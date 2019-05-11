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 В аэропорту Таллина изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе. ФОТО

Международный аэропорт Таллина имени Леннарта Мери исправил написание украинской столицы латиницей в соответствии с украинской транслитерации.

Об этом сообщили украинские дипломаты в Эстонии и Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написания верно. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - написала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter.

В аэропорту Таллина изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе 01

Смотрите также: В аэропортах Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv, - посольство Украины. ФОТО

В этот же день украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в Финляндии Илья Квас распространил заявление аэропорта Хельсинки с комментарием, что "Аэропорт Хельсинки Вантаа в процессе изменения на правильное написание города Киева".

В аэропорту Таллина изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126356
 
   
 Топ комментарии
 
Чудова новина. А ось коли ти, Цензор, перестанеш свої новини перекладати з мокшанської на українську з годинними запізненнями. Я так розумію, рюзькемовність- то твій костиль. Можеш 8абанювати. Це вже було. Саме через це.
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Небывалая победа Украинской экономики! Как теперь товарооборот рванет!
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кто бы
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даже не изменил,а хотя бы хоть раз написал DNIPRO
Миллионный город - 3 рейса в сутки
абалдеть В аэропорту Таллинна изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе - Цензор.НЕТ 910
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Ну наконец-то. Заживёёёём
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-Он стал похож на Арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. (с)
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Чудова новина. А ось коли ти, Цензор, перестанеш свої новини перекладати з мокшанської на українську з годинними запізненнями. Я так розумію, рюзькемовність- то твій костиль. Можеш 8абанювати. Це вже було. Саме через це.
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Я теж тут саме через запізнення україномовної версії.
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Це ж мовна дискримінація. У них українською висить новина ще за 12-ту годину. Пишу Бутусову, а вони мене банять. Невже можна бути такими українофобами? Був би редактор україномовним, не ганьбився б так.
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Аналогічно. Пишу - виправте автоматичне відкриття сторінки з рос. мови на українську. А у відповідь - бан. Козли? Факт.
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Було хоч і латиницею, але всеодно парускі.
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Может мне кажется, но в новой транскрипции, звуко буквенный фонетический разбор, больше подходит, для биллиарда. Звучит как подставка для киёв. Возможно в большинстве европейских языков так и надо, но в британском и американском языке, старый вариант написания правильный. А вообще то непонятно мне эта возня с написанием. Когда коту делать нечего....
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Именно так. Я же и говорю, что kyiv звучит в английской как то типа кей вай ай вей.
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Мы так дойдем шо будет Wi-Fi не правильный . А там уже до Википедии не далико. В аеропорту Таллінна змінили написання Київ на Kyiv. Гельсінкі на підході - Цензор.НЕТ 2601
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Не бреши. Польське місто Gdynia чомусь правильно читається і ніякі запоребрики не радять його пеhейменовувати в Gdinia.
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Что *****, что ***** - все-равно путен получается
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скоро мародер отправится на помойку и дело пойдёт быстрее
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В множественном числе дно.
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Да, наконец то эпоха бедности закончится
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Небывалая победа Украинской экономики! Как теперь товарооборот рванет!
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Фонограф ___ - ага...

название на хлеб не намажешь...и задницу ею после не подтерешь...
Фсе что не касается жратвы не наше енто... В аеропорту Таллінна змінили написання Київ на Kyiv. Гельсінкі на підході - Цензор.НЕТ 4880
Интеллигентики вшивые дурью маютца...
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Ну, куев так куев. А чего меня тогда за это банят?
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В английском нет украинского звука "и", додумались заменить буквой "Y", некоторые англоязычные читают, как "Кайив", кто не знает, хотя английская "i" звучит что-то между украинскими "i" и "и"
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А в слове Київ нет звука "Е". Так что пусть англичане и америкосы свои проблемы решают сами. И в Ландоне, и в Уошингтоне.
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ну да, сложно транслитерировать, лучше варианта и не придумаешь, все таки разные языковые группы
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Блин, было бы чему радоваться. На борту МАУ и на посадочных пишут Kiev. Съешьте.
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Так как и во всем: Микрон и Меркель, че вы торгуете с Путиным?
- А вы?
- А нам можно - он ведь на нас напал - не на вас. Дайте санкций и кредит и в НАБУ аудит.
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В аэропорту Таллинна изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе конешно БОЛЬШАЯ победа, это не "диаметрально противоположная ситуация. Периодические президентские передачи армии подремонтированной советской техники сопровождаются коррупционными скандалами. Увеличение оборонных ассигнований прямо пропорционально расширению оборонного бизнеса подконтрольных властной верхушке предприятий. Аудиторские выводы о вопиющих злоупотреблениях в "оборонке", многочисленные расследования отечественных СМИ, скандальные материалы в иностранной прессе - практически безрезультатны. Ноу-хау по защите коррупционных схем - беспрецедентны по их откровенности и наглости. Двухклановая система снабжения силовых структур (ВСУ, НГУ, ГПСУ) работает по принципу "это наша корова, и доить ее будем мы". Конкурентность между своими завершается "договорняками" с нарезанием кусков ГОЗ (государственного оборонного заказа). Все новички-идеалисты, имевшие неосторожность самостоятельно, без "крыши", предложить милитарный продукт, очень быстро оказываются перед выбором: или работаешь под одной из двух вертикалей, или не работаешь никак. Пример - Инженерная группа "Арей". После презентации своих разработок в ВСУ и подписания Общих решений с Минобороны о включении этих разработок в государственный оборонный заказ предприятие было... https://zn.ua/internal/oboronka-zhdet-prikazov-317204_.html "Оборонка" ждет приказов
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Ну Куів так Куів............... А що від цього міняється?
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ну вот даже до такого эстонца как ты, наконец-то дошли правила орфографии 🤣
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Ахаха, бохом-бохом. Один поп-шоколадолиз высрал даже: "бох дал нам мобильную связь".
Долго "ржал" над высером. И ЭТО всерьез считает всех быдлом а себя Ылитой.
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А КОЛИ ВЖЕ САМ ОМОСКАЛЕНИЙ БОРИСПІЛЬ НАЧНЕ ПИСАТИ В КИЄВІ "KYIV"???!!!
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Не зрозумів - тепер потрібно ж писати так:"А КОЛИ ВЖЕ САМ ОМОСКАЛЕНИЙ БОРИСПІЛЬ НАЧНЕ ПИСАТИ В КУІВІ "KYIV" ?
Чи - ні?
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як ти такий філолог, то подивись, як написано тобі нік-де таке бачив?)
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Хорошее видео нашего десантника Ананьева (который плюнул в рожу парашному десантнику-фуфломёту).
ЧОМУ ТРЕБА ПЕРЕХОДИТИ НА УКРАЇНСЬКУ?

https://youtu.be/Ma5ad7k9Gbs
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ аэропорту Таллина изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе. ФОТО
 
 
 
 
 
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