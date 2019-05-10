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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9135) допрос (1156) Порошенко (17442)

 "Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия", - Порошенко о допросе по делу Майдана

Действующий президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что сегодня его допросили по делу расстрелов на Майдане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко отметил, что сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал Порошенко.

Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия, - Порошенко о допросе по делу Майдана 01

Напомним, сегодня следователи ГПУ допрашивали действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3126344
 
   
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Прошло 20 лет, но до сих пор из последней одиночной камеры слышался слабый, но знакомый голос Петра, который все еще кого-то назначал и дарил награды...
- Босяк, - кричал Петро, - дарю тебе бычок, я уже взросляк! Гопник, где мой грев и заточка? Хотите канитель?
Но его никто не слышал. За окном пели птички и светило яркое и теплое солнце! Время потихоньку вымывало место в Истории, куда так позорно вляпался Петро...

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Не відповіді, а свідчення, свідок порошенко. Далі буде.
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де ти був раніше з покаранням винних ???? скотиняка !!!!
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де ти був раніше з покаранням винних ???? скотиняка !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия", - Порошенко о допросе по делу Майдана
 
 
 
 
 
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