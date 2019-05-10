 С Зеленским у меня не было встреч, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил журналистам 10 мая, что не встречался с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"С Зеленским у меня не было встреч. Если будет приглашение от господина Зеленского, когда он станет президентом, не исключаю возможности такой встречи. Для детективов НАБУ существенного значения то, кто является президентом, нет, потому что для них важно, чтобы соблюдался закон", – сказал он.

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