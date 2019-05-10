 Генпрокуратура допрашивает Порошенко по делу Майдана

Как сообащет Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.
"Как мне сообщили, уже следователи допрашивают. Возможно, уже и завершили допрашивать Президента", - рассказал Горбатюк.
6 мая ГПУ вызвала президента Украины Петр Порошенко на допрос в рамках расследования дел Евромайдана.
7 мая стало известно, что Порошенко не пришел на дополнительный допрос в качестве свидетеля в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования дел Евромайдана.
Один пишет, что Порошенко расстрелял Небесную сотню. Толсто, убого, примитивно.
Но потом влезает другой, разоблачает первого и в конце своей телеги пишет, что нам всем надо объединяться вокруг Коломойского, а то Путин нападет.
Интересно, кто-то на это еще ведется?
Він не має повноважень втручатись у справи судів.
Так, як і Трамп.
Ви дивитесь на мокшанське *****?
Так ***** не президент, а цар.
Только безнадега.
Осознание факта....