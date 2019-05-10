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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 Я не вижу целесообразности в проведении досрочных выборов в Раду, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман называет нецелесообразным проведение досрочных парламентских выборов в стране.

"Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Или что-то существенно изменится? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я таких целесообразностей не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно", - сказал В.Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, очередные выборы - "это нормально", а досрочные выборы должны иметь под собой основания.

"И в варианте досрочных, и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду

В то же время В.Гройсман подчеркнул, что вопрос досрочных выборов находится в компетенции президента, и он не знает, воспользуется ли тот таким правом.

Что касается финансирования парламентских выборов, премьер сказал, что в любом случае правительство будет действовать в соответствии с законом.

Источник: https://censor.net.ua/n3126336
 
   
 Топ комментарии
 
Раду выбирает народ Украины
И судя по тому что 73% выбрали Зеленского, то народ Украины за роспуск Рады

Так решил народ и ничего тут уже не поделать
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Раду выбирает народ Украины
И судя по тому что 73% выбрали Зеленского, то народ Украины за роспуск Рады

Так решил народ и ничего тут уже не поделать
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Вкотре змушений навчити вас математики. 73 відсотки від 62, які взяли участь у виборах, в абсолютних цифрах складають 45!!!! відсотків від всіх виборців України. Решта не підтримала Зе, отже є в опозиції до нього. І не потрібно зараз про Порошенкових 25, які в абсолютних цифрах складають 19. Зрозуміло, що з тих 55 лише 19 за Порошенка. Але тим е менше проти зе - 55 відсотків. Тому давайте без вашого пафосу. Я не вижу целесообразности в проведении досрочных выборов в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3429
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Пети тогда вообще 15% в абсолюте
Так что как бы то ни было но кто в оппозиции и так понятно
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Я спеціально написав, що Пєтя тут нідочого. У Зе підтримка - 45 відсотків. Крапка.
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Який процент голосовавших за раду?
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Розділіть між фракціями, і Ви зрозумієте що за Зе голосувало 14 млн громадян України, а за Порошенка якщо відняти адмінку та фальсифікації?
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в раду придут теже аваков ахметов коломойский и компания
тоже дерьмо только зеленое
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Лалала Лалалала 8cf0faa3 - ну почему же...?

Если серьезные дяди решат, то клоуну вообще не быть презиком... Я не вижу целесообразности в проведении досрочных выборов в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2079
Реал политикой это называется....
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Серьёзные дяди уже решили
И тети
И все остальные

73,22%
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Своє фото не обов'язково було виставляти. Воно по писанині видно, що з IQ у тебе біда. Але це не смертельно. Багато хто з цим живе. Дехто навіть голосувати ходить і голосує, як телевізор вчить. Шановний, ти до Пєті не байдужий? Я вже вище писав, що не фанат ні Пєті, ні Зєлі. Просто правду люблю. Так зрозуміло?
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"Я вже вище писав, що не фанат ні Пєті, ні Зєлі"

Судя по направлению риторики, касательно первого ты п*здишь.
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Вірно буде 73%, а не так як вам хочеться.
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Целесообразность в том,что хоть что-то не успеете сп..ть
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Переживаєш, щоб і "зеленим" залишилося? Я не бачу доцільності в проведенні дострокових виборів у Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6612 Апаршину віриш? Так от, він казав, що надлишкового майна ще є багато. Ьак що даремно переживаєш. Я не бачу доцільності в проведенні дострокових виборів у Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4944
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Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Или что-то существенно изменится? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я таких целесообразностей не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно"
Єто же очень і очень. Да, но нет.
Источник: https://censor.net.ua/n3126336Єто
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"Мне уже не раз говорили мои приятели:
охфицера, митрополичьи басы, маркеры." Я не бачу доцільності в проведенні дострокових виборів у Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 441
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пєтя обходився зовсім без лохторату і досі банкує...
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А хто тобі взагалі сказав, що є електорат зеленського? Є - проти *******. Ось депутатські вибори це і підтвердять.
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ЯКЩО НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ НІКУЯ НЕ ЗМОЖЕ ЗРОБИТИ ЩЕ ПІВ РОКУ-НАВІТЬ ЗМІНИТИ АЛКАША юГІКА ЛУЦЕНКО(ЯК ОБІЦЯВ)-ТО ДІЙСНО ЙОГО партія "Слуга Народу" не проходить у ВР.


