EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  1040  17
Все про:покушение (779) суд (22097) УПЦ КП (455) Филарет (395)

 Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета"

Суд решил оштрафовать на 850 гривен внештатного епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьяна (Михаила Возняка) за нападение на монахиню Варвару в резиденции патриарха Филарета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Установлено, что наместник Монастыря всех святых Киева епископ Севастьян около 19:30 25 мая 2018 года прибыл в помещение Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенной на ул. Пушкинская, 36 в Киеве. На суде он пояснил, что прибыл в патриархию к Филарету и принес ему книгу, в частности издание "За кулисами алтаря, как дальше жить?".

В коридоре церкви он встретился с монахиней Варварой, которая стала на него кричать и не пускала к Филарету, который трапезничал на кухне.

Епископ на почве внезапно возникших к ней неприязненных отношений достал из своей сумки перцовый баллончик со слезоточивым газом и распылил его в лицо монахине. После инцидента священник сбежал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр

Монахиня Варвара получила химический ожог первой степени конъюнктивы обоих глаз.

В суде Севастьян чистосердечно раскаялся и принес извинения пострадавшей.

Суд принял во внимание его раскаяние, а также то, что священник занимается общественно полезным трудом, удовлетворительно характеризуется по месту службы и проживания, непосредственно принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области, не состоит на учете у нарколога и психиатра.

Напомним, 28 июля 2018 года в УПЦ КП сообщили, что епископ Севастьян якобы готовился к совершению покушения на патриарха Филарета, но его остановила эконом Патриархии монахиня Варвара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Патриарх Филарет хочет восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3126353
 
 
 Топ комментарии
 
Это слишком даже для нашего цирка.........
 показать весь комментарий
 
Суд принял во внимание его раскаяние, а также то, что священник занимается общественно полезным трудом,

Источник: https://censor.net.ua/n3126353

я бы поспорил ...
 показать весь комментарий
 
Чувствую, что скоро стану атеистом. Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета" - Цензор.НЕТ 3773 То гебня в рясах и на мерсах, а теперь вот это..... Нет слов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Суд принял во внимание его раскаяние, а также то, что священник занимается общественно полезным трудом,

Источник: https://censor.net.ua/n3126353

я бы поспорил ...
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю, что Пётр Алексеевич должен наградить монахиню Варвару орденом "За мужество".
 показать весь комментарий
 
 
Штраф словно ремнём не пристегнулся в авто, а попрсту говоря мужик бабе с болончика брызнул, это просто позор ,не знаю какие там правила построения иерархии , но если и там нет порядка, уважения к друг другу и коммуникабельности, то о чём тогда можно говорить
 показать весь комментарий
 
внештатного епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьяна (Михаила Возняка) Источник: https://censor.net.ua/n3126353 Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета" - Цензор.НЕТ 164 А это еще что за ну на.... ? Про внештатных сотрудников и корреспондентов слышал. А епископов первый раз.....
 показать весь комментарий
 
Чувствую, что скоро стану атеистом. Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета" - Цензор.НЕТ 3773 То гебня в рясах и на мерсах, а теперь вот это..... Нет слов.
 показать весь комментарий
 
 
Это слишком даже для нашего цирка.........
 показать весь комментарий
 
 
вся їх обществєннобєсполєзная работа послє такого апсолютно бєссмислєна. ***** така церква, такі монашки, такі попи!?!?!?!
 показать весь комментарий
 
Так,а шо хотела Варвара от Севастьяна,що он её окропил из балончика? Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета" - Цензор.НЕТ 5583
 показать весь комментарий
 
 
а я как прочитал "В коридоре церкви он встретился с монахиней Варварой" так похабщины ждал, думал надругалась над старичком, в извращённой форме. Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета" - Цензор.НЕТ 6343
 показать весь комментарий
 
Я не пойму,зачем Сева,для защиты балончик носит,если его Бог защищает.И зачем Сева,пшыкал,когда можно подставить вторую щёку Варваре Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета" - Цензор.НЕТ 964
 показать весь комментарий
 
попы в разнос пошли? - еще раз, если по человечески не доходит - клювы захлопнули...
 показать весь комментарий
 
Отец Онуфрий отобедавши ,отправился осматривать..........
 показать весь комментарий
 
 
Установлено, что наместник Монастыря всех святых Киева епископ Севастьян около 19:30 25 мая 2018 года прибыл в помещение Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, Источник: https://censor.net.ua/n3126353

Один чудик брызнул в лицо другому - расследовали год, вопрос - сколько бы они расследовали, если бы Севастьян поставил монахине по лбу еще и шалбан? Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета" - Цензор.НЕТ 6660
 показать весь комментарий
 
В советском союзе после исповеди в церкви, священники выходили с черными губами, и говорило это о том, что священник твои грехи записывает на карандаш, а потом сливает инфу КГБ...
Так что не исключено, что 90 священников это стукачи, и все они из Мпц....
Прихвостни *****...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета"
 
 
 
 
 
 вверх