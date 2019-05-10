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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1178) инаугурация (285) парламент (835) постановление (85)

 В Раде зарегистрировано пять постановлений о дате инаугурации Зеленского

В парламенте зарегистрировали уже пять постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК "Олимпийский".

Постановление 10270-4 зарегистрировал депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко. Он считает, что проводить инаугурацию 19 мая, как того хочет Зеленский, не нужно, потому что в этот день отмечают День памяти жертв политических репрессий. Депутат предлагает провести церемонию 1 июня.

Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.

Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на "Олимпийском".

Каплин объясняет свою идею необходимостью "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств"

"С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечения возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины", - говорится в пояснительной записке.

Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "За Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая. Проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий он считает неуместным.

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Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил народных депутатов в затягивании с его инаугурацией и призвал назначить ее на 19 мая.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что согласен на любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, за которую проголосует Верховная Рада. 

Источник: https://censor.net.ua/n3126338
 
 
 Топ комментарии
 
Носяться з датою так, ніби у цей день на Вову зійде Святий Дух. а булава - це чарівна паличка, і він порішає всі проблеми одним махом.
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На данный момент хочу чтоб здохли ,просто здохли- кононенко, гладковские яценюковское кодло бурбаки твари ссука шоб здохли ваши дети и внуки и шо б вы ссука не размножались гниды
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Сейчас пасынки мародера расскажут много интересного .
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нужно менять закон о выборах депутатов !
статус депутата и преза!
механизм отзыва и импичмент!
депутат не должен быть более двух каденций!
а патом выборы.
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шел 2024-й год...до сих пор рада не может собрать большинство голосов для принятия дня инаугурации избранного в 2019-ом году президента...пятый президент по этому поводу возмущен и негодует (да-да...это вам не войну за две недели окончить)....
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КАК ССУТСЯ, КАК ССУТСЯ ЭТИ НИЧТОЖНЫЕ ОРГАНИЗМЫ! "ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПОСЛЕ 27ГО МАЯ!" - ЧТОБЫ ЗЕЛЯ НЕ СМОГ ЭТУ зРАДУ ПОГАНУЮ РАЗОГНАТЬ В Раде зарегистрировано пять постановлений о дате инаугурации Зеленского - Цензор.НЕТ 1227
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А тебе то чего? Понятно почему Зе с Каломойшей торопятся - столько денег вложили в этот бизнес-проект . А тебе то все равно ничего не обломится
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А МНЕ И НЕ НАДО ЧТОБЫ ОБЛОМИЛОСЬ. НАДО ЧТОБЫ ПАСКУДЫ УШЛИ ИЗ ВЛАСТИ.
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Так придут те же самые. Даже может хуже. Так что тебе не обломится. Ты же не депутат.
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Ну Ок. На стадионе-так на стадионе......
На когда билеты бронировать ? Сцена одна или две ? Если две - кто к кому бежит на сцену ? Хочу поближе забронировать, далеко яйца недокину....
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вспомнил анекдот про то как страх выкатывали яйцом ,пациент помер(короче яйцо дотянули только до подбородка)
будь осторожен в желаниях.
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а они у тебя есть? они тебе явно мешают... убери их, чтобы таких же де билов больше не делал!
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Не знаю как будет, но 14 это сонное царство точно проснется)) Жаль работаю, не посмотрю ...
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Зе уж невтерпёж. Как проблему с паспортами от Путина решать - так это Порошенко. А как деньги из казны делить, так это Каломойский с Зеленским.
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Та еще рванет . Опять на люстру посматривает . 🌋
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Тянут до последнего, чтобы принять как можно больше выгодных себе законов! Даже после инаугурации поднимут вой об импичменте! Порохоботы тут с ума сходить будут доказывая необходимость смены президента! Уже сейчас ко всему придираются и нагнетают негативное отношение к нему в обществе!
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Земли столько лишней, зекоманде не терпится
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Выгодных народу Украины, а не отдельным израильским олигархам
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19 такой день, что прям делать ничего нельзя)
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И каждый день люди погибают на фронте, раненные. Но и это никогда не мешало нашей власти.
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Євген Магда
8 мая в 10:45 ·
До уваги енергійних ЗЕконників
Якщо вам кортить забезпечити інавгурацію #ШостоОбраного саме 19 травня, алгоритм простий:
- збираєте 150 підписів парламентаріїв за позачергове засідання ВР
- ВНОСИТЕ відповідну постанову (один з 150 нардепів для цього знайдеться)
- 226 голосами ухвалюєте рішення про інавгурацію та отримуєте привід для радощів
Є нюанс - це все ТРЕБА БУЛО зробити вчора-позавчора, раз п.Зеленський про плани свої публічно НЕ говорить, кадрові призначення обіцяє оприлюднити після інавгурації.
Зараз позачергове засідання навряд чи можливе. Вибачте.
А обіцянки "доганяти Порошенка" залиште Портнову, ви ж доводите, що він не з вами, чи не так???
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А где он научился так с автоматами управляться?
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Может лучше этот неопытный политик Зе поучится у своих старших товарищей. А то первая же проблема с паспортами его в тупик поставила .
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слово политик в вашем посте совершенно лишнее...
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ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 7 часов назад

Нардеп від БПП Олександр Сугоняко запропонував Раді провести інавгурацію Зеленського 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей. Посилання на проект Постанови тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65910 …
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В зекоманде зепроФФесианалы: согласно регламенту после обнародования проекта постановления дается 14 дней на подачу альтернативных вариантов. Первое постановление о инаугурации обнародовано 8 мая, значит до 23 мая его рассматривать нельзя.
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Подскажите им кто-нибудь, что кенгурация на 32 мая будет самое то, по фэншую. У Раді зареєстровано п'ять постанов про дату інавгурації Зеленського - Цензор.НЕТ 4224
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Раде зарегистрировано пять постановлений о дате инаугурации Зеленского
 
 
 
 
 
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