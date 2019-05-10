 "Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия", - Порошенко о допросе по делу Майдана

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Facebook.
Порошенко отметил, что сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.
"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал Порошенко.
Напомним, сегодня следователи ГПУ допрашивали действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане.
Прошло 20 лет, но до сих пор из последней одиночной камеры слышался слабый, но знакомый голос Петра, который все еще кого-то назначал и дарил награды...
- Босяк, - кричал Петро, - дарю тебе бычок, я уже взросляк! Гопник, где мой грев и заточка? Хотите канитель?
Но его никто не слышал. За окном пели птички и светило яркое и теплое солнце! Время потихоньку вымывало место в Истории, куда так позорно вляпался Петро...
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