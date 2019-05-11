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 Общество
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Все про:полеты (53) лоукост (113) Ryanair (79)

 В зимний сезон Ryanair увеличит частоту полетов по 4 маршрутам в Украину

В сезон зимней навигации полетов ирландский лоукостер Ryanair увеличит частоту полетов по четырем маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что с 27 октября частота рейсов на линии Киев - Братислава увеличится с двух до трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один - по воскресеньям.

Кроме того, отмечается, что расширение полетов в Польшу затронет сразу два маршрута из Киева. С 28 октября Ryanair увеличит свое присутствие на линии Киев - Краков с четырех до пяти рейсов в неделю. Если сейчас полеты на этом маршруте выполняются по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, то в зимнем расписании самолеты будут летать по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В случае с рейсами из Киева в Варшаву Ryanair не увеличит число дней перелетов, однако расширит частоту с четырех до пяти в неделю за счет открытия с 1 ноября второго рейса по пятницам.Таким образом, маршрут Киев - Варшава станет первым среди украинских направлений Ryanair, на котором рейсы будут выполняться два раза в день.

Четвертое расширение затронет направление Киев - Барселона. Со 2 ноября полеты на этом направлении самолеты Ryanair будут выполнять пять раз в неделю, вместо четырех. В дополнение к рейсам по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в расписание внесен рейс по субботам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126351
 
   
 Топ комментарии
 
скоро ты опять начнешь видеть билеты исключительно от МАУ по 7500 гривень,

как это всегда было при монополии Игоря Валерьевича,

который ВАААЩЕ никак не связан с новым президентом
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Конечно увеличит если Ryanair за 40 баксов в Братиславу то хозяин клоуна со своим аэроотрядом в Україну приде порядок наведе за 120 баксов аж до Братиславы. А Ryanair за 40 баксов на хер бо они новые-старые братаны здесь думают и уверены шо они новые-старые хозяева Украины. Ну-ну.
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Где билеты по 5 евро? Открыл, ради интереса Братиславу - пару раз в месяц туда по 900 грн, в основном 2000-3000 грн.
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скоро ты опять начнешь видеть билеты исключительно от МАУ по 7500 гривень,

как это всегда было при монополии Игоря Валерьевича,

который ВАААЩЕ никак не связан с новым президентом
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Зато в Великую Британию можно долететь за £7.99 (8.80 евро).
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Из Борисполя до Лондона всего за 9(!) евро!!!! Невероятно!!! Спасибо Порошенко за безвиз и дешёвые билеты. Как хочется, чтобы Коломойский больше в Украину никогда не вернулся.
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Билеты на Барселону по 40 баксов тоже не считаю слишком дорогими.
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Конечно увеличит если Ryanair за 40 баксов в Братиславу то хозяин клоуна со своим аэроотрядом в Україну приде порядок наведе за 120 баксов аж до Братиславы. А Ryanair за 40 баксов на хер бо они новые-старые братаны здесь думают и уверены шо они новые-старые хозяева Украины. Ну-ну.
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а з Вільнюса у різних напрямках по 19Є, а чому в нас не такі ціни?
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но ругать надо рыжего сепара ахметку за то, что он бене дорого ликтричество продаёт
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На Рим Нiфiга немае-весь аеропорт Бенiними МАУ забитий. так само у Венецii i Мiланi
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ зимний сезон Ryanair увеличит частоту полетов по 4 маршрутам в Украину
 
 
 
 
 
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