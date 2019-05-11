 "Номинационный комитет", - советник Зеленского Данилюк рассказал, как будут назначать министров и замов

Об этом Данилюк рассказал в интервью изданию LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.



Комитет будет включать в себя от трех до пяти ключевых членов команды, которые будут рассматривать претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.

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По словам Данилюка, кандидат на топ-должность при президенте Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Его должны будут утвердить все интервьюеры.



Данилюк подчеркнул, что на первом этапе нужно отобрать десятки людей.



"Но не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов, а не так, как Петр Алексеевич мне хотел навязать замов в Минфин", - подчеркнул экс-глава ведомства.

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Данилюк добавил, что если в команде Зеленского начнутся договорняки, квоты, списки, то "качественные люди во власть не пойдут". Он высказал мнение, что успех президента Зеленского будет зависеть от того, соберет ли он "команду профи с правильными ценностями".