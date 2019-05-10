 Участие россиян в шествии "Бессмертного полка" свидетельствует о готовности повторить "подвиг предков", - Путин

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По его словам, пройти с портретом - значит осознать, что в генах заложено то же самое, что и дедов.
"Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности", - заявил Путин
"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", - добавил он
НПЗ в Европе отказались от нефти из РФ из-за низкого качества
Но убитые отмучились раз и навсегда. А сколько было раненых, искалеченных?
Ранено 46 миллионов 250 тысяч.
Среди них:
Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков.
Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи.
С изуродованными лицами 501342.
С кривыми шеями 157565.
С разорванными животами 444046.
С поврежденными позвоночниками 143241.
С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648.
Одноруких 3 миллиона 147.
Безруких 1 миллион 10 тысяч.
Одноногих 3 миллиона 255 тысяч.
Безногих 1 миллион 121 тысяча.
С частично оторванными руками и ногами 418905.
Так называемых "самоваров", безруких и безногих - 85942."
Вы это для себя хотите повторить, победобесы?
почему оно вспоминает только Вторую Мировую и забыл Афганистан.
Читать полностью + видео : https://www.pressball.by/news/hockey/326533
Я практически уверен,что где-то через годик-другой мы узнаем о "опричной гусенице" так красочно описанной Сорокиным