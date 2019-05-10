 Мы стремимся минимизировать госдолг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития, - Гройсман

Об этом в эфире "Радио НВ" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
Он подчеркнул, что имеющиеся у Украины долги - это в основном "наследство" прошлых периодов, накопленные до 2014 года. И обслуживание этого "наследства" стоит трети бюджета страны.
"Треть бюджета в этом году надо отдать на долги. Это два оборонных бюджета! - отметил Владимир Гройсман. - Но всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка или Гройсмана, я скажу: с доли долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом. И дальше нужна прогнозируемость, стабильность. Надо минимизировать долг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития".
кацапе,за мовою не сховаєш свою сутність
на етом удивилово и закончилось, и все вопросы отпали...
все остальное чисто прилагательное..
Насправді, навіть в абсолютні величині Гройсман ненабагато, але зменшив держборг порівняно з 2013-тимр. І відносний показник - став менше 60% від ВВП; а було понад 70%.
Там средний возраст такой что они ещё Ленина маленьким помнят
Раньше только на лавочках, в транспорте и поликлиниках
А теперь добрались и до Инета
То-то у них все проститутки и наркоманы
пошел я к Пану Сане на хороший музон...