.S. Хоча чувак крім корпоративів і гулбяну в Турціях та Єгиптах нічим не занятий, тому й порівняння такі.
Ведь от действий команд КВН еще никогда не было дефолта.
А учитывая заявления Бени о росте ввп страны на 50% в год..так тем более...
так что засуньте ваши "тройки" для назначений сами снаете куда:
""Согласно действующей редакции Конституции Украины, Верховная рада играет ключевую роль в процессе формирования правительства Украины. Именно к компетенции парламента относится назначение премьер-министра. Данное назначение производится формально по представлению президента, но глава государства при внесении данного представления обязан принять кандидатуру, предложенную коалицией депутатских фракций, в которую входит большинство депутатов Верховной рады. Президент не может отвергнуть кандидатуру от коалиции по политическим соображениям, а только лишь, если нарушены установленные Конституцией Украины и законодательством условия внесения кандидатуры, или же предложенная кандидатура не соответствует требованиям к члену правительства, установленным законодательством.
Помимо премьер-министра, Верховная рада назначает и увольняет всех остальных членов правительства (министров обороны и иностранных дел - по представлению Президента, остальных членов Кабинета министров - по представлению премьер-министра), по представлению премьер-министра - также председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Фонда государственного имущества. Увольнение всех названных должностных лиц Верховная рада может осуществлять и по своей инициативе без представлений Президента или премьер-министр" (Википедия)
(Выделено мной)
СусанинЗеленский-герой?
Идите вы нафиг, я сам тут впервой."
Министром МИД должна быть Елена Зеркаль / любого другого кандидата не видно просто в упор /
после включения амнистеи 5% за награбленное за 25 лет бабло укр чиновниками и ентим самым данилюком с его квартирами в лондоне??
готовь репертуар,только не забудь утвердить перед пением тут.
уже видели мы енти камитеты атборные для судей и прочих назека-антикорбюро,..... прочего дерьма.
выбирали за 5 лет ужо 9 штук разных антикор контор.
результаты их работы есть??
даааа,
вернули за прошлый год бюджет 5 000$ - ну и рыбок покомили у себя в кабинете с шторами за 50 000$.