 В Раде зарегистрировано пять постановлений о дате инаугурации Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК "Олимпийский".
Постановление 10270-4 зарегистрировал депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко. Он считает, что проводить инаугурацию 19 мая, как того хочет Зеленский, не нужно, потому что в этот день отмечают День памяти жертв политических репрессий. Депутат предлагает провести церемонию 1 июня.
Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.
Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на "Олимпийском".
Каплин объясняет свою идею необходимостью "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств"
"С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечения возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины", - говорится в пояснительной записке.
Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "За Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая. Проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий он считает неуместным.
Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил народных депутатов в затягивании с его инаугурацией и призвал назначить ее на 19 мая.
Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что согласен на любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, за которую проголосует Верховная Рада.
статус депутата и преза!
механизм отзыва и импичмент!
депутат не должен быть более двух каденций!
а патом выборы.
На когда билеты бронировать ? Сцена одна или две ? Если две - кто к кому бежит на сцену ? Хочу поближе забронировать, далеко яйца недокину....
будь осторожен в желаниях.
8 мая в 10:45 ·
До уваги енергійних ЗЕконників
Якщо вам кортить забезпечити інавгурацію #ШостоОбраного саме 19 травня, алгоритм простий:
- збираєте 150 підписів парламентаріїв за позачергове засідання ВР
- ВНОСИТЕ відповідну постанову (один з 150 нардепів для цього знайдеться)
- 226 голосами ухвалюєте рішення про інавгурацію та отримуєте привід для радощів
Є нюанс - це все ТРЕБА БУЛО зробити вчора-позавчора, раз п.Зеленський про плани свої публічно НЕ говорить, кадрові призначення обіцяє оприлюднити після інавгурації.
Зараз позачергове засідання навряд чи можливе. Вибачте.
А обіцянки "доганяти Порошенка" залиште Портнову, ви ж доводите, що він не з вами, чи не так???
политикв вашем посте совершенно лишнее...
Нардеп від БПП Олександр Сугоняко запропонував Раді провести інавгурацію Зеленського 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей. Посилання на проект Постанови тут: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65910 …