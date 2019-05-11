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 Враг за сутки 12 раз применил оружие на Донбассе, включая запрещенное: ранен один украинский воин

10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Травневое, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

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За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка;
- дважды из автоматических станковых гранатометов - около Авдеевки;
- дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - у населенного пункта Новолуганское;
- из минометов калибра 120 мм - у Попасной;
- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;
- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Майорск.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 10 Мая двое оккупантов получили ранения.

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С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Враг за сутки 12 раз применил оружие на Донбассе, включая запрещенное: ранен один украинский воин 01
Враг за сутки 12 раз применил оружие на Донбассе, включая запрещенное: ранен один украинский воин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126355
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте мне булаву, надо просто перестать стрелять....
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Кіпіш організовував похорон для кєнта і за одно собі "порішав". Ху..лє машина 2 раза їздити буде . Двоє марадьорили і двоє "в рай"(по путлєру)
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Дайте мне булаву, надо просто перестать стрелять....
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Нє, він пошле нафіг різні мінські домовленості і асвабадіт Думбас.
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Ще нічого не зроблено і нема що самій приумувати різні сценарії. А от шоколадний уже стільки натворив,що пора до лігітімного в Ростов .
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апаршин сдаст в аренду русским скоро крим и азовское море как излишки а потом и все остальное
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Кіпіш організовував похорон для кєнта і за одно собі "порішав". Ху..лє машина 2 раза їздити буде . Двоє марадьорили і двоє "в рай"(по путлєру)
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Пресс-конференции проводят не на каналах, а в пресс центрах, куда могут прийти журналисты с разных изданий и телеканалов
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12 раз, соответственно по правилам ведения войны Украина должна была 120 раз применить оружие. Ну и какими результатами порадуете тех кто кормит, одевает и вооружает.Украинцев. Ась. Говорить громче, а то плохо слышно рапорт.
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там усе добре, наші воїни рогатим дали гарно.... та ще і трошке своєї землі відбили....
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Желаем нашему воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Люцифер писал что будет так еще месяц назад

Враг за сутки 12 раз применил оружие на Донбассе, включая запрещенное: ранен один украинский воин - Цензор.НЕТ 886

Враг за сутки 12 раз применил оружие на Донбассе, включая запрещенное: ранен один украинский воин - Цензор.НЕТ 9501
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть раміянським окупантам та путін-*****!!!!
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Скорейшего и полного восстановления раненому герою!
А москалям и их собакам, как всегда - долгой и лютой смерти!
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Одужання нашому пораненому воІну. Тримайся, хлопче.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 12 раз применил оружие на Донбассе, включая запрещенное: ранен один украинский воин
 
 
 
 
 
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