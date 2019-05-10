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 Политика Украины
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Все про:ВВП (534) госдолг (406) Гройсман (4686)

 Мы стремимся минимизировать госдолг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития, - Гройсман

Ключевая цель долговой политики правительства и, в частности, Министерства финансов - минимизировать долю долга относительно ВВП и грамотное управление имеющимися долговыми инструментами.

Об этом в эфире "Радио НВ" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Он подчеркнул, что имеющиеся у Украины долги - это в основном "наследство" прошлых периодов, накопленные до 2014 года. И обслуживание этого "наследства" стоит трети бюджета страны.

"Треть бюджета в этом году надо отдать на долги. Это два оборонных бюджета! - отметил Владимир Гройсман. - Но всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка или Гройсмана, я скажу: с доли долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом. И дальше нужна прогнозируемость, стабильность. Надо минимизировать долг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126334
 
 
 Топ комментарии
 
Вы стараетесь уничтожить,как можно больше украинцев и вам это неплохо удаётся ...
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Ваше развитие Грося остановилось в каменном веке...не переживай, просто иди нахер!!!
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впечатление такое, шо сами себе коленки перерезали... и не заставлял вроде нихто
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Так справа в тому, що від Гройсмана й Парубія розвитку бути не може.
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що ти там за вату жуєш, Гиг - із цукру наколотив, чи у Порошенка з горшка накрутив?
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ну вот опять...как не продукты выделения-так про ночную вазу вспомнил Ми прагнемо мінімізувати держборг, щоб він не впливав на швидкість нашого розвитку, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4695.
кацапе,за мовою не сховаєш свою сутність
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Гиг, тобі не соромно дурню молоти. Якщо я кацап - то ти негр-людожер. А про що можна ще подумати, як ти варнякаєш дурню - хіба на горшку сидиш і шоколадну вату жереш.
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тю...на брайтон бич тоже кацапня присутствует...и по английски ненавидит америку. Ми прагнемо мінімізувати держборг, щоб він не впливав на швидкість нашого розвитку, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9401
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то ти на брайтон біч сидиш с капелюхом?
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то мабуть в капелюх не кидають - додому не можеш доїхати?
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Гройсман и ко про скорость их развития... Сорняки растут быстро.
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Вы стараетесь уничтожить,как можно больше украинцев и вам это неплохо удаётся ...
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Відправити петеушника знову керувати Вінницьким базаром.
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Мало того, он будет в пардаменте. А порох(заметь, не Аваков) - премьером.
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та уже все заминимизировали - мини през - мини все.
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Ваше развитие Грося остановилось в каменном веке...не переживай, просто иди нахер!!!
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они-не будут...у них кацапско-комуняцкий лозунг,как и нарасее-чем хуже,тем лучше
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даже и не знаю шо сказать - дерьмо выбрали?..
на етом удивилово и закончилось, и все вопросы отпали...
все остальное чисто прилагательное..
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впечатление такое, шо сами себе коленки перерезали... и не заставлял вроде нихто
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теперь тока позком.. и то если получится.... (((
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До 2014г были долги, но была и страна, а сейчас территории про....и, ещё и долгов накопили.
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з якої методички?
Насправді, навіть в абсолютні величині Гройсман ненабагато, але зменшив держборг порівняно з 2013-тимр. І відносний показник - став менше 60% від ВВП; а було понад 70%.
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Какая методичка? Глаза протри..Ты с ЛУНЫ недавно прилетел что ли?
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Вообще-то, на сайте Минфина Украины указано соотношение госдолга к ВВП - на 31.12.2014 40,1 процент, на 31.12.2018 - 61,9. В конце 2016 соотношение доходило до 81 процента. Т.е. сообщение Большого Человека это из серии "Кому ты веришь больше - мне, твоей собственной жене, или своим лживым газам".
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недожалась клавиша - "лживым глазам"
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так Гройсман и говорит про госдолг своего правительства (с апреля 2016) 80%
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очень надеюсь, когда новый президент вступит в должность, компетентные органы доберутся наконец до соевого гадюшника на цензоре и разгонят его. всем адекватным гражданам - удачи! Слава Украине!
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Они разойдутся по эээ естественным причинам
Там средний возраст такой что они ещё Ленина маленьким помнят
Раньше только на лавочках, в транспорте и поликлиниках
А теперь добрались и до Инета
То-то у них все проститутки и наркоманы
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а зеленый президент каким боком к компетентным органам? .бо это узурпация,на чем ваш предыдущий мессия,чивокуня и погорел.или битым не ймется?
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Вот глупые. Госдолг увеличивать надо, иначе дефолта не будет. А они вздумали его на 20 процентов сократить. Ми прагнемо мінімізувати держборг, щоб він не впливав на швидкість нашого розвитку, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2671
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Ну все правильно він сказав! Вони беруть кредити і потім розкрадають їх, щоб мінімалізувати борги тим самим покращують і збільшують швидкість СВОГО розвитку. Все вірно...
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При вступлении в премьерство обіцяв підняти економіку України до уровня показового .
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Не хватило времени опять , плять не хватило су..ка .., - опять бл.. ть в депутаты от петра . От су.....ука !!
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Анекдот ходячий.. во всем виноваты поперєдники....как вы задолбали ублюдки!
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А- це- словечко,твого- любимчика,азірова,це- його- любиме- слово.
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Видать ты его , азирова, фанат, раз знаешь все его любимые фразы! Я не фанат, за его лексиконом, в отличии от тебя, не следил!
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Це почесна й відповідальна справа - віддавати госборг. Але швидкість найостаннішого верблюда, щодо розвитку - мене не влаштовує. І українців також.
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Не- розумію- більшості- коментарів- чим- Гройсман- не- подобається?.Мені- до- заднього- місця- хто- він- єврей- чи- німець,лиш- би- був- на- свому- місці.А- тут- він-я- так- думаю,свою- зарплату- *********.
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А тебе зачем розумить? Украинцы в карманах и на прилавках всё видят. холодильниках
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Якщо народ червоною карткою сказав "Ні! Петру Порошенку" то цей уряд не має морального права далі розпоряджатися грошима українських платників податків, - Роман Семенуха.
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Шо касаемо розвытку, то лично гройцман даже немного опережает по румянцу и сытой отрыжке.
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кацапский реванш в Украине состоялся...
пошел я к Пану Сане на хороший музон...
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Вы стремитесь нажраться и вам похер, хоть на ноль Украину помножите, вам вообще всё-равно!
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Похоже со скоростью развития этого базарного торгаша действительно проблема.
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Лахтинское отребье почуяло реальную угрозу со стороны Гройсмана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы стремимся минимизировать госдолг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития, - Гройсман
 
 
 
 
 
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