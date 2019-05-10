 Большинство БПП поддержит новый Избирательный кодекс, против - мажоритарщики, - нардеп Березенко

Об этом в комментарии "Громадскому" рассказал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это будет большинство, но не 100% голосов. Против - все мажоритарщики. Никакие аргументы на них не действуют, потому что они в течение пяти лет работали в своих округах и сейчас имеют от 50 до 60 процентов поддержки", - сказал он.
На вопрос, сможет этот созыв парламента принять предложенный кодекс, Березенко ответил: "Эти 4500 поправок, которые проработаны рабочей группой и были переданы в комитет, должны быть четко и профессионально проанализированы на заседаниях комитета. Мне кажется ... будет очень трудно за месяц пройти все эти правки в комитете, да еще и проголосовать в зале, учитывая потенциальное сопротивление мажоритарщиков".
Проект нового избирательного кодекса Верховная Рада одобрила в первом чтении в ноябре 2017 года. Он предусматривает отмену мажоритарных округов и введение пропорциональной системы с открытыми партийными списками.
бпп у більшості бізнесмени і рідкісні жлоби,що немають шансів за відкритими списками..
Давно Вас не «встречала» (последние недели не в счет🙂)
Вы сейчас в Америке живете?
так я только и вернулся пару недель назад
до этого времени не было- переезд и все такое
да- в Калифорнии, пригласили в Гугл работать
а у вас как в Германии? Все по старому?
В Германии пока(!) по старому=>Ангелка еще пока рулит.........
Удачи Вам на новой работе.......🙂 и не «теряйтесь»🙂
я слышал вроде что она уже не будет переизбераться
спасибки)
постараюсь- но незнаю, амеры много работают, это у меня просто период такой выдался свободный- дальше не знаю как получится
потому что к сожалению- Украина больше от поддержки Европы зависит, чем от поддержки США.
США конечно много помогают и без этой помощи сам ЕС еще долго соображал бы что к чему и что надо делать, но насколько я успел заметить- очень многим тут пофигу что происходит за океаном, типа далеко и они даже знать об этом не хотят, что там в Европе- их более интересует что рядом происходит с США
І президенти - також. Наприклад, зедебіл в своїй програмі жодним чином не згадував про достроковий розпуск ВР. За це непрямо, іншими словами, наголошував мертвечук через Бойка.
у них немає ідеології.
вони купили місце(заради кришування власного бізнесу) і тепер з того,що самі не з'їли огризки перепадають їх округам