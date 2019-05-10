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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1178) Кравчук (858)

 "Власть должна измениться вся", - Кравчук дал три совета Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал три совета новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои рекомендации он озвучил в эфире телеканала "112 Украина"

"Прежде всего: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были - остались", - заявил первый президент.

Отмечается, что второй совет от Кравчука - не принимать кадровые решения быстро.

"Так делать нельзя. Только после глубокой и всесторонней обработки человека можно назначать на должность", - сказал Кравчук.

"Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича - он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, - нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - подытожил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126339
 
   
 Топ комментарии
 
Юристы "Привата" и люди Азарова - хорошо, а юристы "Рошен" - плохо....интересный подход "коллективного разума"... "Власть должна измениться вся", - Кравчук дал три совета Зеленскому - Цензор.НЕТ 9861
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И воруем мы тут далеко не полотенца... добавили воры с Банковой!
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тю...зелебеня для того и пришел,шоб не слушать нафталиновых.он слушает только коломойшу.
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тю...зелебеня для того и пришел,шоб не слушать нафталиновых.он слушает только коломойшу.
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Юристы "Привата" и люди Азарова - хорошо, а юристы "Рошен" - плохо....интересный подход "коллективного разума"...
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Кравчук все просрал теперь совети раздает , как бистрее все просрать
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"Прежде всего: власть должна измениться вся... - Кравчук"

Чушь. Судьи должны измениться все, тогда и власть автоматом измениться - нарушил закон = получил срок. Лауру Кёвеши с Румынии нужно пригласить. "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 7265
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При Владимире Александровиче такого не будет.... После вручения булавы - все полицейские, таможенники, сбушники сразу станут неподкупными и святыми людьми...коррупции уже не будет...
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самое печальное что он так и думает
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Бери Леонид кравчучку и на дачу буряки сапать. Народ помнит и не забудет твои советы А за тачанку отдельное спасибо. Украинца без кравчучки, в мире уже никто не воспринимает. Даже памятник поставили.
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Хорошо , шо Петро никогда Фирташа не слушал. И кумовьев своих во власть не пропихал.
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И воруем мы тут далеко не полотенца... добавили воры с Банковой!
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"Власть должна измениться вся", начиная с новоизбранного президента.
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И это и на него при Владимире Александровиче дело заведут?.. "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 9287
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А Коломойский? Он и не сват, и не кум(не хватало только этого) и не брат. Но власть почему-то его. Интересная картина вырисовывается. А власть поменяется, вся. Только со скоморохом вместе. И выборы в Раду нужны, и новый (не путать с новообраным) президент. Только терпение. Все же нужно делать аккуратно, не арбуз делите.
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власть должна измениться вся...и сразу, и сама - добавлю от себя
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
Вот что нужно что страна поменялась, надеюсь ЗЕ это выполнять в первую очередь.

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Что не можешь?, только ради этого я выйду на Майдан и много таких как я это сделают..., люди уже осознали, что только такие кардинальные системы изменят нашу страну, а не смена рыл у корыта...
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Иди уже на Майдан))) Потому что как раз сменились рыла у корыта. Щас ещё после инагуарации Беня с Израиля прилетит и можешь подтягиваца к Майдану поближе)))
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Посмотри если ЗЕ забудет свои обещания, за что я за него голосовал я пойду и со мной многие и требования будут жесткими выполни то что обещал...
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В тому й справа, що ви проголосували за того, хто вам нічого не обіцяв. "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 4119
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и вы заставите ЗЕ это выполнить...?)))
тогда идите на майдан...)
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обычно, еще обещают 72 девственницы в раю, но это в странах с более жарким климатом. "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 2506

о закреплении какого механизма идет речь? обычно, закрепляют то, что уже есть но в единичном экземпляре. и существует, как уникат, прототип, причем настолько удачный, что это стоит запустить "в серийное производство". я считаю, что все эти референдумы для "формирования основных задач власти" - чистейшей воды популизм. ведь на референдум выносятся совершенно конкретные вопросы и зачастую от того как они сформулированы зависит исход мероприятия. последний самый яркий пример - Брексит, а до того "референдум" в Крыму и на Донбассе.
теперь по поводу законов. какого черта вносить их на рассмотрение в парламент без предварительного обсуждения? это что, самые важные законы? без них никак? я посмотрю какие законы будут действительно вноситься после ознакомления новоизбранного с реальным положением дел в стране. сдается мне у него будут другие проблемы...
как будут проходить выборы в парламент, будут ли, и если да то как именно, наказываться депутаты от президента не зависит. у него просто нет полномочий в этих вопросах (и слава Богу).
последний пункт - просто прелесть. надеюсь, мировые судьи все будут из 95-го квартала или, хотя бы из КВН? а то народ других-то и не захочет.

