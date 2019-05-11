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 Политика Украины
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 Гройсман считает, что РФ будет принудительно выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил, что Россия может принудительно выдавать свои паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Радио НВ".

"Мы же знаем, что в том числе принудительно выдавали (российские, - Ред.) паспорта в украинском Крыму. По-разному находили возможности давления на людей, но "нет российского паспорта - ты ограничен в своих правах", это огромная проблема. То же самое сейчас пытаются делать на украинском Донбассе, это тоже недопустимо", - сказал премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали сбор заявок на получение паспортов РФ в оккупированном Донецке, - представительство Украины при международных организациях

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выданные гражданам Украины паспорта страны-агрессора РФ будут признаны незаконными. Соответствующее решение принял Кабмин. Министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что незаконность российских паспортов, выданных украинцам, будут определять по месту выдачи документа.

Источник: https://censor.net.ua/n3126352
 
 
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Всех, получивших паспорта страны-агрессора вывезти в Московию на "не имеющих аналогов" Сухой Суперджет. Это будет для них наихудшим наказанием. https://www.youtube.com/watch?v=BRK7dgzTnuY
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Принудительно стать мокшанином для нормального человека вероятно что в падлу... Гройсман считает, что РФ будет принудительно выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4948 ну а те кто генетически склонны к Путину уже давно переметнулись в Казлобад.
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да, кто паспорт русский не возьмёт, будет за коммуналку по Украинским тарифам платить. Гройсман считает, что РФ будет принудительно выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8856
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"не допустимо" - но допустят ..... печалька.. по факту - ничего никто не сможет сделать с кремлем - факт на лицо! У меня товарищ живет в Кривом Роге, сам родом с Крыма, мать осталась у него там, так паспорт домой маме принесли, он даже в газа его не видел, так и лежит 5 год без подписи.. как то так...
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да не верьте этому "начинающему крупному политическому деятелю" он хочет свой блок в Раду пропихнуть, баллы набирает, или придумывает "отмазку" для своих. а видели очереди на референдум? так сейчас, в паспортных где документы собирают очереди с 6 утра занимают.
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Гройсман не устанно, каждодневно выдаёт всё новые и новые замечания, констатации, афоризмы, штампы, отзывы и призывы... Впрямь такую деятельность развёл, что теперь каждый гражданин Украины точно знает, что Гройсман очень нужен Украине и что она без него никуда... не выживет и зачахнет... пойдёт не тем путём... помрёт с голоду и растерзается внешними и внутренними врагами...
Ну такой нужный и замечательный человек, что так и хочется сходить к нему на кладбище и возложить цветы.
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Так в чем проблема. Запретите СМИ лезть к ним со своими вопросами - не будет слышно и видно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман считает, что РФ будет принудительно выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО
 
 
 
 
 
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