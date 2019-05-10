 Нежелание РФ выполнять решение Морского трибунала по украинским морякам может привести к усилению санкций, - Полозов

Об этом сказал в комментарии "Гордон" адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.



"Слушание уже завершилось. От украинской стороны было пять выступающих. Российская сторона отказалась участвовать в слушаниях и представила только письменный меморандум. На решение суда это никак не повлияет, поскольку Россия не отказалась от юрисдикции трибунала, и по процедуре можно принять решение и без устных заявлений РФ. Суд объявил, что решение о применении временных мер – а именно об освобождении 24 захваченных моряков и трех военных кораблей – будет озвучено на слушаниях 25 мая. Суд ответит на вопрос, принимает ли он решение освободить моряков и обязать РФ сделать это или нет", – подчеркнул Полозов.



По его словам, последствия захвата украинских моряков могут быть очень серьезными для России.

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"Ранее, в 2013 году, когда по иску Нидерландов рассматривалось дело Arctic Sunrise, Россия отказалась признавать юрисдикцию трибунала и освобождать захваченных экологов. Однако через некоторое время все-таки освободила их. То есть так или иначе Россия вынуждена была выполнить предписание трибунала. Дело украинских моряков более серьезное, следовательно, политические последствия для РФ могут быть более серьезными. Нежелание РФ выполнять решение трибунала может повлечь усиление санкций. Тем более, что в марте были введены санкции ЕС, США, Австралии и Канады в связи с керченским инцидентом", – заявил адвокат.



По его мнению, украинская делегация довольно убедительно выступила на слушании трибунала.



"Что касается реакции судей трибунала. Они не задавали дополнительных вопросов членам делегации. На мой взгляд, это позитивный фактор, значит, им все более-менее ясно. Украина представила аргументированную правовую позицию. Представители делегации выступили убедительно. Если у судей и были какие-то сомнения, то в ходе сегодняшних слушаний они развеяны. Ждем решения 25 мая и будем применять эти решения для защиты моряков. Дальше должно быть рассмотрение дела по существу. Это более длительный процесс, может продлиться даже несколько месяцев. Это будет тяжелая юридическая работа, но она уже не будет касаться судьбы моряков непосредственно. Будут рассматриваться вопросы применения международного законодательства, морского права и другие аспекты этой темы", – резюмировал Полозов.

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Слушания в трибунале прошли 10 мая. На них от Украины выступили Зеркаль, профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювинен, юрист Марни Чик. Украина потребовала в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить 24 украинских военных моряка и три корабля. Решение суд должен огласить 25 мая.

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.