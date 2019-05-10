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 Политика Украины
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 С Зеленским у меня не было встреч, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что, если получит приглашение от новоизбранного президента Владимира Зеленского, может встретиться с ним.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил журналистам 10 мая, что не встречался с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"С Зеленским у меня не было встреч. Если будет приглашение от господина Зеленского, когда он станет президентом, не исключаю возможности такой встречи. Для детективов НАБУ существенного значения то, кто является президентом, нет, потому что для них важно, чтобы соблюдался закон", – сказал он. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3126337
 
 
 Топ комментарии
 
А про що говорив з Богданом, юристом бені коломойші?
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С Зеленским у меня не было встреч,
А с Коломойским были , и я уже в новой команде Зе. - Сытник
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Ну я навіть не знаю шо тут сказати. Артем Сергійович або не знав, що Богдан з команди ЗЕ або прикидається дурнем
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С Зеленским у меня не было встреч,
А с Коломойским были , и я уже в новой команде Зе. - Сытник
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Кажись люди опять сменили шило на мыло. Раньше им предлагали затянуть пояса, теперь готовят удавку.
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А про що говорив з Богданом, юристом бені коломойші?
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Да кроме коломойши ни у кого в этой стране с клоуном встреч небыло, зеприматы на растоянии зомбированы, как кацапы, по телеку
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А даремно що не було зустрічі. Бухонули б десь на якійсь мисливській базі на шару.
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на Ситника декілька справ відкрито, якщо з новою владою не подружиться, то крісло директора НАБУ змінить на тюремні нари, от і метушився Шабунін, організовував таємні зустрічі з юристом Бені...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС Зеленским у меня не было встреч, - Сытник
 
 
 
 
 
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