 Центр является для меня наиболее понятным, - Гройсман о позиции его будущей политсилы

"Центристская. Я все же считаю, что центр является для меня наиболее понятным. И я думаю, что он является более правильным для самого государства", - сказал В.Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос об идеологической основе его будущей политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в апреле текущего года В.Гройсман сообщил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.
Создается "Партия продавцов трусов", неучей и балаболов?
Расскажи про это....- люблю послушать про
АТОООС-шников, которые вернуться и всех постреляют...
- Я мимо цирка не хожу. Меня клоуны бьют.
- Что, серьезно?
- Да нет, с шуточками!
Из центра можно поднять только флаг борьбьі с коррупцией, а фокус "любите меня ибо я центровой" не впечатляет от слова совсем.
75% украинцев - ахенты кримля? А Свинарчук, Ахметов, Ложкин, Викул - истинные патриоты?