 СБУ разоблачила сотрудника спецподразделения КОРД, продававшего закрытую информацию таможни

Об этом сообщила 10 мая пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оперативники СБУ установили, что работник спецподразделения КОРД ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области организовал с помощью двух работников местной таможни систематический сбыт частным лицам информации с ограниченным доступом в отношении транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины, с указанием личных данных этих людей", – заявили в спецслужбе.
По данным СБУ, подозреваемые в течение трех месяцев заработали на продаже закрытой информации более 200 тыс. грн.
Работника Нацполиции задержали после передачи данных очередному клиенту.
Спецслужба проверяет факты возможной продажи персональных данных граждан Украины представителям российских спецслужб. Сотруднику КОРД сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт закрытой информации) Уголовного кодекса Украины.