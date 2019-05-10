 "Власть должна измениться вся", - Кравчук дал три совета Зеленскому

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои рекомендации он озвучил в эфире телеканала "112 Украина"
"Прежде всего: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были - остались", - заявил первый президент.
Отмечается, что второй совет от Кравчука - не принимать кадровые решения быстро.
"Так делать нельзя. Только после глубокой и всесторонней обработки человека можно назначать на должность", - сказал Кравчук.
"Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича - он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, - нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - подытожил он.
Чушь. Судьи должны измениться все, тогда и власть автоматом измениться - нарушил закон = получил срок. Лауру Кёвеши с Румынии нужно пригласить.
Вот что нужно что страна поменялась, надеюсь ЗЕ это выполнять в первую очередь.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
тогда идите на майдан...)
о закреплении какого механизма идет речь? обычно, закрепляют то, что уже есть но в единичном экземпляре. и существует, как уникат, прототип, причем настолько удачный, что это стоит запустить "в серийное производство". я считаю, что все эти референдумы для "формирования основных задач власти" - чистейшей воды популизм. ведь на референдум выносятся совершенно конкретные вопросы и зачастую от того как они сформулированы зависит исход мероприятия. последний самый яркий пример - Брексит, а до того "референдум" в Крыму и на Донбассе.
теперь по поводу законов. какого черта вносить их на рассмотрение в парламент без предварительного обсуждения? это что, самые важные законы? без них никак? я посмотрю какие законы будут действительно вноситься после ознакомления новоизбранного с реальным положением дел в стране. сдается мне у него будут другие проблемы...
как будут проходить выборы в парламент, будут ли, и если да то как именно, наказываться депутаты от президента не зависит. у него просто нет полномочий в этих вопросах (и слава Богу).
последний пункт - просто прелесть. надеюсь, мировые судьи все будут из 95-го квартала или, хотя бы из КВН? а то народ других-то и не захочет.
у меня нет никаких возражений по всем 5 темам. идея "за все хорошее, против всего плохого" не нова. загляните, да хоть в Библию. а потом посмотрите на мир вокруг вас. но у меня есть один вопрос - а союзники и партнеры на Западе в курсе этих больших планов? а то они кредиты дают только под определенные программы и проекты, которые, как правило, с ними согласовывают ДО того, а не на референдуме.
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Николай Азаров,
Ефим Звягильский,
Валентин Ландык,
Владимир Рыбак,
Леонид Черновецкий,
Виктор Янукович,
Пётр Порошенко.
А хто пілотувати буде?
2 ч. ·
Про характер киян і наших публічних просторів найкраще мовить те, що в парку Шевченка в нас грають в шахи на гроші, так склалося історично, все, що знадобилося цьому найбільшому шаховому клубу міста від міста - лавочки.
А на Гідропарку так само облаштувалися качкИ (і кАчки теж, але зараз не про них) і ці роками варені-клепані тренажери під відкритим небом, здається, вже внесені у книгу Гіннеса. Все, що знадобилося качкАм від міста - не лізти не в своє діло. Ну і кабінки для перевдягання на пляжі Венеціанської протоки.
А в переході на Театральній роками збираються на танці під теплий механічний акордеон (чи баян?) дідусі й бабусі, які не натанцювалися в молодості, і все, що їм знадобилося від влади - не стріляти в баяніста.
Ну і насправді - ще багато-багато прикладів. Ірландський степ і сальса в парках, зненацькі джазові концерти в прохідних дворах і кав'ярні в колишніх гаражах.
Будьте як кияни, плюньте в екран Мосейчук і йдіть до людей.
Луценко хороший.
Аваков лучший министр МВД.
Климкин, Рева все отличные специалисты.
Порошенко тоже отличный президент и дипломат, его Свинарчуки подставили.
Зеля уйди по тихому на фиг. Какого хрена ты лез кловун.
а до зеленського ближчі ті які не дали путіну харків,дніпро та запоріжжя нииниризувати..
Через багато років, коли його запитали, чому так сталося, він відповів: "А що я міг зробити".
Після тих слів ця вражина, як людина, для мене померла...
1. Посадить Кравчука за государственную измену.
2. Конфисковать его зарубежную недвижимость и денежные средства, полученные вследствие продажи Украины западным и восточным "партнёрам".
3. Признать незаконной будапештскую сделку и восстановить оборонительное ядерное оружие со средствами доставки.