 Мы сейчас собираем команду по всей стране, - Гройсман о подготовке к парламентским выборам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"У меня должны быть единомышленники не только в правительстве и в парламенте, которые принимают и голосуют, но и на местах: те, кто точно так же понимает идеи реформ. И поэтому мы действительно сейчас собираем команду по всей стране: на уровне громад, городов, на уровне районов и областей. Собираем тех людей, у которых есть здравые мысли и понимание, как их внедрять. Я считаю, что такая команда, которая может генерировать идеи и внедрять их, должна быть успешной", - отметил Гройсман.
Кроме того, на вопрос будут ли это "новые лица", либо "люди с опытом", премьер ответил, что в его команде будут "настоящие лица", а именно люди, которые имеют соответствующий опыт и понимание процессов.
Напомним, в апреле Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.
А ведь и грося и сеня яценюк собирались подавать(барыжить) на воде в Крым. Но опять же Юлькины люди не дали этого сделать
https://www.youtube.com/watch?v=hwz3RgYlXqg
На улице Гороховой ажиотаж,
Урицкий всю ЧеКа вооружает,
Всё потому что в Питер в свой гастрольный вояж
С Одессы-мамы урки приежали.
Все потому что в Питер в свой гастрольный вояж
С Одессы-мамы урки приежали.
А это было лето, восемнадцатый год,
Убили Мишку в Питере с нагана,
На сходке порешили отомстить за него
Ребята загорелые с лимана.
На сходке порешили отомстить за него
Ребята загорелые с лимана.
Майданщик
С Молдаванки, толстая Кармен,
Что первая барыга на привозе,
Четырнадцать мокрушников с собой взял Сэмэн,
Горячий был народ на паровозе.
Четырнадцать мокрушников с собой взял Сэмэн,
Горячий был народ на паровозе.
получили потужну перемогу над країною від будкобудівників.
И свинарчуков с семочкой наградить
Там порохоботы бьют челом государю.
Такую новость, полученную из достоверных источников, передал только известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Чего, мол, светлейший князь рабу своему Муженко героя Украины не дал?..
И правда, - чего?..
Гулять так гулять.
Героев выдать всем.
И свинарчуков с семочкой наградить. Посмертно.
краще вже йому в труселя кубло шершнів поселити.
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Гройсман недоплатил 600 тыс грн налогов за машину жены.
600 000 больше 192 грн 10 коп в 3123 раза. Гройсман, к тюрьме готовься, а не к парламентским выборам, если по закону.
Збирає шоблу з усього Вінницького ринку.