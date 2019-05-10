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Все про:УАПЦ (32) УПЦ КП (452) Филарет (395) ПЦУ (332)

 УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь пока не находятся в процессе ликвидации как юридические лица.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом свидетельствуют данные единого реестра юридических лиц.

Согласно реестру, юрлицо "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не находится в состоянии ликвидации. Оно существует в организационно-правовой форме религиозной организации и ее руководителем указан Патриарх Филарет – Михаил Денисенко.

Также не находится в процессе ликвидации юрлицо "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви", руководителем которой является Николай Малетич (митрополит Макарий).

8 мая Филарет пригласил архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП.

10 мая стало известно, что почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что возвращение ПЦУ в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126327
 
   
 Топ комментарии
 
Да для начала ликвидируйте как юрлицо УПЦ МП
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Что и следовало ожидать. Томос как политический проект утратил своего главного толкатель.. С 21 апреля я как то не заметил сообщений о новых переходах в УПЦ. К сожалению, Святое дело превратили в политический проект.
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Поднакакал батюшка в ШАКАЛАД!
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Да для начала ликвидируйте как юрлицо УПЦ МП
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дідусю Філарету московський сатанат в Україні вже не так принципово і заважає, навіть Томосом готовий пожертвувати заради повернення собі церковної влади. Від "томосних справ" він тільки втратив. Тож вочевидь його не полишають наміри повернути все "на круги своя" як було до отримання Томосу. А з кацапами у Лаврі він якось і так всі ці роки вживався.
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На якій підставі?
МП визнаний всім світом, на відміну від цих новостворених "церквів".
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яким світом?рускавим? УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр - Цензор.НЕТ 4982кацапе,упц мп-структурний підрозділ рпц,його ніхто в світі не візначав,бо в цьому не було і не має потреби
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Попы ведь не дураки чтобы надеяться на выдумки(это для стада), а не оставить запасную лазейку)
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Что и следовало ожидать. Томос как политический проект утратил своего главного толкатель.. С 21 апреля я как то не заметил сообщений о новых переходах в УПЦ. К сожалению, Святое дело превратили в политический проект.
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Попы думают только о своих приходах и при этом хватает наглости читать морали о сохранении страны, когда церковь единую сделать не могут.
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Ну Филарету хочется наверное вместе с инаугурацией Зези и Томос аннулировать . Что бы синхронно .
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кому чо-кацапу лишь бы о продуктах выделения УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр - Цензор.НЕТ 7780.родовое проклятие,и ни один поп рпц не вычитает
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Пенсійний вік недарма придумали. Старість не завжди мудрість. (((
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коротше - було 2 УПЦ , а після Томосу стало аж 3 ... Ну "перемога" , чо ...
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Шось произошло с томосом ? Знающие в этом люди объясните , - серьёзно непонятно .
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Никакого Томоса не было. Почему? Тот пацан что написал томаса не имел права этого делать. Все как Порошенко делал раньше с Облэнерго. Неизвестные ребята писали бумагу что все это пренадлежит некой конторе. А Порошенко силой обеспечивал смену руководства.
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Филарет хочет достать Варфоломея,чтобы тот психанул и наложил на него анафему уже вполне обоснованную
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Да там как бы на самого Варфоломея анафему не наложили. Вы поинтересуйтесь основным организационным отличием православной церкви от католической.
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Ну и чего ждем? Вы видели что творили полоумные прихожане Московской церкви на 9 мая в Киеве вместе с предателями Шухричем и Мураевым? Кстати почему они еще не на зоне?
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зелебеня упакует...ну или назначит куда...шуфрич вон пожарником был,можно назначить кацаплянам пуканы тушить УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр - Цензор.НЕТ 9584
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а чому ж влада соєвих свинарчуків їм всі 5 років так потурала ? підкацапники своїх не читпають...? УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр - Цензор.НЕТ 6339
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так у пороха же нет никаких заслуг...все сделал нарид-и армию воссоздал,и томос получил,и безвиз себе сделал...забыл только шухрича с мураевым упаковать...
ты для чего существуешь,ныныны?беги к авакову с доносом,он теперь ваш УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр - Цензор.НЕТ 6249
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Епифаний заявил об угрозе потери ТомосаКорреспондент.net, Сегодня, 20:08.
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Если нельзя ликвидировать как юридические лица, можно ликвидировать как физически
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це ще раз доводить , що Україні потрібна на чергова "придворна" церква , і не важливо - українська , чи московська , чи римо-католицька ... Українській церкві потрібна реформація , як свідчення того , що держава і суспільство змінились вже остаточно ...
Європа нас у цьому на 500 років випередила , а в нас цього все ніяк не зрозуміють ...((
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр
 
 
 
 
 
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