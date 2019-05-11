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 Киевские новости, Общество
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 Центр Киева перекроют 12 мая из-за марафона

В воскресенье, 12 мая, будет запрещено движение всех видов транспорта в центре столицы от Национального спортивного комплекса "Олимпийский" до станции метро Шулявская из-за "Киевского Евро Марафона".

Как говорится в сообщении КГГА движение будет запрещено с 08:00 до 15:30, передает Цензор.НЕТ.

"12 мая в 9:00 в столице стартует "ІV Киевский Евро Марафон" ("ІV Kyiv Euro Marathon"). Проведение спортивного события поддержано распоряжением КГГА №747. Документом предусмотрен запрет движения всех видов транспортных средств с 08:00 до 15:30 12 мая по маршруту забега", - отметили в КГГА.

Движение транспорта будет запрещено по следующему маршруту марафона: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").

Отмечается, что в марафоне примут участие более 3 тыс. участников из разных стран мира.

Для участников подготовили дистанции в 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командную марафонскую эстафету и детские забеги.

Согласно сообщению, марафон проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств - членов ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126354
 
 
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с 22 апреля все еще ждешь в Борисполе? Сочувствую.
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А на финише ленточка буде куме?
-Мабуть.А що?
-Та я вже знаю,хто перший с ножницами прибежит Центр Киева перекроют 12 мая из-за марафона - Цензор.НЕТ 254
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Виталя, а Володя бежит ? Все бегут и Петро бежит и Юра с Ириной тоже бежит, Олег с сыном в группе преследователей, даже Степан с Бирюковым в конце колоны. Центр Киева перекроют 12 мая из-за марафона - Цензор.НЕТ 7501
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