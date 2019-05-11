 В аэропорту Таллина изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе. ФОТО

Об этом сообщили украинские дипломаты в Эстонии и Финляндии, передает Цензор.НЕТ.
"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написания верно. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - написала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter.
В этот же день украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в Финляндии Илья Квас распространил заявление аэропорта Хельсинки с комментарием, что "Аэропорт Хельсинки Вантаа в процессе изменения на правильное написание города Киева".
где бы
даже не изменил,а хотя бы хоть раз написал DNIPRO
Миллионный город - 3 рейса в сутки
абалдеть
никаких киЁв
название на хлеб не намажешь...и задницу ею после не подтерешь...
Фсе что не касается жратвы не наше енто...
Интеллигентики вшивые дурью маютца...
- А вы?
- А нам можно - он ведь на нас напал - не на вас. Дайте санкций и кредит и в НАБУ аудит.
Долго "ржал" над высером. И ЭТО всерьез считает всех быдлом а себя Ылитой.
Чи - ні?
ЧОМУ ТРЕБА ПЕРЕХОДИТИ НА УКРАЇНСЬКУ?
https://youtu.be/Ma5ad7k9Gbs