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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Житомирщина (679) ОГА (1434) Пашинский (627) экология (1099) ГСЧС (2047) Чечеткин (85) Гундич Игорь (4)

 Олевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский. ФОТОрепортаж

Жители Олевского ОТГ страдают от попадания ядохимикатов в грунтовые воды, а власти области на проблему не реагирует.

 Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ко мне обратились земляки - жители Олевской ОТГ Житомирской области, которые очень обеспокоены и напуганы абсолютно ненадлежащим состоянием хранения старых непригодных ядохимикатов по соседству с их домами. Оказывается, еще с советских времен на территории Олевщины разбросаны и "законсервированы" около 20 таких огромных цистерн с агрохимикатами, точный химический состав которых не может определить даже областная лаборатория. Вероятно вследствие недавнего пожара вблизи одной такой цистерны произошла химическая реакция и последних несколько дней происходит утечка этих веществ в грунтовые воды, к тому же в сопровождении резкого неприятного запаха. Самое страшное, что с проникновением в грунтовые воды через 2-3 месяца эти химикаты могут попасть в колодцы", - написал нардеп.

Парламентарий отметил: председатель Житомирской облгосадминистрации еще никак не отреагировал на проблему.

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"Очень странно, что несмотря на такое количество учреждений и ведомств, которые должны срочно отреагировать и заняться этой проблемой, у нас как всегда "у семи нянек дитя без глаза". Например, Житомирская областная администрация в лице губернатора Игоря Гундича, вообще не в курсе, что у них под боком разбросаны такие "экологические бомбы" и не собирается, судя по всему, что-то с этим делать. Оперативно отреагировал только руководитель ГСЧС Николай Александрович Чечеткин, который уже принимает соответствующие меры, за что ему отдельное спасибо! Но ресурсов самого ГСЧС недостаточно, поэтому призываю премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака немедленно вмешаться в ситуацию и, в случае необходимости, выделить дополнительные средства для срочной ликвидации этого экологического бедствия и других потенциальных источников загрязнения", - отметил Сергей Пашинский.

Олевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский 01
Олевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский 02
Олевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский 03
Олевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский 04

Источник: https://censor.net.ua/n3126331
 
   
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Ужас! Единственное, что утешает, - этих управленцев уже не в урны будут засовывать, а в болота с химическими нечистотами.
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Пашинскому насрать на все , кроме денег . Видимо затронуты его личные коммерчиские интересы .
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Вот только неясно, почему руководитель ГСЧС Николай Александрович Чечеткин не обращается к своему непосредственному руководству, у которого возможностей на порядок выше? Не говоря уже о том, что непосредственно в распоряжении Чечеткина 73 864 человек личного состава. И вот давайте сейчас рассказывайте, что такого ресурса не хватает для решения в принципе не катастрофы вселенского масштаба. Как же достали все эти ноющие, ничего не способные сделать сами руководители. Что должен сделать Премьер? Одеть защитный костюм и заниматься переброской этих отходов в другие ёмкости?
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Жил я в тех краях когда-то... Там граница с Беларусью рядом...
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Напоминаю, Олевск - один из янтарных Клондайков Украины. Дальше думайте сами.
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Бурштыновые рагули уже устроили там экологическую катастрофу, куда дальше
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Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует....

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некогда ему...Он взятки от копателей янтаря считает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОлевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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