 В суд подали иск о запрете подписывать закон о языке. Парубий заявляет о попытке пророссийского реванша

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать любые действия, направленные на подписание вышеуказанного закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева. Согласно ч.2 ст.150 Кодекса административного судопроизводства Украины, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

"Сегодня в средствах массовой информации появилась очень тревожная новость, что какой-то самоназванный институт обратился в Окружной административный суд города Киев с требованием запретить мне подписывать Закон о функционировании украинского языка как государственного. По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - заявил спикер ВР Андрей Парубий.

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"В последнее время таких попыток становится все больше. Но сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками, закон исторической справедливости - Закон о функционировании украинского языка как государственного. В чем вражеский замысел? Они надеются, что судья примет решение о запрете совершать любые действия относительно Закона о функционировании украинского языка как государственного, пока вопрос не будет рассмотрен по существу. Во вторник, 14 мая на голосование Верховной Рады Украины будут поставлены и провалены постановления об отмене голосования за Закон о языке и это откроет для меня путь для подписания этого закона", - добавил Парубий.

"Я убежден, что украинский судья украинского суда, осознавая свою высокую ответственность, не позволит сорвать подписание Закона о языке. Ведь он осознает ответственность перед Законом, украинским народом и украинской историей. Уверяю, я как Председатель Верховной Рады Украины и гражданин Украины Андрей Парубий не позволю сорвать подписание Закона о функционировании украинского языка. При любых условиях на следующей неделе Закон будет подписан и вступит в силу", - заверил Парубий.