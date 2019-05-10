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 Политика Украины
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 В суд подали иск о запрете подписывать закон о языке. Парубий заявляет о попытке пророссийского реванша

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру Рады и любому из отдельных народных депутатов и сотрудников аппарата парламента совершать любые действия, направленные на подписание вышеуказанного закона, направление его на подпись и дальнейшую официальную публикацию, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева. Согласно ч.2 ст.150 Кодекса административного судопроизводства Украины, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

"Сегодня в средствах массовой информации появилась очень тревожная новость, что какой-то самоназванный институт обратился в Окружной административный суд города Киев с требованием запретить мне подписывать Закон о функционировании украинского языка как государственного. По моему убеждению, это циничная попытка пророссийского реванша", - заявил спикер ВР Андрей Парубий.

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"В последнее время таких попыток становится все больше. Но сейчас пророссийская пятая колонна совершила покушение на закон, который украинцы ждали веками, закон исторической справедливости - Закон о функционировании украинского языка как государственного. В чем вражеский замысел? Они надеются, что судья примет решение о запрете совершать любые действия относительно Закона о функционировании украинского языка как государственного, пока вопрос не будет рассмотрен по существу. Во вторник, 14 мая на голосование Верховной Рады Украины будут поставлены и провалены постановления об отмене голосования за Закон о языке и это откроет для меня путь для подписания этого закона", - добавил Парубий.

"Я убежден, что украинский судья украинского суда, осознавая свою высокую ответственность, не позволит сорвать подписание Закона о языке. Ведь он осознает ответственность перед Законом, украинским народом и украинской историей. Уверяю, я как Председатель Верховной Рады Украины и гражданин Украины Андрей Парубий не позволю сорвать подписание Закона о функционировании украинского языка. При любых условиях на следующей неделе Закон будет подписан и вступит в силу", - заверил Парубий.

В суд подали иск о запрете подписывать закон о языке. Парубий заявляет о попытке пророссийского реванша 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126340
 
   
 Топ комментарии
 
не увиливай... Закон о языке важнее! нефть и уголь не одна паРаша добывает. вазелиновые пришли и принесли реванш от кацапов, а их тролли пытаются съехать на всякую фигню и отмазать реваншистов
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Граждане Украины не хотят учить государственный язык,гражданам Украины нужна автономия,может гражданам Украины свалить на свою Московию и там в не освободившихся от Московии колониях сделать свою автономию? В суд подали иск о запрете подписывать закон о языке. Парубий заявляет о попытке пророссийского реванша - Цензор.НЕТ 9927
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У нас не только законы, страна - решето. Кто куда захотел, свою палку засунул. ВР - орган законодательной власти, суд -судебная, одна к другой отношения не могут иметь в принципе. Если пошла такая лажа - грош цена такой системе и стране в целом. Где этот народ вафельный, что за ассоциацию типа выходил в 2013? Где? Здесь их мову деребанят, а где же патриоты? На заробитках больше платят? 18-19 года повторяются, только не этого столетия
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Пусть разговаривать научится и заявляет,а пока идёт на херррр!Зявляльщи мля!Я так и не поняла,почему его ни кто не застрелил на Майдане?!Кого угодно,только не этого долбодятла!И всех,ато пго окружал,а теперь сидит при ********** у владі!
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может никакого реванша и нет, а закон просто говно? вы его читали?
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А может "институт им.Бережной" - бордель ? 🤔
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вам лучше знать, а как насчет закона?
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Не надо нам тревожной новины, давайте подписывайте и не ***** вола.
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Казахи уже поняли,смотря на нас,как опасно для существования страны отсутствие своего государственного языка и его незнание. Поэтому все госслужащие пишут сочинения на казахском,сдавая экзамен, чтоб занимать должность.А у нас уже часть территорий превратили в резервации "защитники русского",а до многих всё равно не доходит, что на века могут оказаться непризнанными изгоями без страны и прав..
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Влупите Бережной встречный иск о посягательстве на Государственные символы.Чи,щось таке.И закройте её нафиг,а организация разбежится сама До суду подали позов про заборону підписувати закон про мову. Парубій заявляє про спробу проросійського реваншу - Цензор.НЕТ 3351
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Кому "влупить", кого закрыть, покойницу? Вы, батенька, некрофил...
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Ну мама у неё, есть же с приветом.Иск от Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной"Мать Бережной попросила суд запретить
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Не с проституток института имени ***** нужно спрашивать, а с этого скурвившегося Парубия, подкладывающего еженощно Раду в постель к Порожненко. Это он, мерзавец, мог поставить на голосование закон про мову четыре года назад, а не подгадывал под второй тур выборов. Это он, подлец, глушил приличные законы и переголосовывал до усерачки президентское лайно. Это он, сукин сын, через задний проход впихивал с вазелином Луцыка в ГПУ и подписывал законы, которые легко похерили институто-проститутки в проституцонном суде....
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ниче, зеля возьмет раду под котроль, да
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ суд подали иск о запрете подписывать закон о языке. Парубий заявляет о попытке пророссийского реванша
 
 
 
 
 
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