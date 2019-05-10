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 Политика Украины
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 Большинство БПП поддержит новый Избирательный кодекс, против - мажоритарщики, - нардеп Березенко

Новый Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему на парламентских выборах, собирается поддержать большинство депутатов фракции "Блок Петра Порошенко". В то же время все депутаты фракции, избранные в мажоритарных округах, против такого решения.

Об этом в комментарии "Громадскому" рассказал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет большинство, но не 100% голосов. Против - все мажоритарщики. Никакие аргументы на них не действуют, потому что они в течение пяти лет работали в своих округах и сейчас имеют от 50 до 60 процентов поддержки", - сказал он.

На вопрос, сможет этот созыв парламента принять предложенный кодекс, Березенко ответил: "Эти 4500 поправок, которые проработаны рабочей группой и были переданы в комитет, должны быть четко и профессионально проанализированы на заседаниях комитета. Мне кажется ... будет очень трудно за месяц пройти все эти правки в комитете, да еще и проголосовать в зале, учитывая потенциальное сопротивление мажоритарщиков".

Проект нового избирательного кодекса Верховная Рада одобрила в первом чтении в ноябре 2017 года. Он предусматривает отмену мажоритарных округов и введение пропорциональной системы с открытыми партийными списками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На заседание комитета ВР по рассмотрению Избирательного кодекса пришел лишь один нардеп: они еще удивляются, почему их хотят разогнать, - Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3126330
 
 
 Топ комментарии
 
Только открытые партийные списки, без всяких проходимцев вроде мажоритарщиков. Что бы народ четко знал за кого голосует.
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Надо кончать с мажоритаркой перед новыми выборами в ВР.
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березенко лукавить..
бпп у більшості бізнесмени і рідкісні жлоби,що немають шансів за відкритими списками..
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березенко лукавить..
бпп у більшості бізнесмени і рідкісні жлоби,що немають шансів за відкритими списками..
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Сейчас эти хитрожопые расскажут по чём редиска в декабре ...
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Беня потому и хочет распустить раду...что мажоритарщики ему нужны как воздух...их купить дешевле...
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Бене этот кодекс как серпом по йацам...
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Ну звісно - після того , як Будка втрачає адмінресурс мажоритарка їм вже не вигідна ! Большинство БПП поддержит новый Избирательный кодекс, против - мажоритарщики, - нардеп Березенко - Цензор.НЕТ 8670
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че-то они немного опоздали с поддержкой- на пару лет)
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Alex Korvin,
Давно Вас не «встречала» (последние недели не в счет🙂)
Вы сейчас в Америке живете?
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привет
так я только и вернулся пару недель назад
до этого времени не было- переезд и все такое
да- в Калифорнии, пригласили в Гугл работать
а у вас как в Германии? Все по старому?
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Молодца.....🙂
В Германии пока(!) по старому=>Ангелка еще пока рулит.........
Удачи Вам на новой работе.......🙂 и не «теряйтесь»🙂
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а слышно что-то что будет после нее?
я слышал вроде что она уже не будет переизбераться
спасибки)
постараюсь- но незнаю, амеры много работают, это у меня просто период такой выдался свободный- дальше не знаю как получится
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Свою кандидатуру больше не будет выдвигать......, сейчас вместо нее (Меркель) партией руководит «мини-Меркель» Аннегрет Крам-Каренбауер (здесь ее называют АКК)......, но руссликов обещала дальше кошмарить.......🙂
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а ну это хорошо)
потому что к сожалению- Украина больше от поддержки Европы зависит, чем от поддержки США.
США конечно много помогают и без этой помощи сам ЕС еще долго соображал бы что к чему и что надо делать, но насколько я успел заметить- очень многим тут пофигу что происходит за океаном, типа далеко и они даже знать об этом не хотят, что там в Европе- их более интересует что рядом происходит с США
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конечно мажоритарщики будут против, "индейки не голосуют за Рождество" (с)
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Мажоритарка вже не є такою проблемою як раніше. Рівень політичної культури населення помітно зріс, і виборці потроху почали відсіювати нечисть на виборах. Хоча до ідеалу ще дуже далеко.
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Інша справа закриті списки. Голосувати по них, це те саме що пити з незнайомцями - таке саме безумство.
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Як вам сказати. (Не хочу наводити конкретних прикладів.) Все залежить від людей. У мене в окрузі стрибала гидота і так і сяк, і бабло вливала, і холопи в фейсбучних групах спамили. А пролетіли суки, як фанера над Парижем. А ось в сусідньому окрузі дебіли проголосували за кримінальника з Чернігівщини, котрий навіть свою біографію не публікував.
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Но по большей части князьки окучивали много лет свои уделы, поэтому мажоритарка это смерть демократии на данном временном отрезке.
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Найстрашнішим злом є закриті списки.
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Закриті списка - не найстрашніше. Ще страшніша ситуація ( і саме це зараз в наявності) коли нардепи, обравшись (безвідносно від того, по списку, чи мажоритаркою) - перестаютьсвоїми голосуваннями виконувати програму, під якою обирались. І, більше того, - виконують іншу програму. Ворожу.

І президенти - також. Наприклад, зедебіл в своїй програмі жодним чином не згадував про достроковий розпуск ВР. За це непрямо, іншими словами, наголошував мертвечук через Бойка.
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у них немає програм
у них немає ідеології.
вони купили місце(заради кришування власного бізнесу) і тепер з того,що самі не з'їли огризки перепадають їх округам
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Якщо людина усвідомлює ВЛАСНІ інтереси, розбирається трохи в політиці та має певний рівень відповідної культури: вміє аналізувати біографічні дані, вичитувати програми, співставляти заяви політика з його поведінкою тощо, то вірогідність помилитися є досить незначною. А ось закриті списки позбавляють людей вільного вибору. По закритих списках балотується певний відсоток підлоти, котра не може пройти навіть по мажоритарці.
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найбільше зло-вони не виконують обіцяне..навіть приблизно.. а ми їм віримо знову і знову..
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Вгорі відповів. Тільки зазначу, що недоліком представницькою демократії є те, що обирають усі, а ось мислити вміють не всі. Тут нічого не зробиш.
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Только открытые партийные списки, без всяких проходимцев вроде мажоритарщиков. Что бы народ четко знал за кого голосует.
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😀 Беня тебя услышал...не переживай...
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у тебя три поста и все про Беню? С психикой все в пордке?
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Раньше у соевых была "рука кремя", теперь "рука бени".
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Надо кончать с мажоритаркой перед новыми выборами в ВР.
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Всі, майже всі мажоритарщики, з усіх фракцій - проти відкритих списків. Така їх природа.
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Там какая-то тема назревает что хотят под шумок этих тысяч поправки мажоритарку убрать, но вот списки оставить закрытыми.
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Проти - всі мажоритарники. Жодні аргументи на них не діють, тому що вони впродовж п'яти років працювали у своїх округах і зараз мають від 50 до 60 відсотків підтримки",Більшість БПП підтримає новий Виборчий кодекс, проти - мажоритарники, - нардеп Березенко - Цензор.НЕТ 1213
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Cтраный у вас народ...Уверены, что закон не пройдет, а один х*р убивают на него время...Cтраный народ славяне...
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Все медали, ордена и генеральские звания, выданные Порошенко после поражения на выборах - это плата за какие-то активные противоправные действия или преступное бездействие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство БПП поддержит новый Избирательный кодекс, против - мажоритарщики, - нардеп Березенко
 
 
 
 
 
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