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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1190) Данилюк Александр (321)

 "Номинационный комитет", - советник Зеленского Данилюк рассказал, как будут назначать министров и замов

Экс-министр финансов и советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что для выбора кандидатур на должности министров и их заместителей команда Зеленского сформирует "номинационный комитет".

Об этом Данилюк рассказал в интервью изданию LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Комитет будет включать в себя от трех до пяти ключевых членов команды, которые будут рассматривать претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате должно быть принято консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения.

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По словам Данилюка, кандидат на топ-должность при президенте Зеленском должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев. Его должны будут утвердить все интервьюеры.

Данилюк подчеркнул, что на первом этапе нужно отобрать десятки людей.

"Но не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов, а не так, как Петр Алексеевич мне хотел навязать замов в Минфин", - подчеркнул экс-глава ведомства.

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Данилюк добавил, что если в команде Зеленского начнутся договорняки, квоты, списки, то "качественные люди во власть не пойдут". Он высказал мнение, что успех президента Зеленского будет зависеть от того, соберет ли он "команду профи с правильными ценностями".

Источник: https://censor.net.ua/n3126368
 
 
 Топ комментарии
 
"Номинационный комииет".."квалификационная комиссия".. Побольше заумных слов и терминов-пипл схавает. А в итоге,как обычно-большой х@р на блюде.
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😀Наркоматы...как при сралине...и тройки революцЫоные...
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нафіга ті комітети, якщо остаточне слово за бенею?
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Данилюк - это тот, которого Коломойский назвал "шавка"?
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Тот самый...теперь он как шавка лижет пятки Бене...
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На днях был опубликован официально указ Президента Украины №183/2019 о присвоении генеральских званий 17 офицерам и генералам ВСУ, ранее указами 6 генеральских званий было присвоено в Госпогранслужбе и 1 звание - в СБУ.24 генеральских звания от Порошенко: кто заслужил, а кому "подарили" - 24 Канал "Номінаційний комітет", - радник Зеленського Данилюк розповів, як будуть призначати міністрів і заступників - Цензор.НЕТ 5142
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І що? У чому зрада? Заслуги цих людей хто має оцінити, новобраний? при якому вони не працювали і який ще пару років буде намагатись зрозуміти де він і що робити?
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)(уета всяка там написана. звання генерала - штатно посадове. і не являється нагородженням чі заохоченням
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не понятно, енти генеральные должности - это для чего??
поощрение? тогда за что, оные выиграли войну, усилили армию рокетами-танками, тылами,...???
ничего нового нету,
на передовой грязь и антаматы 1967 года выпуска как и было в 2014..

на полигоне ширлан -болото, как и было 2014.

склады взорваны =- отстреливаться нечем, патронного завода нету.

перекрашенные допотопные бмп1?? не смешите мои тапочки.

на высший уровень продвинулись только милиции-беркутня -кугуаров 10 типов (для чего??)
выпущены для подвоза беркутни с новых петровцев по раду бить народ палками и ставить атошников на снег на колени.

а больше??

ну еще появились гладковские, пашинские, и прочая мразь.
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Номінаційний комітет... замість того щоб зменшити кількість чиновників створюють ще один комітет. Їм же гроші треба платити і немалі. Тепер ці комітети будуть створені в областях ,районах, бо там же також чиновників треба призначати. Це мільярди гривень тілько на зарплату комітетчикам. Знову ж таки це нова ланка корупції. І все вернеться на круги своя.
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Вопрос к армянскому радио - Можно изнаиловать женщину на центральной площади?
Ответ - Нельзя, потому что советчики будут мешать.
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Я все розумію. Суспільство вимагає нових людей у владі, але ж усьому є межа!!??
Не можно щоби державою керували взагалі люди із вулиці, про яких ніхто не знає і які ніколи не були у владі. Ось хтось знає хто цей Аваков? "Номінаційний комітет", - радник Зеленського Данилюк розповів, як будуть призначати міністрів і заступників - Цензор.НЕТ 2062
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Бла, бла-бла. Как Беня скажет, так и будет. Только о каких десятках оно лепит? Два министра под началом у преза, остальное назначает Рада, а там у Зебени будет полный пролет. Да, и за Зебениных Рада не проголосует.
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" номинационный комитет" это почти как в Каннах или Лос- Анджелесе Господи, какую же х..ь они несут и я так понимаю что этот "комитет" в Тель Авиве
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в очках и с бородой, и уже выставил ценники за кресла
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в очках и с бородой, и уже выставил ценники за кресла

