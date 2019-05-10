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 Политика Украины
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 Центр является для меня наиболее понятным, - Гройсман о позиции его будущей политсилы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что идеологической основой его будущей политической силы будет центристская позиция.

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал В.Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос об идеологической основе его будущей политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в апреле текущего года В.Гройсман сообщил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду

Источник: https://censor.net.ua/n3126345
 
   
 Топ комментарии
 
Центрист должен быть справедливым, к Гройсману это не относится, увы... даже объясню, вся политика заключается в договорняках, а страдают люди, вот и все.
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У меня такое впечатление , что инстинкт самосохранения у ребят отсутствует .
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Гройсман:
- Я мимо цирка не хожу. Меня клоуны бьют.
- Что, серьезно?

- Да нет, с шуточками!
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щас зеленский партию Гройсмана затопчит своей партией с ватниками и клоунами
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Зачем ты его ватником называешь? Тебе кто за это платит? Пока что он для Украины зла не делает в отличие от предыдущего президента. Ватником можно Пэтю назвать с его Роттердамом, оффшорами - мальдивами, 5 сгоревших складов, Иловайск и многое другое.Суди о людях по делам.
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дела зеленского - ето украина проститутка и украинци хохли и Ярош козел а Аваков лучший министр
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Центр - это по центру Винницкого колхозного рынка? Личная палатка с трусами и кожаными курточками Вовы Гройсмана?
Создается "Партия продавцов трусов", неучей и балаболов?
Центр є для мене найбільш зрозумілим, - Гройсман про позицію його майбутньої політсили - Цензор.НЕТ 3471
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От як було недоумком, так і залишилось. Здай касу і тікай, тут тобі нічого не світить.
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Центрист должен быть справедливым, к Гройсману это не относится, увы... даже объясню, вся политика заключается в договорняках, а страдают люди, вот и все.
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У меня такое впечатление , что инстинкт самосохранения у ребят отсутствует .
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Чуб - а то что?

Расскажи про это....- люблю послушать про АТО ООС-шников, которые вернуться и всех постреляют...
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Їм представники міністерства інформполітики так зализали всі дірочки, що вони відчувають себе вже Ылітним монументом. Але в трусєлях з базару і в білих тапках.
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а Гройсман хоть заплатил за рекламу своей политсилы, что это он ее бесплатно продвигает?
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ну ясно, справа - праві, націоналісти, зліва - ліві, соціалісти-комуністи, а в центрі безідейні? Мертве вмерти не може.
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Шо оно мелет,какой там центр ,рынок на отшибе твоё место ,да и то лет через 15 после отсидки.. Центр является для меня наиболее понятным, - Гройсман о позиции его будущей политсилы - Цензор.НЕТ 9923
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Під "центром" мається на увазі опортунізм та шкурництво.
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Гройсман:
- Я мимо цирка не хожу. Меня клоуны бьют.
- Что, серьезно?

- Да нет, с шуточками!
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С таким же успехом можно создать партию барьіг-патриотов Украиньі)
Из центра можно поднять только флаг борьбьі с коррупцией, а фокус "любите меня ибо я центровой" не впечатляет от слова совсем.
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Может Гройсман имел в виду что-то из Камасутры?
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У Гройсмана одна поза в Камасутре - когда его шаловливые ручки шарят по карманам у людей! Доставляет ему самый большой оргазм! Центр є для мене найбільш зрозумілим, - Гройсман про позицію його майбутньої політсили - Цензор.НЕТ 6374
Центр є для мене найбільш зрозумілим, - Гройсман про позицію його майбутньої політсили - Цензор.НЕТ 6586
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Истерика лахтинского отребья, которое немедленно налетело сюда как саранча, говорит о том что Гройсман всё делает правильно.
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Пороханутые, вы опять свою надоевшую шарманку заводите?
75% украинцев - ахенты кримля? А Свинарчук, Ахметов, Ложкин, Викул - истинные патриоты?
Центр є для мене найбільш зрозумілим, - Гройсман про позицію його майбутньої політсили - Цензор.НЕТ 2680
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Перед диспутом про соціалізм і капіталізм ведучий запропонував присутнім : «Ті, хто за соціалізм, сідайте ліворуч, а хто за капіталізм, - праворуч». Хтось запитав: «А куди мені? Я хотів би працювати, як при соціалізмі, а гроші щоб платили, як при капіталізмі.» «Тоді прошу в президію,» - сказав ведучий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦентр является для меня наиболее понятным, - Гройсман о позиции его будущей политсилы
 
 
 
 
 
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