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Все про:СБУ (13444) таможня (1408) КОРД (122)

 СБУ разоблачила сотрудника спецподразделения КОРД, продававшего закрытую информацию таможни

Служба безопасности Украины разоблачили в Хмельницком организованную группу, которая незаконно получала и продавала информацию с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни Госфискальной службы Украины "Инспектор-2006".

Об этом сообщила 10 мая пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники СБУ установили, что работник спецподразделения КОРД ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области организовал с помощью двух работников местной таможни систематический сбыт частным лицам информации с ограниченным доступом в отношении транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины, с указанием личных данных этих людей", – заявили в спецслужбе.

По данным СБУ, подозреваемые в течение трех месяцев заработали на продаже закрытой информации более 200 тыс. грн.

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Работника Нацполиции задержали после передачи данных очередному клиенту.

Спецслужба проверяет факты возможной продажи персональных данных граждан Украины представителям российских спецслужб. Сотруднику КОРД сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт закрытой информации) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3126329
 
 
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А хтось дивується? Аваківськи підлеглі, новий підрозділ реформований новими кадрами. Прийняли присягу. Да так скрізь, особливо патрульна поліція. У них також можна отримати за 💰 все що потрібно.
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Почему в стране нет смертной кары ? Одного , второго , третьего на растрел и всё быстренько прекратится .
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Нельзя . Мы же демократичная , европейская , либеральная страна . Нам будут ссать в рожу , а мы будем утираться и говорить , шо это свобода выбора СБУ викрила співробітника спецпідрозділу КОРД, який продавав закриту інформацію митниці - Цензор.НЕТ 5216
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Нельзя . Это не гуманно..... вешать.... или , для свободы выбора, гильотина СБУ викрила співробітника спецпідрозділу КОРД, який продавав закриту інформацію митниці - Цензор.НЕТ 9207
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дані про дохід людей, потенційні жертви крадіжок
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Героизм отработан СБУ викрила співробітника спецпідрозділу КОРД, який продавав закриту інформацію митниці - Цензор.НЕТ 1742 , а вообще , - молодцы ! В том же духе на благо Украины !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ разоблачила сотрудника спецподразделения КОРД, продававшего закрытую информацию таможни
 
 
 
 
 
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