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 На взятке 100 тыс. гривен задержали председателя ОТО Херсонщины

Правоохранители разоблачили председателя объединенной территориальной общины Херсонской области на взятке 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины совместно с работниками УЗЭ в Херсонской области и Национальной полиции в Херсонской области, в рамках контроля за совершением преступления, разоблачила председателя объединенной территориальной общины Херсонской области.

Установлено, что председатель требовал и получил от гражданина взятку в общем размере 100 тыс. гривен за утверждение плана территории земельного участка, с целью изменения ее целевого назначения.

Проводятся неотложные следственные действия. Военной прокуратурой Херсонского гарнизона голове готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126342
 
 
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Мародьор ніяк не вгамується. Зєлєнському не буде з ким працювати...
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Расстрелять... другие будут думать! НЕТ.. снять шкуру живьем , обтянуть кресло в кабинете, и посадить сына на его место, в это кресло!!
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