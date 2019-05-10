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 Киевские новости
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 В школах Киева праздник последнего звонка пройдет 31 мая, - КГГА

Праздник последнего звонка для школьников Киева пройдет в текущем году в пятницу, 31 мая.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает Цензор.НЕТ.

"Изменений в графике в школах в этом году не предвидится. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к учебе традиционно 1 сентября", - отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Ученики четвертых классов полностью будут сдавать государственную итоговую аттестацию с 14 по 24 мая. В свою очередь выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатых классов - государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая по 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

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Вместе с тем, В.Мондриевский напомнил, что форму и время проведения праздника последнего звонка учебные заведения определяют самостоятельно.

Источник: https://censor.net.ua/n3126343
 
 
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Паследняя падножка мародьора наваізраному прєзіденту - інавгурація в день останнього дзвінка. 73% цинізму!
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Совковий спадок ці свята і як їх проводять,теж звідти пішло.Як і 9 травня.Як я їх ненавидів.хоча і не жив вже в совку.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ школах Киева праздник последнего звонка пройдет 31 мая, - КГГА
 
 
 
 
 
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