у меня нет никаких возражений по всем 5 темам. идея "за все хорошее, против всего плохого" не нова. загляните, да хоть в Библию. а потом посмотрите на мир вокруг вас. но у меня есть один вопрос - а союзники и партнеры на Западе в курсе этих больших планов? а то они кредиты дают только под определенные программы и проекты, которые, как правило, с ними согласовывают ДО того, а не на референдуме.
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То то я вижу у клована вся команда от азирова и яныка.,сплошная свежая кровь...🐴
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Регионалы сидеть должны, за 5 лет никого не посадили.
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Основателями Партии Регионов являются:
---------
Николай Азаров,
Ефим Звягильский,
Валентин Ландык,
Владимир Рыбак,
Леонид Черновецкий,
Виктор Янукович,
Пётр Порошенко.
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Добранiч ! Надышаться можно только ветром...
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Я б на місці Зєлі Кравчука не слухав. Кравчук президентом був навіть менше, ніж Януковощ. Тому нічого доброго не порадить. А ще напевне хоче, щоб Зєля посунув його з останнього місця по тривалості роботи президентом. Якщо вже когось слухати, то Кучму!
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Он имеет кого слушать у него контракт с каломоем...
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якби влада змінилася ПОВНІСТЮ, то і ти і всі інші прези мали б сісти за грати
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Б.у. Президент Порошенко заявил,что после завершения президентской каденции остается в политике для, внимание (!) "защиты европейского и евроатлантического курса Украины". Мда.. Это он так обозвал денежные потоки и Роттердам+? Эту бесстыжую пиявку надо только клещами вырывать..
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Вигідно Коломойському тому ,що осінню на вибори іде Вакарчук із своєю партією і тоді партія Слуга народу не набере багато мандатів.І на рахунок того що Коломойський сказав що потрібно зламати систему то вона на протязі 28 років у нас одна .Приходить Президент збирає в Парламенті більшість і починають ставити своїх до кормушкі. От і в даний час він хоче зробити теж саме а не ломати цю систему.
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слушать советы того,кто пересадил весь украинский народ на транспортное средсво под названием"кравчучка" будучи президентом.все равно,что цеплять к ней по новому колеса...производимые в рабсеи
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Когда человек долго убивает животных на охоте, Бог убивает у такого человека мозг и Душу. А ведь Кравчук когда то был человеком.
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І вже давним давно! Бо з 90-х такі тварі дорвалися до влади, що скоро знищуть державу, а треба знищити їх!
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В основному всі тварі при Кучмі вискочили. Вся оця шайка-лєйка кучмівські ********.
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Власть поменять можно, но это ничего не даст. Ответ подсказал сам мародер: надо АТСЕЧЬ, но не гражданских а бабло. Без черного нала вся мародерская власть не имеет силы. Зе нужно обратиться к амерам плюс связи прогрессивных банкиров, чтоб выявить мародерские денежные потоки. "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 9815
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Да-да,к банкирам...тем, которые за деньги готовы на всё.)))
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Да-да к амерам. Которые против Коломойского дела завели
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Чтобы о нем не думали и говорили, но сказал он правильно!
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Советчиком добрых дел не может быть грабитель.
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Среди самых хороших людей можно найти законченного 3,14дараса и среди 3,14-х можно найти порядочного человека.
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Этот советчик грабил страну в 90-х вместе со своим сыном и подельниками. А сейчас он благородным советчиком решил побыть.
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Я ДУМАЛ ПРО "ТРИ КОНВЕРТА" СТАРЫЙ ПЁС ДАСТ СОВЕТ
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Макаричу: ось наб'ється повний літак клоунів, піаністів, гувернантів, совєтників...
А хто пілотувати буде?
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Антон Санченко
2 ч. ·

