 Гройсман считает, что РФ будет принудительно выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Мы же знаем, что в том числе принудительно выдавали (российские, - Ред.) паспорта в украинском Крыму. По-разному находили возможности давления на людей, но "нет российского паспорта - ты ограничен в своих правах", это огромная проблема. То же самое сейчас пытаются делать на украинском Донбассе, это тоже недопустимо", - сказал премьер-министр.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выданные гражданам Украины паспорта страны-агрессора РФ будут признаны незаконными. Соответствующее решение принял Кабмин. Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что незаконность российских паспортов, выданных украинцам, будут определять по месту выдачи документа.