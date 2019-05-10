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 Участие россиян в шествии "Бессмертного полка" свидетельствует о готовности повторить "подвиг предков", - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что участие россиян в шествии "Бессмертный полк" 9 мая в Москве свидетельствует о готовности повторить "подвиг по примеру великих предков, победивших в войне".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, пройти с портретом - значит осознать, что в генах заложено то же самое, что и дедов.

"Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности", - заявил Путин

"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", - добавил он

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Источник: https://censor.net.ua/n3126346
 
 
 Топ комментарии
 
Вова! Покажи приклад - піди на амбразуру.
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"подвиг предков", - по сталинским концлагерям шастать
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Путин активно готовит кацапов к полномасштабной войне у нас, в Беларуси и, возможно, в Казахстане. Хочет воссоздать СССР, шизоидная у него мания такая на фоне старческого слабоумия и психопатии.
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наших дебилов так тоже валом ходило. Так что путин может порадоваться.
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Дебил, нефть 30 за бочку и на этом все подвиги закончуться.
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Желаю рассейцам на следующее 9 мая,чтоб их президентом стал Жириновский!Люди не поверите,этот старый *****,быстро всех перекрестит и настанет в рашке тишина и покой.Там настолько пропитанное гомосеками общество,которые сейчас в диком напряге,что только дай им вождя подобного себе разрешающего всем,то же,что и себе и всё,забудут о войнах и обо всех звездецах.Вот когда читаешь их комменты,там всё на гомосековскую тему.Сплошь гомосятина и гомосятиной погоняет.А им пора начать друг друга активно того и всё,как рукой снимет.Тем более,столько голодных кавказцев бегает,а не зя ни тем,ни другим.Хотя сплошь и рядом.Только и читаешь,что очередной ослопас,натянул очередного кизяка!Как бы их направить на путь истинный,намекнув о досрочных перевыборах и президента Жириновского!Вот бы он разгулялся!
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Когда они уже все повторят и в землю-матушку их всех зароют...
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Пусть себе повторяют, никто ж не против. Главное, не допустить им выплеснуться из собственных границ.
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"Во второй мировой войне, развязанной Сталиным и Гитлером, было убито до 30 миллионов советских граждан только по официальной статистике.

Но убитые отмучились раз и навсегда. А сколько было раненых, искалеченных?
Ранено 46 миллионов 250 тысяч.
Среди них:
Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков.
Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи.
С изуродованными лицами 501342.
С кривыми шеями 157565.
С разорванными животами 444046.
С поврежденными позвоночниками 143241.
С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648.
Одноруких 3 миллиона 147.
Безруких 1 миллион 10 тысяч.
Одноногих 3 миллиона 255 тысяч.
Безногих 1 миллион 121 тысяча.
С частично оторванными руками и ногами 418905.
Так называемых "самоваров", безруких и безногих - 85942."
Вы это для себя хотите повторить, победобесы?
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27 млн это только военных. Общие потери около 40-41 млн. А общее снижение численности населения СССР за период войны составило около 52 млн.
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Да я в курсе. Это лишь напоминание: что именно они хотят для себя повторить. Нация агрессивных кретинов.
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Да и ещё хотят повторить без СССР когда РФ в два раза меньше, и во время войны на територии Украины и Беларуси каждый 5-й если не каждый 2-й был партизаном.
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козломордый фюхрер хочет забрать с собой в ад побольше кацапов перед тем, как подохнет.
почему оно вспоминает только Вторую Мировую и забыл Афганистан.
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***** после матча Ночной хоккейной лиги, приветствуя болельщиков, не заметил на льду ковровой дорожки и встал раком. Финиш мероприятия омрачился серьезным падением сцаря . Оно было настолько стремительным, что Путина не успели предостеречь даже бывшие легенды хоккея Каминский и Фетисов.

Читать полностью + видео : https://www.pressball.by/news/hockey/326533
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Может, я скажу крамолу, но Плешивый , далеко не самый худший вариант для Украины и мира. Если смотреть по недавнему опросу про Сталина, то 70% населения не против очередного тирана-людоеда и если такой не дай Бог такой сменит Х..лана на посту президента, то проделки России с Крымом и Донбассом покажутся нам детским лепетом . Представьте себе картину кровавый маньяк-реваншист ,во главе страны ,населенной зазомбироваными дебилами ,готовых крушить и убивать ради построения нового СССР 2.0. К тому же, обладающих самым большим ядерным арсеналом в мире. Не думаю, что мы дождемся какой нибудь помощи от остального мира, разве что американцы да и то не на 100% увереность.
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Млять,старичок оправдывает надежды!
Я практически уверен,что где-то через годик-другой мы узнаем о "опричной гусенице" так красочно описанной Сорокиным
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Так кацапские свинособаки хотят объявить войну Америке, потом сдаться и чтобы штаты их кормили.


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Эти идиоты не смогли повторить даже прошлогодний штурм картонного Рейхстага. Лишили меня удовольствия.
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Дедушка в поле гранату нашел. Взял он ее, к сельсовету пошел. Дернул колечко, кинул в окно. Дедушка старый - ему все равно .
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Повадились у під'їздах ПТН ПНХ малювати....Участь росіян у марші "Безсмертного полку" свідчить про готовність повторити "подвиг предків", - Путін - Цензор.НЕТ 5862
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А подвиг с какой момента берёт начало? С вторжения в "прибалтику"? С вторжения в Финляндию? Может в Польшу?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУчастие россиян в шествии "Бессмертного полка" свидетельствует о готовности повторить "подвиг предков", - Путин
 
 
 
 
 
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