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 Политика Украины
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 Генпрокуратура допрашивает Порошенко по делу Майдана

Следователи Генеральной прокуратуры допрашивают действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане.

Как сообащет Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.

"Как мне сообщили, уже следователи допрашивают. Возможно, уже и завершили допрашивать Президента", - рассказал Горбатюк.

6 мая ГПУ вызвала президента Украины Петр Порошенко на допрос в рамках расследования дел Евромайдана.

7 мая стало известно, что Порошенко не пришел на дополнительный допрос в качестве свидетеля в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования дел Евромайдана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко с 2016 года не подписал протокол допроса в деле Майдана, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3126332
 
 
 Топ комментарии
 
Это какой то маразм и издивательсвто! На крови Майдана он по трупам залез в кресло и только черз пять лет удосужился найти время узанть, а что там такого случилось. Потом порхоботы удивляются почему 24%
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Вот пример командной работы кремлевских троллей.
Один пишет, что Порошенко расстрелял Небесную сотню. Толсто, убого, примитивно.
Но потом влезает другой, разоблачает первого и в конце своей телеги пишет, что нам всем надо объединяться вокруг Коломойского, а то Путин нападет.
Интересно, кто-то на это еще ведется?
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Вообще НИХЕРА не делать на президентской должности даже такому пройдохе, как пэтро порошенко, не удалось. Отсюда и легенды его поклонников о якобы успехах в руководстве Украиной, которых было бы неизмеримо больше, уделяй он хотя бы частичку внимания стране в сравнении с его шкурными усилиями.
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Шановні порохоботи! поясніть як так сталося, що для того щоб присвоіти Грицаку почесне звання Героя) Украіни, в Президента час знайшовся, а щоб повернути не законно відібрані ригівськими суддями аналогічні звання для Шухевича і Бандери - часу немає....? Генпрокуратура допитує Порошенка у справі Майдану - Цензор.НЕТ 5131
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Порошенко НЕ СУДДЯ, а ПРЕЗИДЕНТ.
Він не має повноважень втручатись у справи судів.
Так, як і Трамп.
Ви дивитесь на мокшанське *****?
Так ***** не президент, а цар.
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За 5 лет только вспомнил о убийстве Небесной Сотни? Чем оправдаете, порохоботы?
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Ленин ( иуда!) залазил на броневичек. Барыга свой шанс не упустил , и вылез на трактор. Итог в обеих случаях печальный для народа.
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ооо, свино пеця, ******** ходить на допросы
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У 24,45% нет ненависти, к 73,22%.
Только безнадега.
Осознание факта....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура допрашивает Порошенко по делу Майдана
 
 
 
 
 
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