 Гройсман считает, что РФ будет принудительно выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Радио НВ".
"Мы же знаем, что в том числе принудительно выдавали (российские, - Ред.) паспорта в украинском Крыму. По-разному находили возможности давления на людей, но "нет российского паспорта - ты ограничен в своих правах", это огромная проблема. То же самое сейчас пытаются делать на украинском Донбассе, это тоже недопустимо", - сказал премьер-министр.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выданные гражданам Украины паспорта страны-агрессора РФ будут признаны незаконными. Соответствующее решение принял Кабмин. Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что незаконность российских паспортов, выданных украинцам, будут определять по месту выдачи документа.
Ну такой нужный и замечательный человек, что так и хочется сходить к нему на кладбище и возложить цветы.