інагурація 18-19-20 його єдиний шанс хоч чимось приструнити ДЕГЕНЕРАТІВ У ВР.
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...сказал кот вытирая морду от сметаны. Кто бы сомневался.
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Кто-то же должен показать ВР, как надо управлять страной.
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А чому би і ні?Чоуму всі так бояться розпуску як що всі працювали на Україну та на її розквіо?
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ТАК ОПЯТЬ МИЛЛИОНЫ ПРИДЕТСЯ ВКИДЫВАТЬ ЗА МЕСТА В СПИСКАХ
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Вас теж вибрали представляти народ України? Я не вижу целесообразности в проведении досрочных выборов в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7365
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73% представляют Украину,и прикинь, все видят.
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73 чого? 73 від 62, які на вибори прийшли? А 38, які не прийшли на вибори - кого представляють? Китай?
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ТЕ, КТО НА ВЫБОРЫ НЕ ПРИШЕЛ - ЭТО ИХ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
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От що ви верзете? Ті, що не прийшли на вибори, висловили "ФЕ" обидвом кандидатам. Вони проголосували ногами. І насправді це проблема для Зєлі, бо як не крути - а Зєлю підтримало лише 45 відсотків виборців. І це навіть не половина. І від їхнього нейтралітету до протестів - один невеличкий крок - якай дурість у виконанні Апаршина чи Богдана.
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ЕЩЕ РАЗ: МНЕНИЕ ТЕХ, КТО МОГ ПРОГОЛОСОВАТЬ, НО НЕ СДЕЛАЛ ЭТО, ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ТЕХ, КТО НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ.
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Ще раз для вас - ваша думка - це лише ваша думка. І вона за великим рахунком навіть мене не цікавить. Я не бачу доцільності в проведенні дострокових виборів у Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3395
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А ЗАЧЕМ МЕНЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ? САМ СЕБЯ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ
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НЕ. Я КРЕМЛЕ/ПОРОХО/ЖИДОБАНДЕРОВСКИЙ БОТ. ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
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До вас - ніяких, адже ви представляєте саму?, самого?, саме? себе.
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не правда - народ нічого не бачить ... а якщо і бачить - все одно покірно мовчить !
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А что разве у Гнойсмана в парламенте есть большинство? Петя Бляхэр же сам говорил что нет большинства поетому и рехвормы и законы не принимаются. Значит Конституция требует розпуск етих тунеядцев.
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Новий рух 25% пропоную назвати "****": Свинарчуки України і Олешко.

Креативно. Модно. Не дякуйте.
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Какие точные типажи Порошенко и Гройсман на роли ворюг братьев Альхенов из 2го дома собеса, обьедавшие старушек...просто феерически! "Сожрали всю капусту на месяц вперед...сволочи!"
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"что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля?"
а какoй смысл тянут дo oктября если депутаты все равнo пo Малъдивах разбегаютъся и не рабoтают дo oктября.
Если уже на чемoданах, так дoбрый путъ

Источник: https://censor.net.ua/n3126336
Я не бачу доцільності в проведенні дострокових виборів у Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4248
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КІНЕЦЬ ЛИПНЯ ВИБОРИ- ЦЕ ЗРИВ ДЕПУТАТСЬКОГО ЗАКОННОГО ДВОМІСЯЧНОГО ЛІТНЬОГО СЕЗОНУ,ЯКИЙ ВОНИ ЧЕСНО ЗАРОБИЛИ СВОЄЮ НЕ ПОБОЮСЬ ЦЬОГО СЛОВА КАТОРЖНОЮ РОБОТОЮ В ІНТЕРЕСАХ НАРОДУ,НА ЯКІЙ ВОНИ СОБІ ПОРВАЛИ ЖИЛИ І ДО ПЯТНИЦІ ПРОСТО ПАДАЮТЬ ВІД ПЕРЕПРАЦЮВАННЯ ...

Я не бачу доцільності в проведенні дострокових виборів у Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3802
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
Вот что нужно что страна поменялась, надеюсь ЗЕ это выполнять в первую очередь.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Власти доверяют не более 9% украинцев, однозначно распускать! Так плотно присосался к властной сиське, что будет держаться до последнего!
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Конечно Гросе не нужны досрочные перевыборы, иначе он лишится досрочно власти и значит ежедневных миллионных доходов.
А после перевыыбров Грося нигде никому не нужен будет. Даже на Винницком рынке, чтообы людей не отпугивать.
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Володя давай уже прощайся только красиво может директором рынка еще успеешь устроиться...
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Да кто б сомневалсо... Вот только от Гройсмана этот вопрос не зависит никак. Я не бачу доцільності в проведенні дострокових виборів у Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1567
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Интересно бы узнать гросину мотивацию о целесообразности содержания этого состава Рады. Вот я лично её, эту целесообразность, не вижу. И думается, что не только я один.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не вижу целесообразности в проведении досрочных выборов в Раду, - Гройсман
 
 
 
 
 
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