Про характер киян і наших публічних просторів найкраще мовить те, що в парку Шевченка в нас грають в шахи на гроші, так склалося історично, все, що знадобилося цьому найбільшому шаховому клубу міста від міста - лавочки.
А на Гідропарку так само облаштувалися качкИ (і кАчки теж, але зараз не про них) і ці роками варені-клепані тренажери під відкритим небом, здається, вже внесені у книгу Гіннеса. Все, що знадобилося качкАм від міста - не лізти не в своє діло. Ну і кабінки для перевдягання на пляжі Венеціанської протоки.
А в переході на Театральній роками збираються на танці під теплий механічний акордеон (чи баян?) дідусі й бабусі, які не натанцювалися в молодості, і все, що їм знадобилося від влади - не стріляти в баяніста.
Ну і насправді - ще багато-багато прикладів. Ірландський степ і сальса в парках, зненацькі джазові концерти в прохідних дворах і кав'ярні в колишніх гаражах.
Будьте як кияни, плюньте в екран Мосейчук і йдіть до людей.
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А Петро считатет что все должно быть с точностью наоборот... он же "опытнее" Кравчука.
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Советы конечно дельные........, НО воспользуется (вернее будет ли возможность воспользоваться) ли Зеленский - время покажет
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При Кравчуке инфляция была 70 000%. Что это может насоветовать?
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Вы читали, что конкретно(!) Кравчук советует?
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Нужно помимо власти ещё и поменять московско ордынскую систему управления государством,на систему управление государство как есть в ЕС "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 4657
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Расскажи как просрать ядерное оружие, в обмен на туалетную бумажку.
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Всё уже оценили в "команде" Зе.
Луценко хороший.
Аваков лучший министр МВД.
Климкин, Рева все отличные специалисты.
Порошенко тоже отличный президент и дипломат, его Свинарчуки подставили.

Зеля уйди по тихому на фиг. Какого хрена ты лез кловун.
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ЭЭэ... куда ему уйти??...тут 2 лярда Бениных зависло, Укр Нафта, Приват, да и много всякого другого добра. КТо ж его отпустит то, а отрабатывать кто будет???
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Умиляют высеры и «советы» этого старого вора, который через своего сына с подельниками распродавал все движимое и недвижимое имущество Украины при своем президентстве.
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"Можете говорити про мене шо хочете: я завжди знайду вам відповідь" - Л. Кравчук
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1991 году , когда эта **** пришла к власти , Украину сравнивали с Германией , Францией и Англией и считали , что у нее самые высокие шансы из всех республик а сейчас Украина самая нищяя страна Европы , задумайтесь зебилы . Лично я помню эйфорию тех лет.
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Зеленский ставленник иудоглобализационной мафии, той же самой, которая в прошлом устроила голодомор руками Сталина. Чучелу Кравчука, набитому соломой, место в музее рядом с чучелами семинолов.
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75 % зебилов это евреи ? А ведь я предупреждал не голосуйте , и мне кричали порохобот , а теперь виноваты евреи ?
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Голосовал телевизор. Телевизором владеет иудоглобализационная мафия.
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так то вони порошенка поставили...
а до зеленського ближчі ті які не дали путіну харків,дніпро та запоріжжя нииниризувати..
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Коли бандити знищували ЧМП, Кравчук нічого не робив.

Через багато років, коли його запитали, чому так сталося, він відповів: "А що я міг зробити".
Після тих слів ця вражина, як людина, для мене померла...
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Це не людина, це просто Спіноза якась. Він би ще сказав Володимиру Олександровичу, що Дніпро впадає в Чорне море.
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Сказал коммунист Кравчук, который оставил всех коммунистов.
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Три совета Зеленскому: "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 5164
1. Посадить Кравчука за государственную измену.
2. Конфисковать его зарубежную недвижимость и денежные средства, полученные вследствие продажи Украины западным и восточным "партнёрам".
3. Признать незаконной будапештскую сделку и восстановить оборонительное ядерное оружие со средствами доставки.
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Головне щоб було кого перевіряти. О то виявляється, що всі попередні гаранти - якісь неперевірені були. Та й депутати з міністрами. Та і взагалі якась порада нікудишня дивлячись на українську потужну економіку від перевірених.
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Хитрый лис вошёл в историю, так как при нём появились кравчучки, а вообщем по простому он старый закалённый коммуняка, а такие не переделываются временем ,лишь подстраиваются под новую метлу
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чия би корова мичала, а кравчук хай помовчить "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 2423 шо, презпенсії мало стало? нафталін "Влада повинна змінитися вся", - Кравчук дав три поради Зеленському - Цензор.НЕТ 2181
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Власть должна измениться вся", - Кравчук дал три совета Зеленскому
 
 
 
 
 
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