А вероисповедание будут учитывать?...
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Вовік! Пожалій Мародера! Ну не можна його так смачно возити пикою по його ж лайну!!! "Номінаційний комітет", - радник Зеленського Данилюк розповів, як будуть призначати міністрів і заступників - Цензор.НЕТ 7788
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Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот-Васька всё жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить попустому,
Где нужно власть употребить.(с)
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Яка різниця що думає "Наташа" з турецького готелю про туриста? Її робота клієнта ублажнять.
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Краще б Зе закінчував зі своїми порівняннями. А то ще про шльондру не забули, а він вже встиг Україну до номера в африканському готелі прирівняти !

P.S. Хоча чувак крім корпоративів і гулбяну в Турціях та Єгиптах нічим не занятий, тому й порівняння такі.
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Нет, что Вы.
Ведь от действий команд КВН еще никогда не было дефолта.
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С такими иканамистами как в зекоманде...такой сценарий развития событий очень вероятен...
А учитывая заявления Бени о росте ввп страны на 50% в год..так тем более...
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это тот, которого каломойша в интервью назвал "шавкой" ? ))) могу представить себе, кого они там наберут в труппу артистов-экономистов!!! если уряд Гройсмана критикуют за некоторые решения, а этого юношу вышвырнули за непрофессионализм и коррупцию, чего же они насобирают....
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"....с правильными ценностями"....- а вот с этого места пАпадробней можно - разжуйте тем зЭбилам "Номінаційний комітет", - радник Зеленського Данилюк розповів, як будуть призначати міністрів і заступників - Цензор.НЕТ 7141 , ато они еще вверованы
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Номінаційний оскарівський комітет
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Є пропозиція відправити Зе на шоу "міняю жінку" і поміняти його, років так на п'ять, на президента Сингапуру.
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"*********"(С), вы там закусывайте, а то запамятовали обязанности Верховной Рады.
так что засуньте ваши "тройки" для назначений сами снаете куда:

""Согласно действующей редакции Конституции Украины, Верховная рада играет ключевую роль в процессе формирования правительства Украины. Именно к компетенции парламента относится назначение премьер-министра. Данное назначение производится формально по представлению президента, но глава государства при внесении данного представления обязан принять кандидатуру, предложенную коалицией депутатских фракций, в которую входит большинство депутатов Верховной рады. Президент не может отвергнуть кандидатуру от коалиции по политическим соображениям, а только лишь, если нарушены установленные Конституцией Украины и законодательством условия внесения кандидатуры, или же предложенная кандидатура не соответствует требованиям к члену правительства, установленным законодательством.
Помимо премьер-министра, Верховная рада назначает и увольняет всех остальных членов правительства (министров обороны и иностранных дел - по представлению Президента, остальных членов Кабинета министров - по представлению премьер-министра), по представлению премьер-министра - также председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Фонда государственного имущества. Увольнение всех названных должностных лиц Верховная рада может осуществлять и по своей инициативе без представлений Президента или премьер-министр" (Википедия)

(Выделено мной)
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Ну хоть какая то страховка от премьера - торговца трусами,министра соцзащиты - идиота-коррупционера,балбеса-зека генпрокурора,хитрожопого афериста заведующего нафтогазом и охреневшего от безнаказанности вора на должности зам СНБО.
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"Куда ты завел нас, Сусанин Зеленский-герой?
Идите вы нафиг, я сам тут впервой."



