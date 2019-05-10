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 Политика Украины
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 Мы сейчас собираем команду по всей стране, - Гройсман о подготовке к парламентским выборам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас собирает людей по всей стране для его будущей политической силы, с которой он намерен пойти на выборы в Верховную Раду осенью 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ. И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне громад, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной", - отметил Гройсман.

Кроме того, на вопрос будут ли это "новые лица", либо "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.

Напомним, в апреле Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду

Источник: https://censor.net.ua/n3126325
 
 
 Топ комментарии
 
идите обратно труселями торговать.
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Совет форумчанПравила форума
 
он и х шить не умеет. на базаре єтому не учат.

А ведь и грося и сеня яценюк собирались подавать(барыжить) на воде в Крым. Но опять же Юлькины люди не дали этого сделать
https://www.youtube.com/watch?v=hwz3RgYlXqg
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Не ну зачем так резко, человек ведь и правда верит в свои потужни реформы
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Бгггг.
На улице Гороховой ажиотаж,
Урицкий всю ЧеКа вооружает,
Всё потому что в Питер в свой гастрольный вояж
С Одессы-мамы урки приежали.
Все потому что в Питер в свой гастрольный вояж
С Одессы-мамы урки приежали.

А это было лето, восемнадцатый год,
Убили Мишку в Питере с нагана,
На сходке порешили отомстить за него
Ребята загорелые с лимана.
На сходке порешили отомстить за него
Ребята загорелые с лимана.

Майданщик
С Молдаванки, толстая Кармен,
Что первая барыга на привозе,
Четырнадцать мокрушников с собой взял Сэмэн,
Горячий был народ на паровозе.
Четырнадцать мокрушников с собой взял Сэмэн,
Горячий был народ на паровозе.
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Что ***,не стал пачкаться об потроха и кролика,решил схитрить?да кому ты нужен,ваши места на нарах,а не в парламенте.
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ты блин думай, как страна с 1.6.19 будет без угля и дизеля будет...собиратель...в шею гнать вместе с чекушкой
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Гармошку в руки, кртуз на йожмк, ведмедЯ ряженого, і вперед по селах збирати.
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Понятно, еще полгода правительство работать не будет, Грося займется своей партией.
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посмотрим, если договорняки пройдут, как у нас, то еще будет строить из себя политика, а если нет, то сможет баллотироваться где-то в Лондоне или израильский кнессет
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Так за 5 лет у власти, довели страну до рекорда европейской бедности..Зачем ещё раз , у госкорыта , столбиться? Есть ещё, что воровать?
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к угольному, добавили газовый Роттердам,
получили потужну перемогу над країною від будкобудівників.
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Порохоботы слезно просят Порошенко дать звание "Герой Украины" и Муженко по кличке "Витя-катафалк"
И свинарчуков с семочкой наградить
Там порохоботы бьют челом государю.
Такую новость, полученную из достоверных источников, передал только известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Чего, мол, светлейший князь рабу своему Муженко героя Украины не дал?..
И правда, - чего?..
Гулять так гулять.
Героев выдать всем.
И свинарчуков с семочкой наградить. Посмертно.
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так той підар мед пересере, а це гріх.
краще вже йому в труселя кубло шершнів поселити.
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Гоните, хлопцы, всю эту барыжную свору тряпками ссаными в отдаленные и не столь отдаленные места.
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По чем билеты в проходную часть "команды" ?
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Гройсман не хочет идти в отставку! Почему? Он боится стать безработным?
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Да иди ты **** откуда прилез. Поражаюсь как етого базарного торговца труселями которого народ ненавидел деже еще до назначения премьером посадили на такую должность.
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а за чей счет банкет? создание партии дорогое удовольствие, только олигархам по карману или хорошо поднялся на должности премьера?
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Только что бы это не был блок Гройсмана "Служим народу"
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"В новую Со&мaнду нужны менеджеры по продаже труселей и арбузов. Оплата сдельная. Высокая"
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Этой проворовавшейся и зарвавшейся мрази не помогут уже никакие выборы.
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Эти ребята ещё не поняли,что им пришёл конец и единственное,что им надо искать так это хороших адвокатов.
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невже найдуться барани , що за них проголосують ?
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гросманоиды, вы можете только покупать и продавать. Собирать людей вы неспособны ибо за мародерами идут только мародеры.
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загрожує гад

Збирає шоблу з усього Вінницького ринку.
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Вы видели тот винницкий рынок? Гройсман и его успел разграбить, шоб вы не сомневались!
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Собирают мусор, шоб ты знал, МАУПовец недоделаный, а единомышленников обьединяют
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У Зеленського вже підготували указ про розпуск Ради
Ми зараз збираємо команду по всій країні, - Гройсман про підготовку до парламентських виборів - Цензор.НЕТ 7348
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы сейчас собираем команду по всей стране, - Гройсман о подготовке к парламентским выборам
 
 
 
 
 
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