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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1178) США (14943) Трамп (2240)

 Адвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину для встречи с Зеленским "из-за яростных атак", - The New York Times

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, который должен был приехать в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, отменил свой визит.

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает Цензор.НЕТ.

Причиной отмены визита стали "яростные атаки", которым подвергли Джулиани после анонсирования визита в Украину. Его обвинили в поиске иностранной помощи для переизбрания Трампа в 2020 году.

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Он в ответ обвинил демократов в попытке выставить поездку в негативном свете, перекрутить ее смысл.

"Они говорят, что я планировал вмешаться в выборы (президента США 2020. - Ред.). Чушь. Все перекручено", - заявил Джулиани.

Напомним, накануне стало известно о визите Джулиани в Киев для встречи с новоизбранным президентом Зеленским. По данным The New York Times, адвокат Трампа хотел убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома и таким образом помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3126364
 
 
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И это еще Владимиру Александровичу булаву не дали..... Адвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину для встречи с Зеленским "из-за яростных атак", - The New York Times - Цензор.НЕТ 2273 Адвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину для встречи с Зеленским "из-за яростных атак", - The New York Times - Цензор.НЕТ 3569
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А хто це такий адвокат трампа, що за державна посада??? Нам решал не потрібно! Нам би від своїх гнид решал позбавитись. А то з їхніми договорняками знову втратимо державність!
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Такаж державна посада як юрист Коломойского та Зеленского в одній іпостасі Бога отця і сина))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Трампа Джулиани отменил визит в Украину для встречи с Зеленским "из-за яростных атак", - The New York Times
 
 
 
 
 
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