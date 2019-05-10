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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Польша (4763) УПА (575) вандализм (416)

 Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше. ФОТОрепортаж

На кладбище в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства Польши неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

На кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке: "Jbac UPA", "Mordercy kobiet i dzieci", "Stefan Bandera dziwka" и другие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Также закрашена краской таблица с фамилиями повстанцев. Как отмечают в Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцькая, председатель перемишского отдела ОУП. Следы надругательства обнаружили бывшие жители деревни, которые поехали на кладбище. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.

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Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше 01
Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше 02
Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше 03

Издание напоминает, что это не первый подобный инцидент на этом кладбище. В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили там две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали поставить лампадки на могилах близких. Эти два памятника возобновлены после уничтожения.

Кроме того, недавно на коммунальном кладбище в Легнице (Нижнесилезское воеводство) уничтожены несколько десятков надгробных фотографий. Большинство фотографий, которые уничтожили вандалы - на украинских захоронениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3126335
 
 
 Топ комментарии
 
Що ляхи,що москалі, що інші "братья" сусіди ніхто нам ніколи не був другом. Бо ми слабкі з середини і не розуміємо і не розуміли ніколи, що значить будувати СВОЮ державу!
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История украино-польских отношений это история вражды, поляки всегда пытались делать Украину своей колонией и панувать над ее жителями кроме тех моментов когда поляков самих прибивали немцы или москали.
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Ну конечно же во всем кацапы виноваты, а пшеки белые и пушистые и украинцев никогда не убивали и не терроризировали и не выселяли из своих сел и городов. Не было не принудительной полонизации, ни террора против мирного украинского населения под названием пацификация, а ОУН создавалась не для борьбы с польской оккупацией и Бандеры пшеки не приговорили к смертной казни. Это все кацапы виноваты и их провокаторы. Если у тебя есть еще несколько версий (например это не отмороженные пшеки насмотревшиеся фильмов про то как украинские каратели убивают ни в чем не повинных пшековна Волыни осквернили могилы, а кацапы которые хотят помешать построить гиперлуп из Жмеринки в париж через польшу), то ты пиши, не стесняйся.
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Засланцы с Московии делают провокашен и ещё...Міністерство інфраструктури України планує спорудити євроколію від західного кордону через Львів до Києва та Одеси. На другому етапі можливе її продовження до Харкова та Дніпра. Лучше было бы чтобы ,чтобы с российско белорусской границей все жд ветки на расстоянии 139 км сделали сразу европейскими,что бы московская Орда не проникала к нам по ЖД.
ну параллельно делать европейскую колею .на Киев и Одессу
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Ну конечно же во всем кацапы виноваты, а пшеки белые и пушистые и украинцев никогда не убивали и не терроризировали и не выселяли из своих сел и городов. Не было не принудительной полонизации, ни террора против мирного украинского населения под названием пацификация, а ОУН создавалась не для борьбы с польской оккупацией и Бандеры пшеки не приговорили к смертной казни. Это все кацапы виноваты и их провокаторы. Если у тебя есть еще несколько версий (например это не отмороженные пшеки насмотревшиеся фильмов про то как украинские каратели убивают ни в чем не повинных пшековна Волыни осквернили могилы, а кацапы которые хотят помешать построить гиперлуп из Жмеринки в париж через польшу), то ты пиши, не стесняйся.
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Касапы больше вреда сделали украинцам и полякам ,поляки не один раз попадали в московко ордынский капкан и у них уже выработался иммунитет,они сейчас у себя разрешили разместить американские военные базы.есть и др действия против ватной эпидемии
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Ну не любят пшеки кацапов, но это не делает их нашими друзьями, потому что они нас тоже мягко говоря не любят, вот только кацапов он не любят и боятся что кацапы отожмут у них кусок земли, то нас они не любят и разевают свои пасти на нашу землю и нашу историю. Пшеки для Украины и украинцев такие же исторические враги как и кацапы, политика пшеков во время оккупации западной Украины мало чем отличалась от политики кацапов на оккупированной ими части Украины.
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Во всём нужна дипломатия и самое главное в Украине должно быть единство Украинского народа и граждан Украины и поляки нас украинцев сторонятся потому что они для нас паны,а мы для них тогда кто? и ещё плохо то украинцы ленивые,потому что не хотят управлять своим государством Вандали осквернили пам'ятник українським повстанцям у Польщі - Цензор.НЕТ 9118
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В 2015 після чергового паплюження могил упівців, польське МВС в офіційній заяві зазначило, що могили були встановлені незаконно і відновлювати їх ніхто не буде. Я от дивуюсь, які ж все таки ці москалі спритні та підступні - мало того що направили групу диверсантів-вандалів в Польщу та ще й вщепили свою агентуру в польське міністерство.
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Фсб спит и видит , разосрать Польшу и Украину .
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ви просто не читали польських підручників !
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Що ляхи,що москалі, що інші "братья" сусіди ніхто нам ніколи не був другом. Бо ми слабкі з середини і не розуміємо і не розуміли ніколи, що значить будувати СВОЮ державу!
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Что б у тех «вандалов» руки поотсыхали.........
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що не так з українцями ? Вандали осквернили пам'ятник українським повстанцям у Польщі - Цензор.НЕТ 3409
Якщо уявити , що в Польщі , приміром , раптом опиняється мільйон чеченців - вони б , дуже швидко , змусили всю Польщу працювати на себе - натомість мільйон українців продовжує покірно працювати на поляків за мізерну платню ...
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Ми у себе в країні дозволяємо панувати пархатим чужинцям мародерам, а ви хочете щоб наші "тєрпіли" які замість того щоб змести цю антиукраїнскую систему вирішили поїхати мити унітази пшекам навели там свої порядки? Мабуть століття колонізації та від"ємного відбору не залишили серед українців буйних та рішучих.
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так ото ж ..
з 1991року із 52 млн , зараз , в Україні і 35млн навряд чи набереться - невже так і вимремо , як динозаври , покірно і мовчки..?
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Усе йде до цього, вороги (кацапи, пшеки, мадьяри, румуни) знають про нашу слабкість і намагаються вчергове розшматувати Україну, усіх хто ще залишився з буйних знищать, а інших асимілюють, тим паче що ніхто цьому особливо не бути пручатись.
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История украино-польских отношений это история вражды, поляки всегда пытались делать Украину своей колонией и панувать над ее жителями кроме тех моментов когда поляков самих прибивали немцы или москали.
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Да не, они к украинцам всегда лучше относились чем русские.
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Молодцы! А мы из за это Тверскую в Киеве в Ежи Гедрольца! А то ж Тверской - это, наверное, коммунист? За то Московскую - не ТРОЖ - это святое. Вятрович, переименуй свое село в Ежи Гедрольца.
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Война с памятниками - последнее дело.

Однако, это лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. В данном случае, о том, что люди во всей Европе ещё помнят "хероев", ещё клокочет ненависть к их "памяти"!
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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