 Центр является для меня наиболее понятным, - Гройсман о позиции его будущей политсилы

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал В.Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос об идеологической основе его будущей политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в апреле текущего года В.Гройсман сообщил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.

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