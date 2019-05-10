 Я не вижу целесообразности в проведении досрочных выборов в Раду, - Гройсман

"Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Или что-то существенно изменится? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я таких целесообразностей не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно", - сказал В.Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, очередные выборы - "это нормально", а досрочные выборы должны иметь под собой основания.
"И в варианте досрочных, и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.
В то же время В.Гройсман подчеркнул, что вопрос досрочных выборов находится в компетенции президента, и он не знает, воспользуется ли тот таким правом.
Что касается финансирования парламентских выборов, премьер сказал, что в любом случае правительство будет действовать в соответствии с законом.
И судя по тому что 73% выбрали Зеленского, то народ Украины за роспуск Рады
Так решил народ и ничего тут уже не поделать
Так что как бы то ни было но кто в оппозиции и так понятно
тоже дерьмо только зеленое
Если серьезные дяди решат, то клоуну вообще не быть презиком...
Реал политикой это называется....
И тети
И все остальные
73,22%
Судя по направлению риторики, касательно первого ты п*здишь.
Хехе
Єто же очень і очень. Да, но нет.
Источник: https://censor.net.ua/n3126336Єто
охфицера, митрополичьи басы, маркеры."
інагурація 18-19-20 його єдиний шанс хоч чимось приструнити ДЕГЕНЕРАТІВ У ВР.
Креативно. Модно. Не дякуйте.
а какoй смысл тянут дo oктября если депутаты все равнo пo Малъдивах разбегаютъся и не рабoтают дo oктября.
Если уже на чемoданах, так дoбрый путъ
Источник: https://censor.net.ua/n3126336
Вот что нужно что страна поменялась, надеюсь ЗЕ это выполнять в первую очередь.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
А после перевыыбров Грося нигде никому не нужен будет. Даже на Винницком рынке, чтообы людей не отпугивать.