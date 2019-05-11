 Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Установлено, что наместник Монастыря всех святых Киева епископ Севастьян около 19:30 25 мая 2018 года прибыл в помещение Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенной на ул. Пушкинская, 36 в Киеве. На суде он пояснил, что прибыл в патриархию к Филарету и принес ему книгу, в частности издание "За кулисами алтаря, как дальше жить?".

В коридоре церкви он встретился с монахиней Варварой, которая стала на него кричать и не пускала к Филарету, который трапезничал на кухне.

Епископ на почве внезапно возникших к ней неприязненных отношений достал из своей сумки перцовый баллончик со слезоточивым газом и распылил его в лицо монахине. После инцидента священник сбежал.

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Монахиня Варвара получила химический ожог первой степени конъюнктивы обоих глаз.

В суде Севастьян чистосердечно раскаялся и принес извинения пострадавшей.

Суд принял во внимание его раскаяние, а также то, что священник занимается общественно полезным трудом, удовлетворительно характеризуется по месту службы и проживания, непосредственно принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области, не состоит на учете у нарколога и психиатра.

Напомним, 28 июля 2018 года в УПЦ КП сообщили, что епископ Севастьян якобы готовился к совершению покушения на патриарха Филарета, но его остановила эконом Патриархии монахиня Варвара.

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