 Участие россиян в шествии "Бессмертного полка" свидетельствует о готовности повторить "подвиг предков", - Путин

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По его словам, пройти с портретом - значит осознать, что в генах заложено то же самое, что и дедов.

"Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности", - заявил Путин

"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", - добавил он

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