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Треба узаконити посаду «Бос президента» і не дурити Українців!
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Таки да, ещё осталось в Украине, шо можно спи.... и номинанты должны быть достойны месту на которое их номинируют, как советовал мудрый Беня. "Номінаційний комітет", - радник Зеленського Данилюк розповів, як будуть призначати міністрів і заступників - Цензор.НЕТ 3665
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Поднакопила жирок Украина...шерстью обросла...Беня решил что пора доить и стрич...
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Может кто им объяснит, что это не КВН и тут номинаций не может быть. Д*билы бл*
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Аваков - премьер, а Зеленский английская королева. Пазлы сложились. Вот вам сильная рука и обхохочешься.
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С трудом прочитал такую информацию - она вообще для кого написана?. Во-первых, любой Президент набирал в свою команду лучшие кадры, во-вторых любому Президенту известна кадровая истина - собака, которая хорошо бегает за телегой летом, так же хорошо будет бегать за санями зимой, в третьих люди придут в систему и от этого никуда не деться, все эти разговоры - мы наш, мы новый мир построим чистой воды профанация, в - четвертых ни у кого нет волшебной палочки, не тешьтесь иллюзиями, всем будет трудно. Вопрос только в одном - где мы окажемся после этого "трудно"
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Не " где мы окажемся после этого "трудно", а как глубоко в жопе мы окажемся.
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Так це ж принципово нове, передове бачення у керуванні державою. Треба скоріш впроваджувати, поки американці, англійці, французи та інші німці не додумалися. Оце так розум! Оце так постать! Скеля!
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Коломойській І.В. уже тиждень розказує хто може бути на посадах а вони для Вас рішили розіграти сценку тіпа що це вирішує Номінаційний комітет,хавайте лохи дальше.
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"Народ", тепер "Національний комітет". Як ще для лохів Коломойського назвуть?
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Все эти комитеты ,конкурсные комиссии, как показал опыт последних 4-х лет это полная туфта и в условиях Украины абсолютно не работают. Показателен пример по выборам конкурсной комиссией в 2015г. начальника фонда занятости,который буквально через две недели после своего утверждения попался на взятке кажется 600тыс. грн.,не помню,что потом с ним стало, но точно не посадили.То же самое произошло с Насраловым и двумя пухляками по выборам в спецпрокуратуру, которых уже все знают. И это только, что на поверхности. Из этой ситуации есть только один выход-сам президент,премьер и другие руководители должны выбирать подчиненных министров тщательнейшим образом и что называется, "своими руками". Так в основном и происходит в развитых странах. Так и должно происходить и у нас. В этих комиссиях никто ни за что не отвечает, а президент отвечает.
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Никто на эту комиссию из нормальных не придет, зная что вакансия будет заполнена другим человеком, которого за руку заведут и за руку выведут. Не решил до этого вопрос - сиди дома
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Да, The получил большой кредит доверия, но полученную власть нужно ещё удержать и правильно то есть в интересах избирателей её пользоваться - потому что украинцы очень быстрые на расправу.
Министром МИД должна быть Елена Зеркаль / любого другого кандидата не видно просто в упор /




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А відколи це в нас президентська країна стала? Референдум(за ініціативою новообраного) був чи що?
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ДА -ДА при Порошенку назначения проходили "прозоро", Порошенко назначал "известных ВСЕМ" только ему! ИЗ числа своих людей. А теперь порохоботы пытаются всё свалить с больной головы на здоровую, ОНИ думают, что они такие УЖ умные, А все остальные глупые. ВАШЕ время господа закончилось, вам давным давно пора выходить, А вы как бараны стоите НА месте, и НЕ даёте другим ЛЮДЯМ двигаться В перёд.
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"и НЕ даёте другим ЛЮДЯМ двигаться" - читайте Caps Lock)))
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а что ты будешь петь тут через месяц-второй после поступления зеленского в кабинеты??

после включения амнистеи 5% за награбленное за 25 лет бабло укр чиновниками и ентим самым данилюком с его квартирами в лондоне??

готовь репертуар,только не забудь утвердить перед пением тут.
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Кроме депутатов, теперь нам придется еще и банду советников кормить!
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"Номинационный комитет", - советник Зеленского Данилюк рассказал, как будут назначать министров и замов





уже видели мы енти камитеты атборные для судей и прочих назека-антикорбюро,..... прочего дерьма.
выбирали за 5 лет ужо 9 штук разных антикор контор.

результаты их работы есть??
даааа,
вернули за прошлый год бюджет 5 000$ - ну и рыбок покомили у себя в кабинете с шторами за 50 000$.
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тот кого завернет этот коммитет должен подать в суд по статье присвоение властных полномочий
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Номинационный комитет", - советник Зеленского Данилюк рассказал, как будут назначать министров и замов
 
 
 
 
 
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