 Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше. ФОТОрепортаж

На кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке: "Jbac UPA", "Mordercy kobiet i dzieci", "Stefan Bandera dziwka" и другие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Также закрашена краской таблица с фамилиями повстанцев. Как отмечают в Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.
"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцькая, председатель перемишского отдела ОУП. Следы надругательства обнаружили бывшие жители деревни, которые поехали на кладбище. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.
Издание напоминает, что это не первый подобный инцидент на этом кладбище. В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили там две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали поставить лампадки на могилах близких. Эти два памятника возобновлены после уничтожения.
Кроме того, недавно на коммунальном кладбище в Легнице (Нижнесилезское воеводство) уничтожены несколько десятков надгробных фотографий. Большинство фотографий, которые уничтожили вандалы - на украинских захоронениях.
ну параллельно делать европейскую колею .на Киев и Одессу
Якщо уявити , що в Польщі , приміром , раптом опиняється мільйон чеченців - вони б , дуже швидко , змусили всю Польщу працювати на себе - натомість мільйон українців продовжує покірно працювати на поляків за мізерну платню ...
з 1991року із 52 млн , зараз , в Україні і 35млн навряд чи набереться - невже так і вимремо , як динозаври , покірно і мовчки..?
Однако, это лакмусовая бумажка, которая говорит о многом. В данном случае, о том, что люди во всей Европе ещё помнят "хероев", ещё клокочет ненависть к их "памяти"!